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الرئيس الجزائري المؤقت يطيح بعدد من كبار قادة الجيش

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م
الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح
الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح
قرر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إنهاء مهام عدد من كبار المسؤولين بالجيش.، وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية "وقع رئيس الدولة مراسيم رئاسية، أنهى بموجبها مهام عدد من كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية"، مضيفة أن "بن صالح أنهى مهام المراقب العام للجيش، اللواء حاجي زرهوني، وجرى تعيين اللواء مصطفى أوجاني مراقبا عاما جديدا للجيش"، وتابعت: "تم أيضا إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري الذي تم تعيينه في نفس المنصب بالمحكمة العسكرية بوهران"، بحسب سبوتينك.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه قد جرى استخلاف العقيد فريد طويل في ورقلة بالعقيد عبد القدوس حلايمية"، وأنه "تقرر تعيين العميد أحمد سعودي مديرا عاما للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني". وأجرى بن صالح عدة تغييرات في مؤسسات الدولة خلال الأشهر الماضية، وفي 24 يوليو الماضي أقال قائد الدرك العميد غالي بلقصير،
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سقوط-طائرة-حربية-سورية (3)

إسقاط طائرة «سوخوي» للجيش السوري في إدلب (فيديو)

استهدفت فصائل مسلحة، اليوم الأربعاء، طائرة حربية من طراز سوخوي تابعة للجيش السوري النظامي بقيادة بشار الأسد، في ريف إدلب الجنوبي، لتسقط في محور "ترعي - السكيك" في بلدة خان شيخون، بحسب رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، أكد خلالها أن المعلومات المتوفرة لديه حتى الآن تفيد بـ"أسر طيار بعد إسقاط الطائرة.. وفي المقابل أعلنت جبهة تحرير الشام الإرهابية "النصرة سابقا"، في بيان عبر تليجرام، مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة.
الانفصاليون جنوب اليمن (1)

لا حوار.. الحكومة اليمنية تعلن شروطها للتفاوض مع الانفصاليين

طالبت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأربعاء، بانسحاب الانفصاليين الجنوبيين من مواقع سيطروا عليها في مدينة عدن قبل أي حوار سياسي معهم، وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، أن الحكومة تجدد ترحيبها "بالدعوة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن"، مضيفة: "لكن يجب أولا أن يتم الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل اي حوار".
مظاهرات في السودان

لا تراجع .. السودانيون متمسكون بخريطة المدنية

أكد القيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان وجدي صالح، التزام تلك القوى والمجلس العسكري الانتقالي، باستحقاقات الإعلان الدستوري، التي تضمن انتقال الحكم من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية، وأضاف في تصريح للصحفيين بالخرطوم، أن هناك التزاما بالمواعيد الواردة في وثيقة الإعلان الدستوري، التي سيتم توقيعها نهائيا السبت المقبل، بحضور الرعاة والمجتمع الدولي والإقليمي، وسيشهد السودان احتفالات شعبية، ابتهاجا بالتحول الحقيقي الحادث في البلاد، الذي نأمل أن يعالج مشكلات البلاد.
الهيئة العليا للانتخابات فى تونس

بالأسماء.. قبول أوراق 26 مرشحا للانتخابات التونسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأربعاء، قبول ملفات 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر إجراؤها في منتصف سبتمبر المقبل. ورفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أكثر من 66 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية، من أصل 97 ملفا، وذلك بسبب عدم توافر الشروط الكاملة لترشحهم. وأكد أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن بإمكان المترشحين الذين تم رفض ملفاتهم، اللجوء إلى القضاء، للطعن في قرار الهيئة، قبل الإعلان النهائي عن قائمة المرشحين، في 31 أغسطس.
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خالد-نزار (1)

بعد فيديو مثير لعسكري سابق.. حجب «يوتيوب» في الجزائر

"دعوة للانقلاب أم نصيحة خالصة؟" سؤال فرض نفسه، عقب رسالة غامضة وجهها خالد نزار وزير الدفاع الجزائري السابق، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، خاطب فيها أفرادا من الجيش الجزائري، داعيا إياهم إلى "أن يدركوا مطالب الشعب"، وهي الرسالة التي فسرها البعض بأنها طلب للإطاحة بأحمد قايد صالح القائد الحالي للجيش، ووسط التكهنات حول أسباب الرسالة، كشف موقع "NetBlocks"، أن "يوتيوب" تعرض للحجب، بالإضافة إلى العديد من خدمات "جوجل" في الجزائر، مساء يوم الخميس، من قبل شركة "اتصالات الجزائر" الحكومية بعد رسالة "نزار"، بحسب روسيا اليوم.
خليدة-مسعودي-وزيرة-الثقافة-الجزائرية (2)

هروب وزيرة جزائرية لفرنسا بعد تورطها في «الخيمة العملاقة»

لم تضيع خليدة تومي وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة، وقتا بعد اتهامها في قضايا فساد مالي وإحالتها للمحاكمة، إذ قررت مغادرة البلاد والفرار إلى فرنسا، بحسب ما أعلن مصدر قضائي رسمي في الجزائر، اليوم الثلاثاء، والذي أوضح أنه لم يتم الاستماع إلى تومي والوالي السابق لتلمسان عبد الوهاب نوري في الاتهامات الموجهة إليهم، وكشف وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، اتهام الثنائي في قضية "تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة واختفائها مباشرة بعد استعمالها في تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية".
مظاهرات-الجزائر (2)

حراك الجزائر يرفض «عراب الحوار والشخصيات الست»

طغى الرفض الجزائري للحوار الوطني وقادة هذا الحوار الذي أعلن عنهم مؤخرا ، على المشهد خلال الجمعة الـ23 من حراك الجزائر المستمر منذ عدة أشهر، فبعد أن كانت مدنية الدولة ورحيل كل رموز النظام السابق عن الحكم هو المطلب الأساسي، جاء رفض الحوار ليضاف إلى مطالب الحراك. فوسط انتشار أمني كبير، خرجت تظاهرات أمس في الجزائر بعد ساعات من إعلان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، عن شخصيات لقيادة الحوار الوطني الشامل الهادف لتنظيم انتخابات رئاسية، ورفع المتظاهرون شعارات رافضة لهذا الحوار، والفريق الذي عين لإدارته.
عبد-القادر-بن-صالح

الرئيس الجزائري يصل القاهرة لحضور نهائي أمم إفريقيا

من المقرر أن يصل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية بين منتخبي الجزائر والسنغال، المقرر لها غدا الجمعة على استاد القاهرة. زيارة ابن صالح إلى القاهرة ستكون هي الرحلة الخارجية الأولى له منذ توليه منصبه في 9 أبريل الماضي، عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد الاحتجاجات التي اندلعت ضده. ونقلت قناة "النهار" الجزائرية عن مصادر في الرئاسة الجزائرية، أن ابن صالح سيحضر المباراة النهائية برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
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