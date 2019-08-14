صانعا Game of Thrones يتعاونان مع نتفليكس ويتركانHBO

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

Game of Thrones

فازت شبكة "نتفليكس" بصفقة حصرية مع صانعي "Game of Thrones - صراع العروش"، تقدّر قيمتها بـ 200 مليون دولار، وذلك بعد حرب مزايدات شرسة ضد شركتي "ديزني" و"أمازون". وفي يوليو الماضي أُعلن عن سعي أحد الاستوديوهات إلى إبرام صفقة عالمية شاملة لسنوات عدة مع ديفيد بينيوف ودي. بي. وايس، تتضمن كتابة وإنتاج المسلسل التليفزيوني الجديد والأفلام الخاصة به، وإخراجها. وبذلك يترك "بينيوف ووايس" الشبكة التليفزيونية الأمريكية HBO بعد عقد من الزمن أمضياه في التركيز على مسلسل الفانتازيا الملحمي "Game of Thrones - صراع العروش".

وتعني الصفقة أن موسم "بينيوف ووايس" المثير للجدل من "صراع العروش" بعنوان "الكونفدرالية" الذي يتناول العبودية، لن يستمر على الشبكة التليفزيونية الأميركية المدفوعة الأجر. وعن ذلك قال تيد ساراندوس المدير المسؤول عن المحتوى في "نتفليكس": "نحن سعداء للغاية بالصفقة مع الكاتبين الرئيسين ديفيد بينيوف ودان وايس،