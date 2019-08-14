مفاجآت فى تشكيلة الريدز وتشيلسى في لقاء السوبر

تحرير:محمد جمال ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م

ليفربول وتشيلسى

أعلن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم الأربعاء، حيث يلتقى فيها الريدز نظيره فريق تشيلسى بقيادة فرانك لامبارد والتى ستقام فى تمام التاسعة مساءً على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى . وجاءت تشكيلة الريدز على النحو التالى.. حراسة المرمى: أدريان خط الدفاع:جوميز، ماتيب، فان دايك، روبيرسون خط الوسط: فابينو، ميلنر، هندرسون خط الهجوم: تشامبرلين، مانى، صلاح . الاحتياطى: لوميرجان، كيلير، فينالدوم، فيرمينو، لالانا، شاكيرى، بروستر، اوريجى، هوفر، الكسندر ارنولد، إيليوت .

بينما جاءت تشكيلة البلوز على النحو التالى.. حراسة المرمى: كيبا خط الدفاع: ازبليكوتا، كريستنسن، زوما، إيمرسون . خط الوسط:كوفاسيتش، جورجينو، كانتى . الهجوم: بيدرو، جيرو، بولزيتش . البدلاء: كبالايرو، زاباكوستا، روديجير، توموري، الونسو، كيندى، جيلمور، مونت، باركلى، وليان، ابرهام، باتشويا