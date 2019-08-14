صانعا Game of Thrones يتعاونان مع نتفليكس ويتركانHBO
تحرير:التحرير
١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
Game of Thrones
فازت شبكة "نتفليكس" بصفقة حصرية مع صانعي "Game of Thrones - صراع العروش"، تقدّر قيمتها بـ 200 مليون دولار، وذلك بعد حرب مزايدات شرسة ضد شركتي "ديزني" و"أمازون". وفي يوليو الماضي أُعلن عن سعي أحد الاستوديوهات إلى إبرام صفقة عالمية شاملة لسنوات عدة مع ديفيد بينيوف ودي. بي. وايس، تتضمن كتابة وإنتاج المسلسل التليفزيوني الجديد والأفلام الخاصة به، وإخراجها. وبذلك يترك "بينيوف ووايس" الشبكة التليفزيونية الأمريكية HBO بعد عقد من الزمن أمضياه في التركيز على مسلسل الفانتازيا الملحمي "Game of Thrones - صراع العروش".
وتعني الصفقة أن موسم "بينيوف ووايس" المثير للجدل من "صراع العروش" بعنوان "الكونفدرالية" الذي يتناول العبودية، لن يستمر على الشبكة التليفزيونية الأميركية المدفوعة الأجر.
وعن ذلك قال تيد ساراندوس المدير المسؤول عن المحتوى في "نتفليكس": "نحن سعداء للغاية بالصفقة مع الكاتبين الرئيسين ديفيد بينيوف ودان وايس،
وتعني الصفقة أن موسم "بينيوف ووايس" المثير للجدل من "صراع العروش" بعنوان "الكونفدرالية" الذي يتناول العبودية، لن يستمر على الشبكة التليفزيونية الأميركية المدفوعة الأجر.
وعن ذلك قال تيد ساراندوس المدير المسؤول عن المحتوى في "نتفليكس": "نحن سعداء للغاية بالصفقة مع الكاتبين الرئيسين ديفيد بينيوف ودان وايس، إنهما بمثابة قوة إبداعية وقد أسعدا الجماهير في أنحاء العالم بالقصص الملحمية، لذا كلنا شوق لنرى التأثير الذي سيحدثه خيالهما في مشتركينا".
من جانبهما، قال بينوف وويس "إننا خضنا جولة رائعة مع HBO لأكثر من عقد من الزمن، ونحن ممتنان للجميع هناك"، وأشارا إلى مدى الانسجام بينهما وبين فريق "نتفليكس"، قبل أن يؤكدا أن "نتفليكس صنعت شيئاً مذهلاً وغير مسبوق، وقد كان لنا الشرف بدعوتنا إلى الانضمام إليها".