إسقاط طائرة «سوخوي» للجيش السوري في إدلب (فيديو)

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م

إسقاط طائرة حربية سورية

استهدفت فصائل مسلحة، اليوم الأربعاء، طائرة حربية من طراز سوخوي تابعة للجيش السوري النظامي بقيادة بشار الأسد، في ريف إدلب الجنوبي، لتسقط في محور "ترعي - السكيك" في بلدة خان شيخون، بحسب رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، أكد خلالها أن المعلومات المتوفرة لديه حتى الآن تفيد بـ"أسر طيار بعد إسقاط الطائرة.. وفي المقابل أعلنت جبهة تحرير الشام الإرهابية "النصرة سابقا"، في بيان عبر تليجرام، مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة.

ويقوم الجيش السوري، مدعوما بالقوات الروسية، بعمليات قتالية مكثفة في ريف إدلب الجنوبي، منذ نحو أسبوع، وتسيطر هيئة تحرير الشام، على الجزء الأكبر من إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة. كما تنتشر أيضا، فصائل مسلحة وجماعات معارضة أقل نفوذا. وحقق الجيش السوري نجاحات كبيرة خلال عملياته العسكرية، وتمكن من التقدم