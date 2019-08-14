كل ما تريد أن تعرفه عن ميتشو.. مدرب الزمالك المحتمل

طرح اسم الصربى ميتشو فى الساعات الأخيرة كأحد أبرز المديرين الفنيين لتولى مهمة قيادة الزمالك خلفا لطارق يحيي الذى يدرب الزمالك حاليا بصفة مؤقتة .

تحرير:محمد جمال ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ م

علمت التحرير من مصدر داخل نادي الزمالك ممن حضروا جلسة رئيس النادي مع القدامى التي عقدها معهم عصر أمس الثلاثاء، لاختيار المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء استقرار رئيس النادي على التعاقد مع المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا والحالي لفريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي. وأوضح المصدر أن قائمة المدربين التي تم عرضها خلال الجلسة ضمت 3 مدربين من صربيا ومدربا من إيطاليا ومدربا إسبانيا وآخر سويسري وألماني، والتقرير التالى يستعرض أبرز محطات الميدر الفنى مع الفرق التى تولى قيادتها فنيا .

ولد ميلوتين سريدويفيتش فى قرية تدعى بيزنطة، وهو حفيد ميلوتين نيديتش أحد أبرز جنرلات الجيش اليوجسلافى خلال الحرب العالمية الأولى، كما درس ميتشو الجغرافيا و التاريخ، وبدأ ميتشو حكايته مع الساحرة المستديرة كلاعب كرة قدم ثم مدير فنى للعديد من الفرق أبرزها أورلاندو بايرتس، و المنتخب الأوغندى ومنتخب رواندا،

ولد ميلوتين سريدويفيتش فى قرية تدعى بيزنطة، وهو حفيد ميلوتين نيديتش أحد أبرز جنرلات الجيش اليوجسلافى خلال الحرب العالمية الأولى، كما درس ميتشو الجغرافيا و التاريخ، وبدأ ميتشو حكايته مع الساحرة المستديرة كلاعب كرة قدم ثم مدير فنى للعديد من الفرق أبرزها أورلاندو بايرتس، و المنتخب الأوغندى ومنتخب رواندا، ويمتلك سجلا حافلا من الفوز بالبطولات المحلية كمدير فنى بينما يعد فقير على مستوى البطولات الدولية، حيث فشل فى العديد من البطولات مع الفرق والمنتخبات التى تولى قيادتها .

مسيرته لاعبًا

بدأ ميتشو مسيرته كلاعب كرة قدم في فريق سفوبودا ليوبليانا السلوفيني من 1987- 1988 ، وكان يلعب فى مركز خط وسط مدافع ، ثم انتقل لفريق سينيليتش بلجراد الصربى حتى موسم 1989، ثم استمر فى الدورى الصربى لكن من بوابة جرافيكار بلجراد حتى موسم 1991 وأنهى مسيرته فى نادرى زوركا سوبوتيكا في موسم 1994.

المسيرة التدريبية

كامبالا

بدأ ميتشو مسيرته التدريبية مبكرا حيث كان بسن الثلاثين وكانت من بوابة إفريقيا وبالتحديد نادي كمبالا الأوغندى حيث حصلت الإدارة عليه من مسابقة أوروبية، من خلال الصحفي، جون كيفن أليرو الذي كان يعمل مع راديو فرنسا الدولي حينها .

قاد الصربى فريق كمبالا فى 3 بداية من موسم 2001 حتى موسم 2004، ويعد موسم 2001-2002 هو الأبرز له مع الفريق الأوغندي وذلك بعد قيادة الفريق للتتويج بالدورى الأوغندى بخسارة واحدة فقط خلال 28 مواجهة، كما فاز بالدورى الموسم الذي تلاه ليتوج بالبطولة الأوغندية بعد غياها عن كمبالا لمدة 17 عام .

نادي سانت جورج

انتقل بعد ذلك ميتشو لقيادة سان جورج الأثيوبي عام 2004، وقع حينها عقد لمدة 3 أعوام قاد خلالها الفريق الأثيوبي لثلاثة ألقاب دورى محلى منذ موسم 2004 وحتى موسم 2008، كان أبرزها اخر دورى حيث فاز بالدوري بدون خسارة بواقع 19 فوز و 5 تعادلات، وتوج على الصعيد الشخصى حينها بأفضل مدرب فى أثيوبيا وذلك بعد الإنجاز التاريخى الذى قدمه مع الفريق .

أورلاندو بايرتس

إنتقل ميتشو لأورلاندو بعد النجاح الذى حققه مع الفرق الأخرى على الصعيد المحلى، بدأ مشواره مع الفريق الجنوب أفريقي عام 2006، قاد خلالها الفريق لنصف نهائى دورى أبطال عام 2006، وتعد أبرز نجاحاته اكتشاف حارس المرمى الدولى سنزو ميوا -الذى قتل يوم 26 أكتوبر بعد أن قامت عصابات بإطلاق النار عليه-غادر ميتشو فى 16 يناير 2007 لينضم لمدة موسم واحد لقيادة فريق يانج أفريكانز الذي ساعدهم على الحصول على الدوري التنزاني .

العودة لسان جورج

عاد ميتشو من جديد إلى فريق سان جورج فى موسم 2007 واستمر معه حتى موسم 2010، حصد معه خلالها على لقبي دوري أثيوبيا، والكأس الأثيوبى وكأس سيكافا للأندية .

الهلال السودانى

تولى إدارة الهلال السوادنى خلال موسمين 2010 و 2011 فاز خلالها بلقب الدورى، ووصل لنصف نهائى الكونفدرالية وأقصى من البطولة حينها بخسارة من فريق الصفاقسى التونسى .





رواندا

كان يوم 1 نوفمبر 2011 أول خطوة لميتشو لقيادة منتخب حيث تولى الإدارة الفنية للمنتخب الرواندي، قاده خلالها في تصفيات كأس العالم فى مجموعة ضمت الجزائر ومالى وبنين، ثم تمت إقالته يوم 17 أبريل وذلك بعد إقصاء المنتخب من التصفيات .





أوغندا

انتقل ميتشو لقيادة المنتخب الأوغندى فى مايو 2013 كان التعاقد حينها معه على أن يقود المنتخب لمدة موسمين كانت أول مهمة لمولتين سريدوييفيتش كمدرب مباراة بين ليبيا وأوغندا على استاد طرابلس الدولي وفي نهاية المباراة، هزمت ليبيا أوغندا بثلاثة أهداف نظيفة والتي تم تسجيلها في الشوط الأول، وفى يناير 2014 خاض المدير الفنى تصفيات بطولة أمم إفريقيا مع المنتخب الأوغندى وخرج من دور المجموعات كثالث المجموعة الرابعة، وذلك بعد خسارة من بوركينا فاسو وتعادل مع زيمبابوى والخسارة من المغرب .

وفى عام 2015 مدد موزيس موجو رئيس الاتحاد الأوغندي لكرة القدم عقد ميتشو لمدة 3 مواسم إضافية، لقناعته أن المدير الفنى قدم مستوى جيد مع منتخب اوغندا .

وبعد تجديد الثقة فى ميتشو قاد المنتخب الاوغندى إلى التأهل لبطولة أمم إفريقيا للمحلين 2016، لكنه خرج من دور المجموعات بعد احتلال المنتخب الأوغندى المركز الثالث من المجموعة الرابعة، وفى الموسم الّذى تلاه قاد ميتشو المنتخب لدور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا، واحتل حينها المنتخب الأوغندى فى تصنيف الفيفا أحد أفضل مراكزه ،بعدما جاء في المركز الـ 62 من أصل 209منتخباً، وكان قريبا من الصعود لكأس العالم بعد منافسة شرسة مع منتخب مصر، وفى نهاية عام 2017 رحل ميتشو عن المنتخب الأوغندى وذلك بسبب عدم دفع راتبه لفترة طويلة .

العودة لأورلاندو



أعلن أورلاندو يوم 3 أغسطس 2017 عودة ميتشو مرة أخرى لقيادة الفريق، ولم يحقق معهم الكثير حينها، حيث أنهى الموسم فى المركز الثانى من الدورى، كما قاد الفريق الجنوب إفريقي للتأهل لدورى أبطال إفريقيا، ويعد ميتشو مديرا فنيا للفريق حتى الوقت الحالى .

مثل أعلى فى التدريب

يرى ميتشو أن ميلان ميلانيتش مدرب نادى ريال مدريد وفالنسيا سابقا، ويوهان كرويف مدرب اياكس وبرشلونة الراحل، مثلًا أعلى له فى الإدارة الفنية، ووصفهما من قبل فى تصريح سابق انهم :" اباء التدريب الحديث" .





