أول مرة.. سيدة تدير لقاء السوبر بين الريدز وتشيلسي

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م

ستيفاني فوبارت

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الفرنسية ستيفاني فوبارت حكما للمباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين في كأس السوبر الأوروبي المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم على ملعب فودافون أرينا، لتصبح ستيفاني فوبارت البالغة من العمر 35 عاما، أول امرأة تقود مباراة على هذا المستوى في بطولة كبرى للرجال في أوروبا عبر التاريخ. وسبق أن أدارت فوبارت مباراة نهائي كأس العالم للسيدات، والتي جمعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، وفاز خلالها المنتخب الأمريكي بهدفين دون مقابل.

وأدارت الفرنسية ستيفاني فوبارت مباريات في الدوري الفرنسي بداية من القسم الثاني في عام 2014، وأصبحت أول سيدة تدير مباراة لكرة القدم على مستوى المحترفين والدرجة الأولى للرجال، تلك التي جمعت بين أميان وستراسبورج في الموسم الماضي من الدوري الفرنسي. وبدأ التحكيم النسائي على مستوى العالم يتخذ آفاقا جديدة



وأدارت الفرنسية ستيفاني فوبارت مباريات في الدوري الفرنسي بداية من القسم الثاني في عام 2014، وأصبحت أول سيدة تدير مباراة لكرة القدم على مستوى المحترفين والدرجة الأولى للرجال، تلك التي جمعت بين أميان وستراسبورج في الموسم الماضي من الدوري الفرنسي.

وبدأ التحكيم النسائي على مستوى العالم يتخذ آفاقا جديدة في إدارة مباريات للرجال، على غرار ما حدث في تونس وإسناد مباريات في دوري المحترفين للرجال، للحكم التونسية درصاف القنواط.

وتم إغلاق حجز باب تذاكر المباراة في يوليو الماضي، وتراوحت الأسعار بين 50 يورو و130 يورو، والتذاكر الأعلى سعرا للفئة A تقع في مكان مركزي، وتم منح كل من ليفربول وتشيلسي 5257 تذكرة لكل فريق على الرغم من قدرة استيعاب الاستاد التي تبلغ 38000، وبيعت أغلب التذاكر عبر قنوات الاتحاد الأوروبي لجماهير محايدة.