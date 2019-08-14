رياضة

أحمد علاء في طلائع الجيش لمدة موسمين

تحرير:أحمد سعيد ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م
أحمد علاء
أحمد علاء
وقع أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقود انتقاله لصفوف فريق طلائع الجيش، لمدة موسمين على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وانضم اللاعب للأهلي مطلع الموسم الماضي قادماً من فريق الداخلية مقابل 10 ملايين جنيه. وحضر أحمد علاء لمقر النادي في وجود أحمد المهدي المشرف على قطاع الكرة بالنادي العسكري، واتفقا على بنود التعاقد، حيث فضل النادي الأهلي خروج اللاعب في إعارة لنادي الطلائع في ظل عدم احتياج الفريق لخدمات اللاعب في الفترة الحالية بالإضافة إلى تقليص قائمة الفريق إلى 30 لاعبا فقط.
ورحل عن صفوف فريق الأهلي 8 لاعبين آخرهم أحمد حمودي بعد رحيل إسلام محارب وعمرو بركات ومحمد نجيب نهائيًا إلى الجونة، وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق لنفس النادي على سبيل الإعارة، مع إعارة ناصر ماهر لسموحة وأحمد علاء للجيش. وتوج فريق النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع فريق
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مفاجأت فى تشكيلة الريدز وتشيلسى في لقاء السوبر

أعلن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم الأربعاء، حيث يلتقى فيها الريدز نظيره فريق تشيلسى بقيادة فرانك لامبارد والتى ستقام فى تمام التاسعة مساءً على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى . وجاءت تشكيلة الريدز على النحو التالى.. حراسة المرمى: أدريان خط الدفاع:جوميز، ماتيب، فان دايك، روبيرسون خط الوسط: فابينو، ميلنر، هندرسون خط الهجوم: تشامبرلين، مانى، صلاح . الاحتياطى: لوميرجان، كيلير، فينالدوم، فيرمينو، لالانا، شاكيرى، بروستر، اوريجى، هوفر، الكسندر ارنولد، إيليوت .
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أول مرة.. سيدة تدير لقاء السوبر بين الريدز وتشيلسي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الفرنسية ستيفاني فوبارت حكما للمباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين في كأس السوبر الأوروبي المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم على ملعب فودافون أرينا، لتصبح ستيفاني فوبارت البالغة من العمر 35 عاما، أول امرأة تقود مباراة على هذا المستوى في بطولة كبرى للرجال في أوروبا عبر التاريخ. وسبق أن أدارت فوبارت مباراة نهائي كأس العالم للسيدات، والتي جمعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، وفاز خلالها المنتخب الأمريكي بهدفين دون مقابل.
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تعرف على منافس مصر في ربع نهائي مونديال اليد للناشئين

تغلب منتخب أيسلندا لناشئي كرة اليد، مساء اليوم الأربعاء، على نظيره الياباني بنتيجة (39- 34)، في صالة بوريس ترايكوفسكي - سكوبي، فى إطار مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وأنهى المنتخب الأيسلندي الشوط الأول من المباراة بتقدمه على المنتخب الياباني بنتيجة 16-13 أي بفارق 3 أهداف. واحتل منتخب أيسلندا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، فيما احتل اليابان المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط.
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محسن صالح يتحدث عن رباعية الأهلي في «اطلع بره»

علق محسن صالح، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني على الفوز الكبير الذي حققه فريق النادي الأهلي على حساب فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، حيث قال محسن صالح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في مثل هذه المباريات عندما تكون الفوارق كبيرة بين فريقين والفوز فيها محسوم، ومعروف مين (حيطلع بره) ومين حيكمل ومكانه في الدور التاني مضمون، سلامة اللاعبين وقوة الأداء ووفرة الأهداف مطلب منطقي ومقبول، لكن المبالغة والحديث عن الفوز يجب ألا يطول، المشوار لسة طويل وصعب ويا رب الفرحة تدوم".
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مران الأهلي.. عودة السداسي واستمرار غياب الشناوي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، انتظام السداسي رمضان صبحي وصالح جمعة وناصر ماهر وأحمد فتحي وباسم علي، ووليد أزارو لاعبو الأهلي، حيث غاب السداسي عن المران الجماعي للفريق الأحمر أمس الجمعة، بعدما استأنف الفريق تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها لمدة 4 أيام بعد الفوز على الزمالك في ختام مباريات الدوري.
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مدافع الأهلي يقترب من الانتقال لطلائع الجيش

اقترب أحمد علاء، مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى صفوف فريق طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل صعوبة استمراره مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل النادي، أن إدارتي الناديين تبحثان موقف اللاعب، سواء خروجه ببيع نهائي أو إعارته لمدة موسم، في ظل عدم اقتناع مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، بقدرته، إذ تلقى اللاعب أكثر من عرض من أندية الدوري لاستعارته من الأهلي خلال الفترة الماضية لكن عرض طلائع الجيش هو الأفضل.
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حمدي فتحي يكشف عن طموحه الأكبر والأهم مع الأهلي

فتح حمدي فتحي، لاعب وسط النادي الأهلي، قلبه وتحدث عن معسكر إسبانيا، وإصرار اللاعبين على حسم بطولة الدوري من خلال مباراة المقاولون المقبلة، وتطرق إلى أحلامه وطموحاته الكبيرة مع الأهلي، وقصته مع مونديال الأندية، وقميص أبو تريكة. وأكد فتحي في البداية أن معسكر إسبانيا كان مميزا ومهما، وجاء في توقيت مثالي قبل مباراتي حسم الدوري أمام المقاولون العرب والزمالك، مشيرا إلى أن معنويات اللاعبين مرتفعة للغاية، وهناك إصرار كبير على حصد اللقب بعد تعويض فارق النقاط واعتلاء قمة الترتيب خلال الجولات التي سبقت فترة التوقف.
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