رياضة

مفاجأت فى تشكيلة الريدز وتشيلسى في لقاء السوبر

تحرير:محمد جمال ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م
ليفربول وتشيلسى
ليفربول وتشيلسى
أعلن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم الأربعاء، حيث يلتقى فيها الريدز نظيره فريق تشيلسى بقيادة فرانك لامبارد والتى ستقام فى تمام التاسعة مساءً على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى . وجاءت تشكيلة الريدز على النحو التالى.. حراسة المرمى: أدريان خط الدفاع:جوميز، ماتيب، فان دايك، روبيرسون خط الوسط: فابينو، ميلنر، هندرسون خط الهجوم: تشامبرلين، مانى، صلاح . الاحتياطى: لوميرجان، كيلير، فينالدوم، فيرمينو، لالانا، شاكيرى، بروستر، اوريجى، هوفر، الكسندر ارنولد، إيليوت .
بينما جاءت تشكيلة البلوز على النحو التالى.. حراسة المرمى: كيبا  خط الدفاع: ازبليكوتا، كريستنسن، زوما، إيمرسون . خط الوسط:كوفاسيتش، جورجينو، كانتى . الهجوم: بيدرو، جيرو، بولزيتش .  البدلاء: كبالايرو، زاباكوستا، روديجير، توموري، الونسو، كيندى، جيلمور، مونت، باركلى، وليان، ابرهام، باتشويا
اقرأ المزيد
احمد علاء (3)

أحمد علاء في طلائع الجيش لمدة موسمين

وقع أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقود انتقاله لصفوف فريق طلائع الجيش، لمدة موسمين على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وانضم اللاعب للأهلي مطلع الموسم الماضي قادماً من فريق الداخلية مقابل 10 ملايين جنيه. وحضر أحمد علاء لمقر النادي في وجود أحمد المهدي المشرف على قطاع الكرة بالنادي العسكري، واتفقا على بنود التعاقد، حيث فضل النادي الأهلي خروج اللاعب في إعارة لنادي الطلائع في ظل عدم احتياج الفريق لخدمات اللاعب في الفترة الحالية بالإضافة إلى تقليص قائمة الفريق إلى 30 لاعبا فقط.
ليفربول - تشيلسي (1)

أول مرة.. سيدة تدير لقاء السوبر بين الريدز وتشيلسي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الفرنسية ستيفاني فوبارت حكما للمباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين في كأس السوبر الأوروبي المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم على ملعب فودافون أرينا، لتصبح ستيفاني فوبارت البالغة من العمر 35 عاما، أول امرأة تقود مباراة على هذا المستوى في بطولة كبرى للرجال في أوروبا عبر التاريخ. وسبق أن أدارت فوبارت مباراة نهائي كأس العالم للسيدات، والتي جمعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، وفاز خلالها المنتخب الأمريكي بهدفين دون مقابل.
مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (6)

تعرف على منافس مصر في ربع نهائي مونديال اليد للناشئين

تغلب منتخب أيسلندا لناشئي كرة اليد، مساء اليوم الأربعاء، على نظيره الياباني بنتيجة (39- 34)، في صالة بوريس ترايكوفسكي - سكوبي، فى إطار مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وأنهى المنتخب الأيسلندي الشوط الأول من المباراة بتقدمه على المنتخب الياباني بنتيجة 16-13 أي بفارق 3 أهداف. واحتل منتخب أيسلندا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، فيما احتل اليابان المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح (3)

محمد صلاح يكشف موقفه من الرحيل عن ليفربول

يرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، أن عدم إجراء الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب أي تعاقدات كبيرة مع لاعبين جدد في الصيف، يثبت أن الفريق يمتلك لاعبين جيدين، وذلك حسبما أفاد اليوم الأربعاء، لـCNN، قبل ساعات من قيادة فريقه بطل دوري أبطال أوروبا، لخوض غمار نهائي كأس السوبر الأوروبي، أمام تشيلسي بطل الدوري الأوروبي، والذي سيقام اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، والذي ستديره الفرنسية ستيفاني فريبارت، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي.
فرانك لامبارد (6)

لامبارد: لا مجال للأعذار أمام ليفربول

أبدى فرانك لامبارد، مدرب نادي تشيلسي، تفاؤله حول حظوظ فريقه في التتويج بلقب السوبر الأوروبي عندما يلتقي اليوم الأربعاء أمام ليفربول، وفي الوقت ذاته أقر بأن خسارة الفريق القاسية في مستهل مشوار البريمييرليج على يد مانشستر يونايتد (4-0)، أثرت كثيرا على الفريق. وقال لامبارد: "أنا متفائل لأنني أؤمن بقدرات اللاعبين، وفي كوننا موجودين هنا.. وليس من السهل التحدث مع اللاعبين بعد هذه الخسارة الثقيلة، ولكن إذا وضعت في الاعتبار الطريقة التي لعبنا بها، وتلافيت الأخطاء التي وقعت، فهناك جوانب إيجابية كثيرة علينا أن نحافظ عليها.. لقد كان أسبوعا صاخبا".
كلوب (3)

كلوب يكشف سبب غياب لوفرين ويتغنى بتشيلسي

يُنظر إلى ليفربول على أنه المرشح الأقرب للتتويج بمباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها تشيلسي أمام مانشستر يونايتد، برباعية نظيفة، في بداية الدوري، لكن الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز يعتقد أن الخسارة لم تكن تعكس أداءهم. وقال مدرب ليفربول: "لم أكن أعرف أن الجميع توقعوا أن نفوز.. لا مشكلة فيما يفكر فيه الناس من حولنا، ونحترم تشيلسي كثيرًا، إذا رأيت المباراة ضد يونايتد وإذا رأيت النتيجة فقط، فلن يكون لديك أي فكرة عن كيفية اللعب، لقد لعبوا مباراة جيدة".
بيدرو-لاعب-تشيلسي (2)

نجم تشيلسي: العقلية سلاحنا للتتويج بالسوبر الأوروبي

وصف الإسباني سيزار أزبيلكويتا، مدافع وقائد تشيلسي، مباراة السوبر الأوروبي أمام ليفربول، المقامة على ملعب فودافون بارك بمدينة إسطنبول التركية، بـ"الفرصة الكبيرة" لبداية الموسم بشكل رائع، قائلا: "لقد فزنا ببطولات عديدة في أوروبا، خسرنا السوبر مرتين في 2012 و2013، ولكنها تبقى بطولة كبيرة، وطريقة رائعة لبداية الموسم". وأقر سيزار أزبيلكويتا بأن الخسارة برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، في أولى جولات البريميرليج كانت قاسية للغاية، على الرغم من أن فريقه كان مهيمنا على مجريات الشوط الأول تماما.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org