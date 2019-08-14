تعرف على منافس مصر في ربع نهائي مونديال اليد للناشئين

تحرير:محمد حسن صيام ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م

كرة اليد

تغلب منتخب أيسلندا لناشئي كرة اليد، مساء اليوم الأربعاء، على نظيره الياباني بنتيجة (39- 34)، في صالة بوريس ترايكوفسكي - سكوبي، فى إطار مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وأنهى المنتخب الأيسلندي الشوط الأول من المباراة بتقدمه على المنتخب الياباني بنتيجة 16-13 أي بفارق 3 أهداف. واحتل منتخب أيسلندا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، فيما احتل اليابان المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط.

وجاءت الأرجنتين في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، ثم احتلت مقدونيا المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وجاءت البحرين في المركز الخامس برصيد نقطتين، ثم تتذيل نيجيريا المجموعة بلا نقاط أيضا. ولعب المنتخب الأيسلندي حتى الآن 6 مواجهات، الأولى كانت أمام تونس في السادس من أغسطس وفاز عليه (25- 20)، والثانية كانت أمام