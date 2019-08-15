البنجر يزيل السموم.. 4 عصائر لتنظيف جسمك

تساعد الألياف الموجودة في الجزر الخام أيضًا على التخلص من السموم البكتيرية، وتزيل أي مادة ضارة في الأمعاء بشكل أساسي، إذ عليك بتناول عصير الجزر في الصباح مع وجبة الإفطار
نحاول قدر الإمكان التقليل من تناول العقاقير الطبية والحصول على الأجسام المضادة من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، من وقت لآخر، نحتاج للذهاب إلى الطبيب من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحتنا، ولكن يمكنك التخلص من السموم بداخل جسمك والحفاظ على معدلات عالية من النشاط والحيوية، على سبيل المثال تناول عصير الليمون في الصباح، فهو يعمل بمثابة ديتوكس طبيعي للتخلص من السموم بطرق طبيعية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "dailyhealthpost".
هل فكرت ذات مرة في الأسباب التي أدت إلى انتشار معدلات الإصابة بأمراض عديدة مثل السرطان، من المؤكد أنه يرجع إلى تراكم السموم داخل أجسامنا، من خلال استخدام منتجات تحتوي على مواد كيميائية تتسرب إلى أجسامنا، بجانب الأطعمة المصنعة التي تحتوي على إضافات ضارة، إذ يحتاج الجسم إلى وقود نظيف خالٍ تمامًا من الآثار
هل فكرت ذات مرة في الأسباب التي أدت إلى انتشار معدلات الإصابة بأمراض عديدة مثل السرطان، من المؤكد أنه يرجع إلى تراكم السموم داخل أجسامنا، من خلال استخدام منتجات تحتوي على مواد كيميائية تتسرب إلى أجسامنا، بجانب الأطعمة المصنعة التي تحتوي على إضافات ضارة، إذ يحتاج الجسم إلى وقود نظيف خالٍ تمامًا من الآثار الجانبية التي تضر بصحة الجسم، يجب أن يكون من مصدر طبيعي، ما يلي بعض من المشروبات المهمة التي يمكن أن تضعها في اعتبارك لتنظيف الجسم باستمرار، وللتعزيز من وظائف الجهاز المناعي، وبالتالي ستبدو بشرتك في حالة جيدة، وستتمتع بمعدلات عالية من الطاقة:
1- عصير البقدونس
بجانب أنك ستحصل على رائحة نفس عطرة، فإن البقدونس يتيمز بمجموعة من العناصر الغذائية المهمة مثل المعادن والفيتامينات ومضادت الأكسدة والأنزيمات، إضافة إلى مجموعة من الزيوت، ومن أكثر الفوائد التي يتميزها بها عصير البقدونس، تنظيف الكليتين والكبد من المواد السامة التي تلحق ضررا كبيرا بالجسم، عند زيادة معدلاتها، مثل الخضراوات الأخرى، يعتبر عصير البقدونس من أفضل ما يجب أن تضمه إلى الأطعمة التي تستخدم في تنظيف الجسم مثل الليمون والخيار والجزر والبطيخ، يعمل هذا الخليط على الوقاية من امتصاص الملح في الأنسجة.
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2- عصير البنجر
مثل الليمون، البنجر غني بالمواد المضادة للأكسدة ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة اللازمة لتطهير الجسم وإزالة السموم، أحد هذه العناصر الغذائية الرئيسة هو البيتين، يمنع أو يقلل من تراكم الدهون في الكبد، كما أنه يعزز من القضاء على السموم في خلايا الكبد.
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3- عصير الجزر
يحتوي الجزر على مجموعة من الألياف الغذائية المهمة التي تسهل من عملية الهضم، كما أنه يعمل على تنظيف الجسم بشكل طبيعي من السموم، تساعد الألياف الموجودة في الجزر الخام أيضًا على التخلص من السموم البكتيرية، وتزيل أي مادة ضارة في الأمعاء بشكل أساسي، إذ عليك بتناول عصير الجزر في الصباح مع وجبة الإفطار، خاصة إذا كان طعامك لا يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة، فيعتبر منظفا فعالا للكبد يساعد على التخلص من السموم.
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4- عصير البرقوق
جميعنا نعلم جيدًا فوائد البرقوق بشكل عام، ولكن ستكون هذه المرة الأولى التي تدرج فيها أهميته كعصير في تنظيف الجسم من السموم عند تناوله في الصباح، يحتوي البرقوق على مجموعة كبيرة من مضادت الأكسدة التي تساعد الجسم في التخلص من الجذور الحرة والأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، كما أنه غني بالبوتاسيوم والحديد والبيتا كاروتين، وجميعها تعمل على التخلص من المواد الضارة الموجودة في القولون نتيجة لوجود معدلات كبيرة من العناصر الغذائية، كما وضحت العديد من الدراسات أن البرقوق يساعد أيضًا في التقليل من معدلات السكر في الدم، وحتى الكوليسترول الضار في الجسم.
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