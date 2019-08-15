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البنجر يزيل السموم.. 4 عصائر لتنظيف جسمك

تساعد الألياف الموجودة في الجزر الخام أيضًا على التخلص من السموم البكتيرية، وتزيل أي مادة ضارة في الأمعاء بشكل أساسي، إذ عليك بتناول عصير الجزر في الصباح مع وجبة الإفطار
تحرير:إسراء سليمان ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
ديتوكس طبيعي للجسم
ديتوكس طبيعي للجسم
نحاول قدر الإمكان التقليل من تناول العقاقير الطبية والحصول على الأجسام المضادة من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، من وقت لآخر، نحتاج للذهاب إلى الطبيب من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحتنا، ولكن يمكنك التخلص من السموم بداخل جسمك والحفاظ على معدلات عالية من النشاط والحيوية، على سبيل المثال تناول عصير الليمون في الصباح، فهو يعمل بمثابة ديتوكس طبيعي للتخلص من السموم بطرق طبيعية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "dailyhealthpost".
هل فكرت ذات مرة في الأسباب التي أدت إلى انتشار معدلات الإصابة بأمراض عديدة مثل السرطان، من المؤكد أنه يرجع إلى تراكم السموم داخل أجسامنا، من خلال استخدام منتجات تحتوي على مواد كيميائية تتسرب إلى أجسامنا، بجانب الأطعمة المصنعة التي تحتوي على إضافات ضارة، إذ يحتاج الجسم إلى وقود نظيف خالٍ تمامًا من الآثار
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الأطفال الذين يدخلون مرحلة البلوغ مبكرًا

دراسة: من يصل لسن البلوغ مبكرًا يتمتع بعظام قوية

لكل مرحلة عمريه فوائدها من حيث الجانب الصحي والجانب النفسي والعاطفي، منذ الطفولة وستجد تغيرات تحدث لطفلك، بداية من تعلم مهارات جديدة، إلى تغير في السلوك، فعلى سبيل المثال في السنوات الأولى من عمر طفلك لن يكون قادرًا على التحدث أو طلب الطعام، ولكن بعد ذلك سيتعلم مهارة الكلام والتعبير عن مشاعره، وآخر ما جاءت به الدراسات في هذا الشأن أن الأطفال الذين يصلون لسن البلوغ مبكرًا يتمتعون بعظام قوية وربما يواجهون خطورة أقل من حيث هشاشة العظام، نقلًا عن "dailymail".
مرضى-القلب-في-رمضان

للحفاظ على صحة القلب.. اتبع 4 نصائح مهمة

إذا أحضرت ميكروسكوبا لتفحص جسمك، ستجد أنك تتكون من أنسجة صغيرة تُرى بالعين المجردة، ومن ثم فإن كل عضو من أعضائك الحيوية ما هو إلا مجموعة من الأنسجة الصغيرة، والقلب من أهم الأعضاء الموجودة في جسمك، فمثلما الماء سر الوجود، فالقلب أيضا سر وجودك فى هذه الحياة، ويجب اتباع بعض الأساليب الصحية التي تحافظ على صحة قلبك على المدى البعيد؛ مثل شرب كميات كافية من المياه، واتباع نظام غذائي صحي، إضافة إلى ممارسة الرياضة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "live strong".
تدخين-الشيشة

دراسة: الشيشة أكثر سمية من أنواع التبغ الأخرى

شهدت السنوات القليلة الماضية ازدياد شعبية الشيشة بصورة مضطردة، وذلك في الوقت الذى حذر فيه الباحثون من أضرارها كونها أكثر خطورة من أشكال التبغ الأخرى التي يتم تدخينها. وباستخدام جهاز اختبار مُصمم خصيصًا، قام الباحثون في جامعة "كاليفورنيا" بتحليل الانبعاثات خلال جلسة الشيشة النموذجية، ووجدوا أن إحداها استخرج من أنبوب يحتوي على العديد من المواد الضارة مثل السيجارة. وقالت فيرونيك بيرود، الأستاذة فى جامعة كاليفورنيا: "دخان الشيشة يحتوي على مواد كيميائية سامة، مثل النيكوتين الذي يمكن أن يؤدي إلى إدمان التبغ، ومركبات الكربونيل المهيجة، والبنزين".
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