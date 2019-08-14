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البابا تواضروس: الفهلوة مرفوضة.. ولا انقسام بالمجمع المقدس

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن كل الكنائس المسيحية حول العالم تريد الوحدة، مشيرا إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليست وحدها التي تريد الوحدة، وأوضح أن الوحدة بين الكنائس قائمة على وحدة الإيمان، مشيرا إلى أنه حتى الآن، ما زالت المناقشات قائمة ولم تنته إلى قرار بعد، مشيرا في سياق حديثه خلال العظة الأسبوعية بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، إلى أنه لا يوجد قانون لمنع الملابس غير اللائقة داخل الكنيسة، والإنسان يجب أن يخشى الله دون قانون.
وشدد على حياة الخدمة الصادقة، قائلا: "الفهلوه لا تصلح للخدمة ويجب العمل الأمين للخادم الناجح"، محذرا من سوء استخدام "السوشيال ميديا" وضياع الوقت عليها، قائلا: "على الشباب الانتباه من عدم إضاعة الوقت عليها وترشيد الاستخدام ". ونفى البابا تواضروس وجود آى انقسام داخل المجمع المقدس، مؤكدا على كافة الأعضاء
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مريض الإيدز بمستشفى في الغربية (5)

صحة الغربية ترد على طرد مريض إيدز بمستشفى كفر الزيات

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، صورا لإلقاء مريض خارج مستشفى كفر الزيات العام بعد اكتشاف إصابته بالإيدز، وأظهرت الصور قيام العاملين بجذب المريض على الأرض بالقوة في محاولة منهم لإخراجه خارج المستشفى، وهو ما أثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل. وفي أول رد رسمي، قال الدكتور عبد القادر الكيلاني، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المريض يدعى "ا. أ. ط- 45 عامًا"، توجه إلى مستشفى كفر الزيات العام، صباح اليوم الأربعاء، مصابًا بحالة هبوط، وتم إجراء الكشف المبدئي له بتذكرة تحمل رقم "7974".
احالة-العاملين بـ 8 مراكز-شباب-فى-القليوبية-للتحقيق (2)

التحقيق مع موظفي 8 مراكز شباب مغلقة في القليوبية

أحال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، العاملين بـ8 مراكز شباب، وهي "الخرقانية، والكتب، ومنشأة الأهالى بإدارة القناطر، وبرشوم الصغرى، وبرشوم الكبرى، وكفر الرجالات، وطنط الجزيرة، والسيفا" التابعة لإدارة الشباب بطوخ، ومتابعي الإدارات التابعة لها، للتحقيق؛ لتقصيرهم في أداء عملهم وغلقهم المراكز في أثناء فترات العمل الرسمية ووقف الأنشطة رابع أيام العيد. جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها "الصبروط" على 11 مركز شباب بإدارات قليوب وطوخ والقناطر الخيرية، يرافقه وليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة.
السيسى-بالعجلة-خلال-مشاركته-في-ماراثون-السلام-للدراجات (3)

دراجة لكل طالب..هل تتحمل طرق القاهرة مبادرة الحكومة؟

أثار مقترح المشروع القومي للدراجات «دراجة لكل طالب» الذى أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حالة من الجدل بين الطلاب والمسئولين، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على المشروع، وبدء تشكيل لجنة متخصصة لكل جامعة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تمهيدا للبدء في تنفيذه، الأمر الذى يطرح عدة تساؤلات حول المشروع وإمكانية تطبيقة على أرض الواقع، وهل الطرق ممهدة لهذا المشروع قبل تنفيذه، وهل العادات والتقاليد ستسمح للطالبات فى القرى والمحافظات والأقاليم أن تركب دراجة في رحلتها إلى الجامعة أو تتجول بها داخل الحرم الجامعي؟
حادث-نووي

بعد روسيا.. كيف تؤمن مصر حدودها من التسرب الإشعاعي؟

تطورات جديدة تظهرها التقارير الصادرة يوميا من روسيا على خلفية حادث التسريب الإشعاعي فى مقاطعة أرخانجيلسك، ما يطرح تساؤلات مصحوبة بقلق، إن كانت مصر بعيدة عن روسيا بمسافات تجعلها في مأمن من هذا التسريب، إلا أن هناك حالة جدل وخوف تزايدت على وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن 5 موظفين تابعين لشركة روساتوم الروسية النووية المتعاقدة مع مصر لتنفيذ المحطة النووية المصرية الأولى في الضبعة قتلوا بالحادث، وأوضحت روساتوم أن موظفيها كانوا يقدمون الدعم الهندسي والتقني المتعلق بالوقود المستخدم في محرك الصواريخ.
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البابا-تواضروس

البابا تواضروس: الكنيسة تتبرع ماليا لمعهد الأورام

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ستقدم مشاركتها المالية مثل كل المساهمات والتبرعات التي قدمها جميع أبناء الوطن، للمعهد القومي للأورام بعد الحادث الإرهابي الأليم الذي أصابه. وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها اليوم الأربعاء، من دير الشهيد مارمينا بمريوط بمحافظة الإسكندرية، بخالص العزاء باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لأسر الشهداء الذين راحوا ضحية العمل الإرهابي.
قداس-ذكرى-نياحة-الأنبا-إبيفانيوس (4)

البابا تواضروس في ذكرى إبيفانيوس: هو شهيد أمين

«عاش أمينًا في حياته، نراه بعد أن تخرج طبيبًا يعمل، وطبيبا حكيمًا، ثم يصير راهبا عفيفا في هذا الدير العامر، ثم كاهنا خادما، ثم أسقفًّا رقيقا في مشاعره وفي حضوره، وأخيرا شهيدا أمينا أدى رسالته بأمانة فاستحق أن يكون له أكليل الحياة». بهذه الكلمات وصف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية «أخاه» كما كان يدعو الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، في قداس الذكرى السنوية الأولى لرحيله عن عالمنا، اليوم الإثنين، مؤكدا أنه «شهيد»، وهي المكانة التي استكثرها عليه أحد الأساقفة في وقت سابق هذا العام.
البابا-تواضروس

مقال «التعليم الكنسي» رسالة البابا تواضروس للمنغلقين

يواصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الحديث عن الاستنارة والتطوير منذ كلمته التي قالها في اجتماع المجمع المقدس في يونيو الماضي، ونشرها في مجلة الكرازة، ثم المقال التالي له، وكان أغلبه اقتباسات من شخصيات غير كنسية، ثم عظة تحدث فيها عن أهمية التاريخ بالنسبة للكنيسة، وأخيرا مقال بعنوان «التعليم الكنسي»، في عدد نهاية يوليو الجاري من مجلة «الكرازة»، وهي بمنزلة الناطق الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ليؤكد البابا النهج الذي يريد السير عليه في الكنيسة، رغم وجود تيار معارض من الأساقفة القدامى في مواجهته.
الأنبا-إبيفانيوس

مظاهرة حب في ذكرى رحيل «قارورة الطيب» إبيفانيوس

قبل أشهر قليلة من مقتله كان يتم التحريض ضد الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار الذي تحل الذكرى الأولى لرحيله بعد غد الاثنين، وحتى بعد مقتله، قادت الصفحات التي كانت تهاجمه وتصفه بـ«المنحرف عقائديا» حملات للدفاع عن المتهمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلين الضحية، الذي لم يكن معروفا لدى عموم المسيحيين، إلا أنه مع اقتراب حلول ذكرى وفاته، تحول إلى «تريند» بلغة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ كثيرون في تداول فيديوهات وكتابات وعظات للأسقف الراحل تبرز مدى علمه وبساطته ومحبته للجميع.
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