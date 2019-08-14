البابا تواضروس: الفهلوة مرفوضة.. ولا انقسام بالمجمع المقدس

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م

البابا تواضروس

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن كل الكنائس المسيحية حول العالم تريد الوحدة، مشيرا إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليست وحدها التي تريد الوحدة، وأوضح أن الوحدة بين الكنائس قائمة على وحدة الإيمان، مشيرا إلى أنه حتى الآن، ما زالت المناقشات قائمة ولم تنته إلى قرار بعد، مشيرا في سياق حديثه خلال العظة الأسبوعية بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، إلى أنه لا يوجد قانون لمنع الملابس غير اللائقة داخل الكنيسة، والإنسان يجب أن يخشى الله دون قانون.

وشدد على حياة الخدمة الصادقة، قائلا: "الفهلوه لا تصلح للخدمة ويجب العمل الأمين للخادم الناجح"، محذرا من سوء استخدام "السوشيال ميديا" وضياع الوقت عليها، قائلا: "على الشباب الانتباه من عدم إضاعة الوقت عليها وترشيد الاستخدام ". ونفى البابا تواضروس وجود آى انقسام داخل المجمع المقدس، مؤكدا على كافة الأعضاء