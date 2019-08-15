صحة أسنانك تنعكس على وجهك.. كيف تحافظ عليهما؟

الفم عبارة عن بوابة إلى الجسم، ويمكن أن تكون لسوء صحته آثار سلبية فى الجسم، فالبكتيريا الموجودة في الفم يمكن أن تدخل مجرى الدم بسهولة وتسبب الالتهابات والعدوى والمرض
العناية بالوجه والأسنان مترابطة، فهذان الجزءان مكشوفان ولافتان للغاية، وغالبًا ما يُقال إن سر البشرة المتوهجة يكمُن في نظام عناية جيد، واتباع نظام غذائي صحي للغاية، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
وطبيب الأسنان التجميلي كشف كيف يمكن لحالة كل من أسنانك ولثتك أن يكون لها تأثير كبير فى صحتك العامة وصحتك الجلدية، حيث شاركت جريس جور فيرشينينا، من بيفرلي هيلز في كاليفورنيا، أخطاء نظافة الفم الشائعة التي يرتكبها الأشخاص، والتي يمكن أن تسبب الفوضى فى الجلد.
وتوضح «فيرشينينا» لماذا يجب عليك دائمًا غسل وجهك بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، وذلك لأن الفم يتصرف مثل بوابة إلى الجسم، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
الفم عبارة عن بوابة، المدخل الرئيسي إلى الجسم، يمكن أن تكون لسوء صحته آثار سلبية فى الجسم بأكمله، وقالت إن البكتيريا
وتوضح «فيرشينينا» لماذا يجب عليك دائمًا غسل وجهك بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، وذلك لأن الفم يتصرف مثل بوابة إلى الجسم، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
الفم عبارة عن بوابة، المدخل الرئيسي إلى الجسم، يمكن أن تكون لسوء صحته آثار سلبية فى الجسم بأكمله، وقالت إن البكتيريا الموجودة في الفم يمكن أن تدخل مجرى الدم بسهولة وتسبب الالتهابات والعدوى والمرض.
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وقالت الدكتورة «فيرشينينا» إنه على الرغم من اتباع نظام غذائي صحي للغاية وممارسة التمارين بانتظام واستخدام أفضل منتجات العناية بالبشرة في السوق، فإن بشرتك لا تزال تتأثر إذا كنت تعاني من مشكلات في الأسنان.
كما أضافت أنه إذا كنت تعاني من ضعف صحة الفم، وعدوى الأسنان الصامتة، وأنواع مختلفة من ترميم المعادن في جسمك الملقب بالحشوات، فمن المرجح أن بشرتك لن تتوهج لأن الفم السليم يساهم في صحة الجلد.
وقالت إن نظافة الفم الجيدة أمر ضروري للحفاظ على صحة الأسنان واللثة، ومنع الجلد الباهت أو حب الشباب.
وأشارت إلى أنه يجب عليك تنظيف أسنانك مرتين في اليوم، سواء من خلال استخدام الخيط أو غيره، وتنظيف لسانك، وإجراء فحوصات منتظمة للأسنان كل 6 أشهر واستبدال الحشوات، واقترحت «فيرشينينا» استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية.
كما نصحت بغسل وجهك بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة من أجل التخلص من التلوث المتبادل من الفم إلى الجلد، وقال طبيب الأسنان، لويس إرليخ، إن بحثا مثيرا للقلق وجد سابقا أن نصف السكان فقط يقومون بتنظيف أسنانهم مرتين يوميا، حيث قال: «يجب أن تحصل على أكبر قدر ممكن من الحماية، وعلينا أن ننظف بالفرشاة مرتين يوميا».
كما قال إن واحدة من أكثر الأساطير شيوعا في استخدام فرشاة الأسنان هي أنه يجب أن تكون شعيراتها ناعمة، لكن في الحقيقة أنها تسبب مشكلات للثة ويمكن أن تخلق بعض الحساسية في الأسنان، لذلك فمن الأفضل دائما استخدام فرشاة الأسنان الخشنة اللينة.
وأوضح «إرليخ» أن أطباء الأسنان يوصون باستخدام الفرشاة بحركة دائرية لطيفة وليس أفقيا؛ لأنها قد تلحق الضرر بأسنانك، كما أنه يشجع على استخدام الخيط في التنظيف، إذ قال إنه يصل إلى المنطقة التي لا تستطيع الفرشاة الوصول إليها، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض جهازية مرتبطة بأمراض اللثة.
اختراع جديد يكشف سبب رائحة الفم الكريهة
يحاول العلماء تطوير طرق جديدة لمعالجة المواد التي يتم إطلاقها من الفم، والتي تسبب رائحة الفم الكريهة.
وغالبًا ما يستخدم الأطباء رائحة النفس والجسم لتشخيص المرضى، لكن التحليل لن يكون دقيقا أبدا بسبب حقيقة أن الأشخاص الأصحاء يتخلون عن المركبات العضوية المتطايرة، وهذه المواد تعتمد على عوامل؛ مثل الجنس ومؤشر كتلة الجسم.
وكشف العلماء عن وجود "كاميرا شم" حساسة للغاية يمكنها التغلب على هذه المشكلات.
ووفقا للدراسة ابتكر الباحثون نسخة جديدة ومُحسَّنة من sniff-cam، والتي أصبحت الآن قادرة على اكتشاف مستويات تشخيص المؤشرات الحيوية للمرض.
تحتوي كاميرا الاستنشاق الجديدة على ضوء حلقة فوق بنفسجي، وفلاتر وكاميرا، تتفاعل شبكة الإنزيمات مع الإيثانول والنيكوتيناميد الأدينين دينوكليوتيد المؤكسد (NAD)، الذي ينتج شكلا منخفضًا من الفلورسنت من NAD، لتحديد المرض بدقة.
تعد الطريقة الجديدة لتحليل الصور أكثر حساسية، وتسمح بقياس كميات قليلة من الإيثانول.