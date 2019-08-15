البنجر يزيل السموم.. 4 عصائر لتنظيف جسمك

تساعد الألياف الموجودة في الجزر الخام أيضًا على التخلص من السموم البكتيرية، وتزيل أي مادة ضارة في الأمعاء بشكل أساسي، إذ عليك بتناول عصير الجزر في الصباح مع وجبة الإفطار

تحرير:إسراء سليمان ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

ديتوكس طبيعي للجسم

نحاول قدر الإمكان التقليل من تناول العقاقير الطبية والحصول على الأجسام المضادة من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، من وقت لآخر، نحتاج للذهاب إلى الطبيب من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحتنا، ولكن يمكنك التخلص من السموم بداخل جسمك والحفاظ على معدلات عالية من النشاط والحيوية، على سبيل المثال تناول عصير الليمون في الصباح، فهو يعمل بمثابة ديتوكس طبيعي للتخلص من السموم بطرق طبيعية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "dailyhealthpost".

هل فكرت ذات مرة في الأسباب التي أدت إلى انتشار معدلات الإصابة بأمراض عديدة مثل السرطان، من المؤكد أنه يرجع إلى تراكم السموم داخل أجسامنا، من خلال استخدام منتجات تحتوي على مواد كيميائية تتسرب إلى أجسامنا، بجانب الأطعمة المصنعة التي تحتوي على إضافات ضارة، إذ يحتاج الجسم إلى وقود نظيف خالٍ تمامًا من الآثار