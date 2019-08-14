زفة تتحول لمأتم.. مصرع عريس وابنة أخته في انقلاب سيارة

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م

انقلاب سيارة - أرشيفية

يا فرحة ما تمت.. طفوا الأنوار"، زفة تحولت إلى مأتم في مركز البداري بمحافظة أسيوط، حيث لقي عريس وابنة شقيقته مصرعهما، وأصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بموكب زفاف، وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من المقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز شرطة البدارى، يفيد بانقلاب سيارة فى موكب زفاف كانت فى طريقها لإحضار العروس بقرية العتمانية التابعة لمركز البدارى، وبالانتقال لمقر الحادث تبين مصرع العريس وابنة شقيقته وإصابة 6 آخرين.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزي، والمصابين للمستشفى الجامعي، وتحرير المحضر اللازم، ورفع آثار الحادث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وتبين مصرع رأفت حسانين، العريس، وابنة شقيقته الطفلة جنا حمادة حسانين، وإصابة 6 آخرين، هم: الطفل أحمد سامح وعلا ناجح ومؤمن محمد أمام، وحمادة حسانين، ونسمة