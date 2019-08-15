صحة أسنانك تنعكس على وجهك.. كيف تحافظ عليهما؟

الفم عبارة عن بوابة إلى الجسم، ويمكن أن تكون لسوء صحته آثار سلبية فى الجسم، فالبكتيريا الموجودة في الفم يمكن أن تدخل مجرى الدم بسهولة وتسبب الالتهابات والعدوى والمرض

تحرير:فيروز ياسر ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

تنظيف الأسنان

العناية بالوجه والأسنان مترابطة، فهذان الجزءان مكشوفان ولافتان للغاية، وغالبًا ما يُقال إن سر البشرة المتوهجة يكمُن في نظام عناية جيد، واتباع نظام غذائي صحي للغاية، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وطبيب الأسنان التجميلي كشف كيف يمكن لحالة كل من أسنانك ولثتك أن يكون لها تأثير كبير فى صحتك العامة وصحتك الجلدية، حيث شاركت جريس جور فيرشينينا، من بيفرلي هيلز في كاليفورنيا، أخطاء نظافة الفم الشائعة التي يرتكبها الأشخاص، والتي يمكن أن تسبب الفوضى فى الجلد.

وتوضح «فيرشينينا» لماذا يجب عليك دائمًا غسل وجهك بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، وذلك لأن الفم يتصرف مثل بوابة إلى الجسم، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني. الفم عبارة عن بوابة، المدخل الرئيسي إلى الجسم، يمكن أن تكون لسوء صحته آثار سلبية فى الجسم بأكمله، وقالت إن البكتيريا