أحمد علاء في طلائع الجيش لمدة موسمين

تحرير:أحمد سعيد ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م

أحمد علاء

وقع أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقود انتقاله لصفوف فريق طلائع الجيش، لمدة موسمين على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وانضم اللاعب للأهلي مطلع الموسم الماضي قادماً من فريق الداخلية مقابل 10 ملايين جنيه. وحضر أحمد علاء لمقر النادي في وجود أحمد المهدي المشرف على قطاع الكرة بالنادي العسكري، واتفقا على بنود التعاقد، حيث فضل النادي الأهلي خروج اللاعب في إعارة لنادي الطلائع في ظل عدم احتياج الفريق لخدمات اللاعب في الفترة الحالية بالإضافة إلى تقليص قائمة الفريق إلى 30 لاعبا فقط.

ورحل عن صفوف فريق الأهلي 8 لاعبين آخرهم أحمد حمودي بعد رحيل إسلام محارب وعمرو بركات ومحمد نجيب نهائيًا إلى الجونة، وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق لنفس النادي على سبيل الإعارة، مع إعارة ناصر ماهر لسموحة وأحمد علاء للجيش. وتوج فريق النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع فريق