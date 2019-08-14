رياضة

كل ما تريد أن تعرفه عن ميتشو.. مدرب الزمالك المحتمل

طرح اسم الصربى ميتشو فى الساعات الأخيرة كأحد أبرز المديرين الفنيين لتولى مهمة قيادة الزمالك خلفا لطارق يحيي الذى يدرب الزمالك حاليا بصفة مؤقتة .
تحرير:محمد جمال ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ م
ميتشو
ميتشو
علمت التحرير من مصدر داخل نادي الزمالك ممن حضروا جلسة رئيس النادي مع القدامى التي عقدها معهم عصر أمس الثلاثاء، لاختيار المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء استقرار رئيس النادي على التعاقد مع المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا والحالي لفريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي. وأوضح المصدر أن قائمة المدربين التي تم عرضها خلال الجلسة ضمت 3 مدربين من صربيا ومدربا من إيطاليا ومدربا إسبانيا وآخر سويسري وألماني، والتقرير التالى يستعرض أبرز محطات الميدر الفنى مع الفرق التى تولى قيادتها فنيا .
ولد ميلوتين سريدويفيتش فى قرية تدعى بيزنطة، وهو حفيد ميلوتين نيديتش أحد أبرز جنرلات الجيش اليوجسلافى خلال الحرب العالمية الأولى، كما درس ميتشو الجغرافيا و التاريخ، وبدأ ميتشو حكايته مع الساحرة المستديرة كلاعب كرة قدم ثم مدير فنى للعديد من الفرق أبرزها أورلاندو بايرتس، و المنتخب الأوغندى ومنتخب رواندا،
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ليفربول - تشيلسي (5)

بركلات الترجيح.. ليفربول يتوج بطلا للسوبر الأوروبى

توج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطي المباراة الأساسيين بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز ، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول ببطولة السوبر الأوروبى، بينما يقف رصيد البلوز من البطولة عند لقب وحيد توج به عام 1998 ، عندما فاز تشيلسي على ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد.
ليفربول - تشيلسي (1)

الشوط الثانى ينتهي بالتعادل بين ليفربول وتشيلسى

انتهى الشوط الثانى من لقاء فريقي ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي بنتيجة 1-1 ، سجل ساديو مانى فى الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الثانى فى المباراة ، التى تقام على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى. وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يجمع فيها السوبر الأوروبي بين ناديين إنجليزيين، والمرة الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد. ويحمل كل من برشلونة وميلان الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة بواقع 5 مرات .
ليفربول - تشيلسي (3)

نهاية الشوط الأول.. تشيلسي يتقدم بهدف على ليفربول

انتهى الشوط الأول من لقاء فريقي ليفربول وتشيلسى في السوبر الأوروبي بنتيجة 1-0 للبلوز ، أحرزه جيرو في الدقيقة 36، من عمر اللقاء، الذي يقام على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يجمع فيها السوبر الأوروبي بين ناديين إنجليزيين، والمرة الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد. ويحمل كل من برشلونة وميلان الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة بواقع 5 مرات، مقابل 4 مرات لريال مدريد و3 مرات ليفربول وأتليتكو مدريد، بلقبين لكل من أياكس وأندرلخت و فالنسيا ويوفنتوس.
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ابراهيم حسن

بيراميدز يعلن عن تعاقده مع إبراهيم حسن ولومالا

أعلن نادى بيراميدز عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" عن تعاقده رسميًّا مع إبراهيم حسن لاعب وسط الزمالك حيث تم إتمام إجراءات الصفقة اليوم، كما أعلن النادي عن تعاقده مع الأوغندى لومالا عبده مهاجم فريق كالمار السويدي، وذلك بعدما قدم لومالا أداء طيبا مع أوغندا في كأس إفريقيا بعدما شارك اللاعب الدولي في المباريات الأربع لمنتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، ومن المنتظر أن ينتظم الثنائي في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد كما سيتم قيدهم في القائمة الإفريقية حيث يشارك بيراميدز في بطولة الكونفيدرالية.
مران-الزمالك-في-المغرب (5)

لاعب الزمالك يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق

كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم الخميس أن هناك عدة عروض قد وصلت إلى وكيل أعمال الدولي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب التونسي، وذلك تمهيدًا لرحيل اللاعب عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أكدت التقارير أن اللاعب أبدى موافقة مبدئية على الرحيل من صفوف فريق نادي الزمالك خلال الفترة الحالية. وكان رئيس الزمالك قد أشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أن موقف اللاعب من البقاء أو الرحيل لم يٌحسم بعد، وذلك لكون الزمالك يرغب في الحصول على عروض مادية كبرى.
أليو ديانج‎

أليو ديانج في القاهرة.. ويخضع لفحوصات طبية اليوم

وصل المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة أمس الأربعاء، لبداية مشواره بشكل رسمي مع الفريق بعد إتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل. ويخضع ديانج لفحوصات طبية اليوم، قبل الظهور لأول مرة في مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم الخميس. وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، قد نجح في إنهاء صفقة ديانج مع نادي المولودية الجزائري، وحصل على توقيع اللاعب على عقد لمدة خمسة مواسم، وأنهى كافة الإجراءات الخاصة بإقامته في القاهرة.
فرجانى-ساسى-مباراة-اتحاد-طنجة-والزمالك-فى-الكونفيدرالية

فرجاني ساسي ينتظم في تدريبات الزمالك اليوم

يعود الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، إلى تدريبات الفارس الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، حيث يأتى ذلك، عقب انتهاء مشاركة ساسى مع منتخب بلاده فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 21 من شهر يوليو الجاري. واحتل المنتخب التونسي المركز الرابع ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما تلقى هزيمة أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف فى لقاء تحديد صاحب المركز الثالث الذي جمع بينهما مساء أمس الأربعاء على استاد السلام.
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