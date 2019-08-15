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صحة أسنانك تنعكس على وجهك.. كيف تحافظ عليهما؟

الفم عبارة عن بوابة إلى الجسم، ويمكن أن تكون لسوء صحته آثار سلبية فى الجسم، فالبكتيريا الموجودة في الفم يمكن أن تدخل مجرى الدم بسهولة وتسبب الالتهابات والعدوى والمرض
تحرير:فيروز ياسر ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
تنظيف الأسنان
تنظيف الأسنان
العناية بالوجه والأسنان مترابطة، فهذان الجزءان مكشوفان ولافتان للغاية، وغالبًا ما يُقال إن سر البشرة المتوهجة يكمُن في نظام عناية جيد، واتباع نظام غذائي صحي للغاية، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وطبيب الأسنان التجميلي كشف كيف يمكن لحالة كل من أسنانك ولثتك أن يكون لها تأثير كبير فى صحتك العامة وصحتك الجلدية، حيث شاركت جريس جور فيرشينينا، من بيفرلي هيلز في كاليفورنيا، أخطاء نظافة الفم الشائعة التي يرتكبها الأشخاص، والتي يمكن أن تسبب الفوضى فى الجلد.
وتوضح «فيرشينينا» لماذا يجب عليك دائمًا غسل وجهك بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، وذلك لأن الفم يتصرف مثل بوابة إلى الجسم، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني. الفم عبارة عن بوابة، المدخل الرئيسي إلى الجسم، يمكن أن تكون لسوء صحته آثار سلبية فى الجسم بأكمله، وقالت إن البكتيريا
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البنجر يزيل السموم.. 4 عصائر لتنظيف جسمك

نحاول قدر الإمكان التقليل من تناول العقاقير الطبية والحصول على الأجسام المضادة من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، من وقت لآخر، نحتاج للذهاب إلى الطبيب من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحتنا، ولكن يمكنك التخلص من السموم بداخل جسمك والحفاظ على معدلات عالية من النشاط والحيوية، على سبيل المثال تناول عصير الليمون في الصباح، فهو يعمل بمثابة ديتوكس طبيعي للتخلص من السموم بطرق طبيعية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "dailyhealthpost".
الأطفال الذين يدخلون مرحلة البلوغ مبكرًا

دراسة: من يصل لسن البلوغ مبكرًا يتمتع بعظام قوية

لكل مرحلة عمريه فوائدها من حيث الجانب الصحي والجانب النفسي والعاطفي، منذ الطفولة وستجد تغيرات تحدث لطفلك، بداية من تعلم مهارات جديدة، إلى تغير في السلوك، فعلى سبيل المثال في السنوات الأولى من عمر طفلك لن يكون قادرًا على التحدث أو طلب الطعام، ولكن بعد ذلك سيتعلم مهارة الكلام والتعبير عن مشاعره، وآخر ما جاءت به الدراسات في هذا الشأن أن الأطفال الذين يصلون لسن البلوغ مبكرًا يتمتعون بعظام قوية وربما يواجهون خطورة أقل من حيث هشاشة العظام، نقلًا عن "dailymail".
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للحفاظ على صحة القلب.. اتبع 4 نصائح مهمة

إذا أحضرت ميكروسكوبا لتفحص جسمك، ستجد أنك تتكون من أنسجة صغيرة تُرى بالعين المجردة، ومن ثم فإن كل عضو من أعضائك الحيوية ما هو إلا مجموعة من الأنسجة الصغيرة، والقلب من أهم الأعضاء الموجودة في جسمك، فمثلما الماء سر الوجود، فالقلب أيضا سر وجودك فى هذه الحياة، ويجب اتباع بعض الأساليب الصحية التي تحافظ على صحة قلبك على المدى البعيد؛ مثل شرب كميات كافية من المياه، واتباع نظام غذائي صحي، إضافة إلى ممارسة الرياضة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "live strong".
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