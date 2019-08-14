رياضة

ميدو ضمن قائمة «الأسوأ» فى تاريخ الدورى الإيطالى

تحرير:محمد جمال ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م
ميدو بقميص روما
ميدو بقميص روما
كشفت شبكة "سكاى سبورت" بنسختها الإيطالية عما وصفته بأسوأ صفقات في الدورى الإيطالى (الكالتشيو) على مدار تاريخه، حيث جاء أحمد حسام ميدو الذى لعب لصفوف كل من توتنهام وروما وأياكس أمستردام والمدير الفنى الحالى لنادى مصر المقاصة، ضمن القائمة واحتل المرتبة رقم12 من القائمة التى اختارتها والتى تضم أٍسوأ 26 صفقة تمت فى الكالتشيو. ميدو انضم إلى روما الإيطالي في موسم 2004 قادمًا من مارسيليا الفرنسي ، لكنه لم يستمر لأكثر 6من أشهر وتمت إعارته إلى توتنهام، ثم تم بيعه نهائيًا للسبيرز.
وعلقت شبكة سكاى على صفقة ميدو عبر موقعها الإلكترونى:" كان يقدم نفسه مدعيًا أنه أقوى من صديقه إبراهيموفيتش، الذى كان يلعب مع فى أياكس، لكنه فى وقت قصير أثبت أنه صفقة غير ناجحة" . وجاء ميدو بجانب أسماء كبيرة فى عالم الكرة القدم لكنهم لم يثبتوا أنفسهم فى الدورى الإيطالى مثل: دييجو فورلان مع إنتر ميلان
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