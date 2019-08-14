«لص بغداد» في دور العرض يناير المقبل

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

محمد إمام

استقر صناع فيلم "لص بغداد" على طرح العمل في موسم منتصف العام الدراسي، يناير المقبل، بعد خروجه من سباق عيد الأضحى الجاري. وحصل فريق العمل على إجازة العيد، ليستأنف مخرج العمل التصوير بعدها بديكورات محتلفة، أبرزها التصوير داخل أحد حمامات السباحة داخل استاد القاهرة. واستبعدت الشركة المنتجة دولة تايلاند من التصوير الخارجي للفيلم، حيث كان من المفترض تصوير المشاهد الخارجية بها الفترة المقبلة، إلا أن تغييرات جديدة طرأت على التصوير، إذ تبحث شركة "سينرجي فيلمز" عن دولة أوروبية لتصوير المشاهد الخارجية خلال الفترة المقبلة.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن "توتة"، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما، وإنتاج سينرجي فيلمز. وكان محمد إمام صور من "لص بغداد" نحو 40%، ليتوقف بعدها