رياضة

مفاجآت فى تشكيلة الريدز وتشيلسى في لقاء السوبر

تحرير:محمد جمال ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م
ليفربول وتشيلسى
ليفربول وتشيلسى
أعلن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم الأربعاء، حيث يلتقى فيها الريدز نظيره فريق تشيلسى بقيادة فرانك لامبارد والتى ستقام فى تمام التاسعة مساءً على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى . وجاءت تشكيلة الريدز على النحو التالى.. حراسة المرمى: أدريان خط الدفاع:جوميز، ماتيب، فان دايك، روبيرسون خط الوسط: فابينو، ميلنر، هندرسون خط الهجوم: تشامبرلين، مانى، صلاح . الاحتياطى: لوميرجان، كيلير، فينالدوم، فيرمينو، لالانا، شاكيرى، بروستر، اوريجى، هوفر، الكسندر ارنولد، إيليوت .
بينما جاءت تشكيلة البلوز على النحو التالى.. حراسة المرمى: كيبا  خط الدفاع: ازبليكوتا، كريستنسن، زوما، إيمرسون . خط الوسط:كوفاسيتش، جورجينو، كانتى . الهجوم: بيدرو، جيرو، بولزيتش .  البدلاء: كبالايرو، زاباكوستا، روديجير، توموري، الونسو، كيندى، جيلمور، مونت، باركلى، وليان، ابرهام، باتشويا
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ساديو ماني

ساديو ماني: دائمًا ما نلعب بـ12 لاعبًا ضد 11

وجه السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، رسالة شكر لجماهير الريدز على دعمهم، عقب تتويج فريقه الأحمر بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز (5- 4) بركلات الترجيح على مواطنه تشيلسي في المباراة التي أُقيمت الأربعاء، على ملعب «فودافون آرينا» بمدينة إسطنبول، معقل فريق بشكتاش التركي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1- 1)، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسّمة بالتساوي على شوطين، انتهى بالتعادل (2- 2)، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الأحمر.
أدريان 1

فان دايك: أخبرت أدريان أنه سيكون بطل السوبر الأوروبي

تحدث الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد خط دفاع نادي ليفربول، عن تألق الحارس الإسباني الجديد لنادي ليفربول الإنجليزي أدريان، والذي ساهم في تتويج الريدز، أمس الأربعاء، بلقب السوبر الأوروبي على حساب نظيره تشيلسي، في اللقاء الذي فاز به ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل، ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التي تفوق فيها الريدز.
الفرحة

أدريان يعلق على أول تتويج له مع ليفربول

علق الحارس الإسباني الجديد لنادي ليفربول الإنجليزي أدريان، على تتويج الريدز، أمس الأربعاء، بلقب السوبر الأوروبي على حساب نظيره تشيلسي، عقب اللقاء الذي فاز به ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4)، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل، ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التي تفوق فيها الريدز، وتعد هذه المرة الرابعة التي يتوج فيها أبناء الفريق الإنجليزي بالبطولة الأوروبية.
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طاقم-تحكيم-اسوبر

أول تعليق من جمال الشريف على أداء حكم لقاء السوبر

توج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا اللقاء الأصليان بالتعادل 1-1 ، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة 2-2، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز ، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول ببطولة السوبر الأوروبى. أُدير اللقاء تحكيميا لأول مرة في التاريخ بطاقم تحكيم من السيدات بقيادة الفرنسية ستيفاني فريبارت، وظهر الطاقم بشكل مميز أغلب فترات المباراة التي امتدت إلى 120 دقيقة.
ليفربول - تشيلسي (5)

بركلات الترجيح.. ليفربول يتوج بطلا للسوبر الأوروبى

توج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطي المباراة الأساسيين بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز ، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول ببطولة السوبر الأوروبى، بينما يقف رصيد البلوز من البطولة عند لقب وحيد توج به عام 1998 ، عندما فاز تشيلسي على ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد.
ليفربول - تشيلسي (1)

الشوط الثانى ينتهي بالتعادل بين ليفربول وتشيلسى

انتهى الشوط الثانى من لقاء فريقي ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي بنتيجة 1-1 ، سجل ساديو مانى فى الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الثانى فى المباراة ، التى تقام على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى. وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يجمع فيها السوبر الأوروبي بين ناديين إنجليزيين، والمرة الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد. ويحمل كل من برشلونة وميلان الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة بواقع 5 مرات .
ليفربول - تشيلسي (3)

نهاية الشوط الأول.. تشيلسي يتقدم بهدف على ليفربول

انتهى الشوط الأول من لقاء فريقي ليفربول وتشيلسى في السوبر الأوروبي بنتيجة 1-0 للبلوز ، أحرزه جيرو في الدقيقة 36، من عمر اللقاء، الذي يقام على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يجمع فيها السوبر الأوروبي بين ناديين إنجليزيين، والمرة الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد. ويحمل كل من برشلونة وميلان الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة بواقع 5 مرات، مقابل 4 مرات لريال مدريد و3 مرات ليفربول وأتليتكو مدريد، بلقبين لكل من أياكس وأندرلخت و فالنسيا ويوفنتوس.
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