«لص بغداد» في دور العرض يناير المقبل
تحرير:التحرير
١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
محمد إمام
استقر صناع فيلم "لص بغداد" على طرح العمل في موسم منتصف العام الدراسي، يناير المقبل، بعد خروجه من سباق عيد الأضحى الجاري. وحصل فريق العمل على إجازة العيد، ليستأنف مخرج العمل التصوير بعدها بديكورات محتلفة، أبرزها التصوير داخل أحد حمامات السباحة داخل استاد القاهرة. واستبعدت الشركة المنتجة دولة تايلاند من التصوير الخارجي للفيلم، حيث كان من المفترض تصوير المشاهد الخارجية بها الفترة المقبلة، إلا أن تغييرات جديدة طرأت على التصوير، إذ تبحث شركة "سينرجي فيلمز" عن دولة أوروبية لتصوير المشاهد الخارجية خلال الفترة المقبلة.
فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن "توتة"، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما، وإنتاج سينرجي فيلمز.
وكان محمد إمام صور من "لص بغداد" نحو 40%، ليتوقف بعدها
فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن "توتة"، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما، وإنتاج سينرجي فيلمز.
وكان محمد إمام صور من "لص بغداد" نحو 40%، ليتوقف بعدها التصوير لانشغاله بمسلسله الأخير "هوجان" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وهو ما أدى لخروج العمل من موسم عيد الأضحى.
محمد إمام كان قد تعرّض لحادث مروع، خلال تصوير مشاهد عنيفة من "لص بغداد"، وطمأن جمهوره على صحته، في منشور له عبر "إنستجرام"، وكتب: "الحمد لله على كل شيء.. حادثة موتسيكل جامدة أثناء تنفيذ حركة خطرة في فيلم (لص بغداد) بس ربنا ستر.. أنا كويس الحمد لله.. شكرًا لجمهوري وزمايلي وأصدقائي اللي حبوا يطمنوا عليّا".