رياضة

وليد أزارو في الأهلي.. ظالم أم مظلوم

لاشك أن العلاقة بين أزارو وجمهور الأهلي تحتاج لوقفة حقيقية، لأنها الأولى من نوعها فهي دائماً علاقة متوترة ومتقلبة بين الإعجاب والانتقاد والغضب
تحرير:صلاح يحيى ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م
وليد أزارو
وليد أزارو
شهد النادي الأهلي في عصر رئيسه السابق محمود طاهر رواجًا في سوق الانتقالات لم يعرفه من قبل، سواء في التعاقد مع صفقات بمبالغ مالية ضخمة يستفيد منها فريق الكرة أو بيع لاعبين بمبالغ لم تدخل خزينة النادي من قبل، في بداية موسم 2016-2017، تلقى النادي الأهلي عرضًا خيالياً لشراء الجابوني ماليك إيفونا لنادي تيانجين الصيني بـ8 ملايين دولار، ثم عرض لشراء رمضان صبحي من ستوك سيتي الإنجليزي بـ6 ملايين دولار. ووفقًا للرؤية الجديدة التي يتعامل بها مجلس الإدارة السابق رحب ببيع الثنائي خاصة أن هناك فكر مختلف بضم لاعبين من أصحاب إمكانيات سوبر مهما كان المقابل.
رئيس النادي وقتها سعى لتعويض رحيل النجمين بلاعبين أفضل و"كواليتي" مختلف عما كان ينضم للنادي، تعاقد مع جونيور أجايي بترشيح من الهولندي مارتن يول والإيفواري سليماني كوليبالي وعلى معلول، وعقب هروب المهاجم الإيفواري - الذي لو استمر في النادي لكان له شأن آخر لما كان يمتلكه من قدرات تهديفية مميزة -، تعاقد
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أول تعليق لمحمد صلاح عقب التتويج بالسوبر الأوروبي

فى أول تعليق له عقب التتويج بالسوبر الأوروبى، عبر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، عن سعادته، ليصبح أول لاعب عربى فى التاريخ يتوج بذلك اللقب. ونشر صلاح مجموعة من الصور عبر حسابه على «تويتر»، وكتب عليها: «كأس جديد لدولاب البطولات». وتوج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز.
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مدرب الزمالك الجديد.. نقطة مضيئة وفشل متلاحق وعمل في إسرائيل

«حتى لا تؤلمك الحقيقة يوما، لا تضع لنفسك منزلة عالية في قلب أحدهم».. هذه المقولة الشهيرة للشاعر اللبناني الكبير جبران خليل جبران، يرفض الكثيرون التعامل بها، ويصرون على رفع سقف طموحاتهم، ودائما ما تأتي النتيجة عكسية، وبالفعل هذا ما حدث في الساعات الأخيرة داخل نادي الزمالك عن طريق مجلس إدارته برئاسة مرتضى منصور في ملف التعاقد مع المدير الفني الجديد. رئيس الزمالك فاجأ الجميع بإعلانه عن تعيين الصربي ألكسندر ستانوفتش مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لخالد جلال الذي تمت إقالته بعد 3 مباريات فقط من توليه المهمة.
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رسميًا.. ألكسندر ستانوفيتش مديرًا فنيًا للزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، التعاقد مع الصربي ألكسندر ستانوفيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الجديد. وكشف رئيس نادي الزمالك عن اسم المدير الفنى الجديد، خلال تصريحات تلفزيونية له قبل قليل، مؤكدًا أن الصربى ألكسندر ستانوفيتش، المدير الفنى السابق لفريق القادسية السعودى، هو المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض خلفا لخالد جلال. وأكد رئيس القلعة البيضاء أن ستانوفيتش سيصل إلى القاهرة، غدًا الجمعة، لتوقيع عقوده مع النادي، ثم بعد ذلك سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي.
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نيدفيد: شعرت بالخوف على مستقبلي بسبب لقب ابن البدرى

أعرب كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أمنيته في العودة سريعا للملاعب، بعد التعافي من إصابته، موضحًا أنه سيطير إلى المانيا خلال الأيام المقبلة لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على ركبته، بعد إجراءه عملية جراحية. وتحدث نيدفيد، خلال تصريحاته مساء الأربعاء، لقناة النادي الأهلي، عن الانتقادات التي كانت يتلقاها من بعض الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي، كاشفا أنه كان يتابع الأمر كأي لاعب وان أكثر ما استوقفه هو لقب «ابن البدري» نسبة لحسام البدري، المدير الفني السابق للمارد الأحمر، الذي كان يثير مخاوفه على حد وصفه.
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لاسارتي مرشح لقيادة تشيلي.. هل يرحل عن الأهلي؟

قال سيرجيو فارجاس، المدير الرياضي لنادي يونيفرسيداد دي تشيلي، إن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دخل ضمن الأسماء المرشحة لقيادة الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى في تشيلي خلال الفترة المقبلة، وأوضح المدير الرياضي -للنادي الأشهر والأكثر نجاحًا في تشيلي بعد فوزه بالدوري المحلي 17 مرة- في تصريحات صحفية لشبكة «فوكس سبورت» التشيلية: «المدير الفني للقلعة الحمراء من ضمن المرشحين لقيادة فريقنا، لكن من الصعب التفاوض معه نظرًا لصعوبة رحيله عن الأهلي».
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حمادة صدقي: حزين لطريقة اختيار الجهاز الفني الجديد

كشف حمادة صدقي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، نجم الأهلي الأسبق، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عن توليه عضوا في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وقال صدقي في تصريحات إذاعية لبرنامج «كلام في الجون» مع ماركو مراد، على راديو «هيتس»، صباح اليوم الأحد: «لم يتحدث معي أي مسؤول لأكون عضوا في الجهاز الفني لمنتخب مصر مع حسام البدري أو حسن شحاتة أو أي مدرب آخر»، وتابع: «حسام البدري أخي الأكبر وكان قائدي في الأهلي وهو مدرب كبير ومخضرم».
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محمد نجيب يرحل عن صفوف القلعة الحمراء

تعاقدت إدارة نادي الجونة مع محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي) استعدادًا للموسم الجديد، وجاء ذلك بعدما خرج نجيب من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، في الموسم المنصرم رغم تعافيه من الإصابة، كما استبعده لاسارتي من قائمة الفريق الأحمر الإفريقية التي أعلن عنها أمس، وخاض نجيب برفقة المارد الأحمر 201 مباراة، طوال ثماني سنوات قضاها داخل جدران النادي الأهلي، في مختلف المسابقات أحرز خلالها 5 أهداف.
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