لماذا ارتفعت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًّا 26%؟

بالتزامن مع التخفيضات السعرية المتتالية لسيارات الركوب -الملاكي- نجد ارتفاعات في أسعار الأتوبيسات وحالة من الرواج الشديد في المبيعات.. فما الأسباب؟

تحرير:كريم ربيع ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

رغم حالة الركود الشديدة الضاربة في سوق سيارات الركوب الملاكي، وتراجع المبيعات بشكل كبير، إلا أن إحصاءات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» كشفت نمو مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًّا بنسبة 26% مسجلة 3 آلاف و420 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى. فما الأسباب التي أدت إلى ارتفاع مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًّا بهذه النسب المرتفعة؟ وما طريقة دعم هذه الصناعة في مصر؟ وكيف يمكننا زيادة مبيعاتها؟ وما أكثر الماركات مبيعًا؟ وما مواصفات وأسعار كل واحدة منها على حدة؟

1- كينج لونج في الصدارة سيطرت العلامة كينج لونج على النصيب الأكبر من مبيعات الأتوبيسات المنتجة محليًّا، مستحوذة على حصة قدرها 57.9% بعد تمكنها من بيع 1986 مركبة من إجمالي مبيعات تلك الفئة، السيارة التي يتم تجميعها في مدينة العاشر من رمضان. ورفعت وكلاء كينج لونج الشركة الصينية، أسعار الميكروباص للفئة

1- كينج لونج في الصدارة

سيطرت العلامة كينج لونج على النصيب الأكبر من مبيعات الأتوبيسات المنتجة محليًّا، مستحوذة على حصة قدرها 57.9% بعد تمكنها من بيع 1986 مركبة من إجمالي مبيعات تلك الفئة، السيارة التي يتم تجميعها في مدينة العاشر من رمضان.

ورفعت وكلاء كينج لونج الشركة الصينية، أسعار الميكروباص للفئة الأولى بقيمة 212 ألف جنيه، وسعّرت الفئة الثانية «بنزين مكيف» بنحو 229 ألفًا. وحددت أسعار ميكروباص كينج لونج فئة الديزل بقيمة 255 ألف جنيه خلال يوليو.

2- شيفروليه

وجاءت شيفروليه في المرتبة الثانية بعد أن اقتنصت حصة قدرها 43.6% مسجلة بيع 1494 أتوبيسا خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى.

ويتم تجميع الأتوبيس في مصانع العالمية لصناعة السيارات «هاشم باص»، المتخصصة فى تجميع أتوبيسات «شيفروليه»، والتي طلبت من مجموعة جنرال موتورز زيادة حجم الكميات من أجزاء الشاسيهات الموردة لمصانع الشركة، لزيادة معدلات الإنتاج لتصل إلى 150 أتوبيسًا شهريًّا بدلاً من 100.

وكانت الشركة العالمية لصناعة السيارات «هاشم باص»، قد فازت بمناقصة لتوريد 600 أتوبيس «مينى باص» و«ميكروباص»، لصالح وزارة التربية والتعليم الغانية، بقيمة تتعدى المليار جنيه.

3- سوزوكي

حلت سوزوكي فى المرتبة الثالثة بقائمة مبيعات الأتوبيسات الأكثر مبيعًا، مستحوذة على حصة 37.4% بعد أن استطاعت بيع 1280 وحدة من إجمالي مبيعات تلك الأتوبيسات المجمعة محليًّا.

4- ميتسوبيشي

حصدت ميتسوبيشي المرتبة الرابعة بعد أن اقتنصت حصة قدرها 11.9% مسجلة بيع 407 وحدات من إجمالي مبيعات تلك الفئة.

5- مرسيدس

استقرت مرسيدس MCV فى المرتبة الخامسة بقائمة مبيعات الأتوبيسات المنتجة محليًّا الأكثر مبيعًا، مستحوذة على حصة 4% مسجلة بيع 139 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالي.

6- فولفو

ظهرت فولفو السويدية فى المرتبة السادسة بعد أن اقتنصت حصة قدرها 1.7% بواقع 59 مركبة من إجمالي مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًّا.

7- كاري

واحتلت كاري المرتبة السابعة بقائمة مبيعات الأتوبيسات المنتجة محليًّا، بحصة 1% وذلك بعد تمكنها من بيع 37 أتوبيسا خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي.

أسباب زيادة المبيعات

قال المهندس المهندس سيد مرسي، مدير عام مصانع الشركة العالمية لصناعة السيارات «هاشم باص»، إن سوق الأتوبيسات يشهد طلبا متزايدا بمختلف شرائحها من قبل الشركات وعدد من الهيئات الحكومية، بسبب التوسعات التي تجريها الحكومة من مشروعات وطرق؛ وهو ما سينعكس على حجم الطلب على السيارات بمختلف شرائحها.

مبادرة البنك المركزي تنعش السوق

أشاد الخبير السياحي محمد وهدان بالتأثير الإيجابي لمبادرة البنك المركزي في تحديث وتطوير أسطول النقل السياحي لدى عدد كبير من الشركات العاملة في السوق السياحي المصري، موضحًا أنه لولا مبادرة المركزي لتفاقمت أزمة النقل السياحي عند عودة الحركة السياحية للبلاد.

وتابع وهدان: «قبل المبادرة وعلى مدى السنوات الـ6 الماضية، كان هناك عجز شديد في عدد الأتوبيسات السياحية بسبب انحسار حركة السياح عن السوق المصري، مما دفع عددا كبيرا من الشركات إلى بيع 70% من أسطول النقل السياحي الموجود بالسوق السياحى المصرى والتابع لها، حتى تتمكن من الاستمرار في العمل، وذلك بسبب انعدام الإيرادات نظرًا للظروف الاقتصادية بعد حالة الركود التي مرت بها البلاد في الفترة الأخيرة».