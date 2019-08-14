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صانعا Game of Thrones يتعاونان مع نتفليكس ويتركانHBO

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
Game of Thrones
Game of Thrones
فازت شبكة "نتفليكس" بصفقة حصرية مع صانعي "Game of Thrones - صراع العروش"، تقدّر قيمتها بـ 200 مليون دولار، وذلك بعد حرب مزايدات شرسة ضد شركتي "ديزني" و"أمازون". وفي يوليو الماضي أُعلن عن سعي أحد الاستوديوهات إلى إبرام صفقة عالمية شاملة لسنوات عدة مع ديفيد بينيوف ودي. بي. وايس، تتضمن كتابة وإنتاج المسلسل التليفزيوني الجديد والأفلام الخاصة به، وإخراجها. وبذلك يترك "بينيوف ووايس" الشبكة التليفزيونية الأمريكية HBO بعد عقد من الزمن أمضياه في التركيز على مسلسل الفانتازيا الملحمي "Game of Thrones - صراع العروش".
وتعني الصفقة أن موسم "بينيوف ووايس" المثير للجدل من "صراع العروش" بعنوان "الكونفدرالية" الذي يتناول العبودية، لن يستمر على الشبكة التليفزيونية الأميركية المدفوعة الأجر. وعن ذلك قال تيد ساراندوس المدير المسؤول عن المحتوى في "نتفليكس": "نحن سعداء للغاية بالصفقة مع الكاتبين الرئيسين ديفيد بينيوف ودان وايس،
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مسلسل La Casa De Papel

3 La Casa De Papel.. معركة الحب والفوضى والإثارة

منذ عامين وعندما عُرض المسلسل الإسبانى La Casa De Papel، لمس قلوبنا جميعا، حيث أعادنا للوراء عندما كنا صغارا ونتابع مغامرات «المحقق كونان»، الذى كان الهدف من كل حلقة منه حل لغز الجريمة بواسطة «كونان» الذكى والمشهور بقدرته على حل القضايا المختلفة. وعلى الرغم من أن عالم الجريمة يخيم على المسلسل الإسبانى مثل «كونان»، فإن القصة مختلفة تماما، حيث تكشف عن مجموعة من اللصوص الذين يحاولون القيام بأكبر عملية سرقة فى التاريخ، من خلال اقتحام دار سك العملة لطباعة 2.4 مليار يورو مع وجود رهائن، وتروى الأحداث أورسولا كوربيرو التى تقدم دور «طوكيو».
سيد مكاوي

مدحت العدل ينعى حفيد سيد مكاوي بكلمات مؤثرة

نعى السيناريست مدحت العدل، نجل المطرب والملحن سيد مكاوي، (كريم) الذي توفي ليلة أمس الإثنين، حيث كتب على حسابه بموقع «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء في رحيل الابن الغالي للصديقة السفيرة إيناس مكاوي وحفيد العظيم سيد مكاوي، اللهم صبر قلبها وارحمه واجعل مثواه الجنة، اللهم آمين»، وكانت أميرة سيد مكاوي قد أعلنت خبر وفاة ابن شقيقتها (إيناس) من خلال صورة نشرتها له على «فيسبوك»، وعلقت عليها: «سبقنا جميعًا إلى دار الحق وصحبة جده، كريم مدحت منير، ابن شقيقتي إيناس، الدوام والبقاء لله وحده، ادعوا له تكرما، إنا لله وإنا إليه راجعون».
المسرح-القومي-بالعيد (3)

المسارح ترفع لافتة «كامل العدد» وعروض إضافية للأطفال

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، اليوم الثلاثاء، إن عروض البيت الفني للمسرح شهدت أمس، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك إقبالا جماهيريا على جميع العروض المقدمة بالقاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر، مشيرا إلى أن هذا الإقبال يعكس تعطش الجمهور للمسرح، لافتا إلى أنه كانت هناك طوابير أمام باب المسرح القومي، مما أجبر فرقة مسرح القاهرة للعرائس على تقديم حفلتين متتاليتين، بالإضافة إلى ازدحام عروض فرق «الشباب، الغد، الطليعة، الشمس، القومي للأطفال والإسكندرية»، حيث رفعوا جميعا لافتة «كامل العدد».
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نتفليكس تعيش أسوأ أيامها بعد الخسائر المهولة

شهدت نتفليكس خسائر بنحو 24 مليار دولار من قيمتها السوقية في ستة أيام فقط بعد انخفاض كبير لم تشهده من قبل في نمو عدد المشتركين. انخفضت أسهم نتفليكس بنسبة وصلت إلى 15% منذ أن أعلنت الشركة عن أرباحها، الأربعاء الماضي، مع انخفاض قيمتها السوقية إلى 135 مليار دولار. وأثار التباطؤ الهائل في النمو العالمي لنتفليكس، بما في ذلك الانخفاض في عدد المشتركين في الولايات المتحدة منذ عام 2011، أسئلة عن مدى استعداد المشاهدين لدفع تكاليف خدمات البث، خاصة في ظل المنافسة الشديدة مع خدمات أخرى؛ مثل ديزني وأبل وغيرهما، في الطريق للخروج للنور، حسب "ديلي ميل".
13 Reasons Why

نتفليكس تحذف مشهد انتحار بطلة مسلسل 13 Reasons Why

أعلنت شبكة "نتفليكس" لبث المحتوى الترفيهي على الإنترنت، صباح اليوم الثلاثاء، حذف مشهد مؤلم مثير للجدل في مسلسلها 13 Reasons Wh، وهو المشهد الذي يصور انتحار بطلة المسلسل "هانا بيكر" والتي تجسدها النجمة الشابة كاثرين لانغفورد. ويحكي المسلسل الذي يستند إلى رواية بنفس الاسم، قصة شابة تُنهي حياتها بقطع شرايينها في حوض الاستحمام في آخر حلقات الموسم الأول، وتترك من خلفها لصديقها "كلاي" صندوقا بداخله مجموعة شرائط كاسيت مسجلّة، تكشف خلالها تفاصيل قصة انتحارها والأسباب التي دفعتها لذلك والأشخاص الذين ساهموا في اتخاذ القرار.
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