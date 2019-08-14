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لا تراجع .. السودانيون متمسكون بخريطة المدنية

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م
تظاهرات السودان
تظاهرات السودان
أكد القيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان وجدي صالح، التزام تلك القوى والمجلس العسكري الانتقالي، باستحقاقات الإعلان الدستوري، التي تضمن انتقال الحكم من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية، وأضاف في تصريح للصحفيين بالخرطوم، أن هناك التزاما بالمواعيد الواردة في وثيقة الإعلان الدستوري، التي سيتم توقيعها نهائيا السبت المقبل، بحضور الرعاة والمجتمع الدولي والإقليمي، وسيشهد السودان احتفالات شعبية، ابتهاجا بالتحول الحقيقي الحادث في البلاد، الذي نأمل أن يعالج مشكلات البلاد.
وأضاف: "سنبدأ في اليوم التالي بتشكيل مجلس السيادة، وحل المجلس العسكري، وانتقال السلطة إلى مجلس السيادة، لتبدأ السلطة المدنية تولي مسئولياتها، ثم يتم اختيار رئيس الوزراء، وتشكيل الحكومة، وفي أول سبتمبر تعقد الجلسة المشركة بين مجلسي السيادة والوزراء، ثم يتم الشروع فورا في عملية تحقيق السلام في السودان. وأوضح
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عبد-القادر-بن-صالح

الرئيس الجزائري المؤقت يطيح بعدد من كبار قادة الجيش

قرر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إنهاء مهام عدد من كبار المسؤولين بالجيش.، وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية "وقع رئيس الدولة مراسيم رئاسية، أنهى بموجبها مهام عدد من كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية"، مضيفة أن "بن صالح أنهى مهام المراقب العام للجيش، اللواء حاجي زرهوني، وجرى تعيين اللواء مصطفى أوجاني مراقبا عاما جديدا للجيش"، وتابعت: "تم أيضا إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري الذي تم تعيينه في نفس المنصب بالمحكمة العسكرية بوهران"، بحسب سبوتينك.
سقوط-طائرة-حربية-سورية (3)

إسقاط طائرة «سوخوي» للجيش السوري في إدلب (فيديو)

استهدفت فصائل مسلحة، اليوم الأربعاء، طائرة حربية من طراز سوخوي تابعة للجيش السوري النظامي بقيادة بشار الأسد، في ريف إدلب الجنوبي، لتسقط في محور "ترعي - السكيك" في بلدة خان شيخون، بحسب رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، أكد خلالها أن المعلومات المتوفرة لديه حتى الآن تفيد بـ"أسر طيار بعد إسقاط الطائرة.. وفي المقابل أعلنت جبهة تحرير الشام الإرهابية "النصرة سابقا"، في بيان عبر تليجرام، مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة.
الانفصاليون جنوب اليمن (1)

لا حوار.. الحكومة اليمنية تعلن شروطها للتفاوض مع الانفصاليين

طالبت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأربعاء، بانسحاب الانفصاليين الجنوبيين من مواقع سيطروا عليها في مدينة عدن قبل أي حوار سياسي معهم، وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، أن الحكومة تجدد ترحيبها "بالدعوة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن"، مضيفة: "لكن يجب أولا أن يتم الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل اي حوار".
الهيئة العليا للانتخابات فى تونس

بالأسماء.. قبول أوراق 26 مرشحا للانتخابات التونسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأربعاء، قبول ملفات 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر إجراؤها في منتصف سبتمبر المقبل. ورفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أكثر من 66 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية، من أصل 97 ملفا، وذلك بسبب عدم توافر الشروط الكاملة لترشحهم. وأكد أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن بإمكان المترشحين الذين تم رفض ملفاتهم، اللجوء إلى القضاء، للطعن في قرار الهيئة، قبل الإعلان النهائي عن قائمة المرشحين، في 31 أغسطس.
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عبدالفتاح-البرهان

البرهان: «المدنية» هي الحل.. ولا مكان لخطابات الفتن

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، خلال «كلمة ألقاها لتهنئة الشعب السوداني بعيد الأضحى»، إن السودان بحاجة ماسة إلى التماسك والتعاون والتعاضد لمواجهة التحديات والتغلب على كل الأسباب التي أدت إلى إقعاد هذه الأمة. وأكد أن "التحديات الماثلة أمامنا، والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان تحتم علينا حماية ما توافقنا عليه في الرابع من أغسطس الجاري «الإعلان الدستوري»، ويُنتظر أن يوقع نهائيا يوم السبت المقبل"، مضيفًا «لا مكان اليوم بيننا لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية» .
مظاهرات السودان

«المهنيين السودانيين»: لن نشارك في المجلس السيادي

أعلن تجمع المهنيين رفضه المشاركة في المجلس السيادي أو الحكومة الانتقالية، على أن يشارك في السلطة التشريعية كسلطة رقابية مستقلة، إذ قال في بيان صباح اليوم الخميس: «أبقى تجمع المهنيين السودانيين على قراراه بعدم المشاركة في السلطة الانتقالية المزمع تكوينها وذلك في مستوييها السيادي والتنفيذي على أن يشارك في السلطة التشريعية كسلطة رقابية مستقلة»، ويأتى هذا القرار على الرغم من أن تجمع المهنيين هو من أطلق الاحتجاجات في ديسمبر الماضي، ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
احتجاجات- شعبية- فى- السودان ‎

أمريكا تعلن موقفها من السودان خلال الفترة الانتقالية

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، اليوم الأربعاء،: إن "الولايات المتحدة ستقف إلى جانب الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية". وأضاف هيل خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السودانية "الخرطوم"، أن بلاده تركز على مساعدة الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية التي ستنطلق في الأيام المقبلة". وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل على مساعدة الشعب السوداني على جعل المرحلة الانتقالية التي تستمر لمدة ثلاث سنوات، تسير بدرجة من الشرعية التي يطلبها الشعب السوداني.
السودان.

هل تنهي وثيقة الإعلان الدستوري الصراع بالخرطوم؟

وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، والمجلس العسكري الانتقالي بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري، ووقع على الوثيقة من جانب قوى الحرية والتغيير المعلم أحمد ربيع، عضو مؤسس لتجمع المهنيين السودانيين، ومن جانب المجلس الانتقالي العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس، لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية. وحسب تقارير صحفية بالخرطوم، فإنه سيتم التوقيع النهائي في 18 أغسطس والإعلان عن تشكيل مجلس السيادة، سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.
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