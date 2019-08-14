رياضة

تعرف على منافس مصر في ربع نهائي مونديال اليد للناشئين

تحرير:محمد حسن صيام ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م
كرة اليد
كرة اليد
تغلب منتخب أيسلندا لناشئي كرة اليد، مساء اليوم الأربعاء، على نظيره الياباني بنتيجة (39- 34)، في صالة بوريس ترايكوفسكي - سكوبي، فى إطار مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وأنهى المنتخب الأيسلندي الشوط الأول من المباراة بتقدمه على المنتخب الياباني بنتيجة 16-13 أي بفارق 3 أهداف. واحتل منتخب أيسلندا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، فيما احتل اليابان المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط.
وجاءت الأرجنتين في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، ثم احتلت مقدونيا المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وجاءت البحرين في المركز الخامس برصيد نقطتين، ثم تتذيل نيجيريا المجموعة بلا نقاط أيضا. ولعب المنتخب الأيسلندي حتى الآن 6 مواجهات، الأولى كانت أمام تونس في السادس من أغسطس وفاز عليه (25- 20)، والثانية كانت أمام
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ميدو مع روما

ميدو ضمن قائمة «الأسوأ» فى تاريخ الدورى الإيطالى

كشفت شبكة "سكاى سبورت" بنسختها الإيطالية عما وصفته بأسوأ صفقات في الدورى الإيطالى (الكالتشيو) على مدار تاريخه، حيث جاء أحمد حسام ميدو الذى لعب لصفوف كل من توتنهام وروما وأياكس أمستردام والمدير الفنى الحالى لنادى مصر المقاصة، ضمن القائمة واحتل المرتبة رقم12 من القائمة التى اختارتها والتى تضم أٍسوأ 26 صفقة تمت فى الكالتشيو. ميدو انضم إلى روما الإيطالي في موسم 2004 قادمًا من مارسيليا الفرنسي ، لكنه لم يستمر لأكثر 6من أشهر وتمت إعارته إلى توتنهام، ثم تم بيعه نهائيًا للسبيرز.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (7)

مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء بطل الصومال

أعلن طارق يحيي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق، التي ستغادر القاهرة متجهة الى مدينة الاسكندرية، اليوم الأربعاء، لمواجهة فريق ديكيديها بطل الصومال، بعد غد الجمعة، في ذهاب الدور التمهيدي الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا 2019-2020 على استاد الجيش المصري ببرج العرب، حيث تأجلت المباراة من يوم 10 أغسطس إلى يوم 16 من نفس الشهر بناءً على طلب من نادي الزمالك للاتحاد الإفريقي بتأجيل المباراة لحين الإستقرار على الملعب الذي يقام عليه اللقاء، بسبب رغبة الزمالك اللعب على استاد القاهرة وهو الأمر الذي رفضه الأمن.
نيمار

رئيس برشلونة يغيب عن اجتماع "تحديد مصير نيمار"

كشف برنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسبانى عبر حسابه الرسمى على "تويتر" أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة الإسبانى لن يحضر المؤتمر الذى يجمع رؤساء رابطة الأندية الأوروبية الودى الذي سيقام يوم الجمعة فى مدينة ليفربول. وكان من المقرر أن يلتقى رئيس الفريق الكتالونى بناصر الخليفى رئيس نادى باريس سان جيرمان لحسم صفقة انتقال البرازيلى نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الباريسي والذى كان محور اهتمام الصحف العالمية وذلك بعد أنباء عن رجوعه إلى صفوف البلوجرانا خلال موسم الإنتقالات الصيفية الحالية.
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منتخب مصر لكرة اليد شباب (3)

مصر تهزم النرويج وتتأهل إلى نصف نهائي مونديال اليد

واصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد عروضه القوية الباهرة في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، بتحقيقه الفوز، اليوم الخميس، على حساب النرويج بنتيجة (29-27)، ضمن مواجهات دور الثمانية. ومن المنتظر أن يواجه منتخبنا الوطني، نظيره الفرنسي بعد فوز الأخير على الدانمارك، مساء اليوم الخميس، وصعد المنتخب الوطني، إلى دور الـ16، بعدما حقق الفراعنة الصغار 5 انتصارات متتالية على أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد. وحققت مصر اللقب على أرضها في نسخة 1993.
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حازم إمام: أبو ريدة ذكي.. ولم أصوت على اختيار أجيري

قال حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، إن الجبلاية تعاقدت مع المكسيكي خافيير أجيري، من أجل مونديال 2022، مضيفًا أن الفوز بكأس الأمم لم يكن في حساباتهم. وواصل: "أجيري لم يبق أكثر من 7 أو 8 أشهر تقريبا، لقد كان في بداية توليه المسؤولية يضم لاعبين شبابا مثل طاهر محمد طاهر ومحمد محمود ولم يضم وليد سليمان أو عبد الله السعيد، لأن الهدف الأكبر كان بناء جيل جديد لمونديال 2022، إلا أن الأمور تغيرت بنقل البطولة إلى مصر، وبات لزاما أن نفوز باللقب، ولم نكن قادرين على التتويج به، لذا لم يتقبل أحد الخروج من الدور الثاني".
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حازم إمام: الجبلاية المسؤول الأول عن إخفاق الفراعنة

يرى حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، أن الجبلاية تتحمل المسؤولية الأكبر في إخفاق الفراعنة وخروجهم من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية. وسرد حازم أخطاء اتحاد الكرة، قائلا إنه المسؤول الأول عن خروج المنتخب من كأس الأمم، يليه الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري ثم اللاعبون الذين لم يكن بعضهم على قدر المسؤولية. وواصل: "الهجوم الزائد على أي شخص أو جهة يدفعها للارتباك (التلويش)، وعند إدارة الأزمة أوقات تتصرف بشكل خاطئ تحت ضغط سواء من جانب اللاعب أو رئيس النادي أو أي مسؤول، لكننا نتعرض لكم شائعات غير عادية بعد الخروج من كأس الأمم".
صلاح وحازم امام

حازم إمام: محمد صلاح ليس لاعبا مستهترا

أبدى حازم إمام، عضو اتحاد الكرة السابق، اندهاشه من الانتقادات الموجهة لمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد الخروج من دور الـ16 بكأس الأمم 2019. وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية: "أستغرب تلك الانتقادات بشدة أشعر ببعض الشماتة خاصة مع سحب لقب فخر العرب منه ومعايرته بأن رياض محرز وساديو ماني سيلعبان نهائي كأس أمم إفريقيا وهو لا، وأستطيع القول إن صلاح خاض نهائي البطولة في 2017 ومحرز وماني جلسا في منازلهما، الكرة أحيانا تكون فيها جيدا وأحيانا أخرى لا فلا يجب أن تهين لاعبا كي يظهر بشكل جيد".
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