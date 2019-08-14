جريمة

زفة تتحول لمأتم.. مصرع عريس وابنة أخته في انقلاب سيارة

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م
انقلاب سيارة - أرشيفية
انقلاب سيارة - أرشيفية
يا فرحة ما تمت.. طفوا الأنوار"، زفة تحولت إلى مأتم في مركز البداري بمحافظة أسيوط، حيث لقي عريس وابنة شقيقته مصرعهما، وأصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بموكب زفاف، وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من المقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز شرطة البدارى، يفيد بانقلاب سيارة فى موكب زفاف كانت فى طريقها لإحضار العروس بقرية العتمانية التابعة لمركز البدارى، وبالانتقال لمقر الحادث تبين مصرع العريس وابنة شقيقته وإصابة 6 آخرين.
وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزي، والمصابين للمستشفى الجامعي، وتحرير المحضر اللازم، ورفع آثار الحادث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وتبين مصرع رأفت حسانين، العريس، وابنة شقيقته الطفلة جنا حمادة حسانين، وإصابة 6 آخرين، هم: الطفل أحمد سامح وعلا ناجح ومؤمن محمد أمام، وحمادة حسانين، ونسمة
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مصرع -عروسة (4)

مصرع «عروسة» سقطت من الطابق الخامس في الشرقية

لقيت ربة منزل، في مقتبل العقد الثالث من العمر، مصرعها؛ إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزلها، وذلك بعد نحو خمسة وعشرين يومًا على زواجها بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز ومدينة كفر صقر، بمحافظة الشرقية، حيث كانت تقوم بنشر ملابس بشرفة المنزل، قبل أن يختل توازنها وتسقط لتفارق الحياة مُضرجةً بدمائها، فيما جرى تشييع جنازتها وسط حضور كبير من جانب أهالي بلدتها، وسط دعوات ووصف أطلقه أغلب المُشيعيين عليها بأنها «عروسة الجنة»، بعدما انتهت حياتها الزوجية الجديدة قبل أن تُتم شهرها الأول.
جثة (5)

زوج يهشم رأس زوجته بسبب خلافات مادية بالإسكندرية

أقدم زوج في العقد الرابع من العمر ويعمل حدادا، على تهشيم رأس زوجته ربة منزل في العقد الثالث من العمر، بمطرقة حديدية حتى الموت، اليوم الأربعاء، إثر مشاجرة كبيرة وقعت بينهما انتهت بإحضار الزوج مطرقة حديدية من معدات عمله وقام بضربها على رأسها حتى نزفت الدماء وسقطت ميتة وأغرقت الدماء جسدها، مما دفع الزوج المتهم للهرب من منزل الزوجية وتركها غارقة فى الدماء وكثفت الجهات الأمنية فى محافظة الإسكندرية من مجهوداتها لضبط الزوج الهارب حيث تم ضبطه في كمين قبل الهرب.
تصادم

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بكفر الشيخ

أصيب 7 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم مروع على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من قرية الكسارة، بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى نصف نقل، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزي والتي وجهت بنقلهم إلى كفر الشيخ العام لخطورة حالتهم. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم، أسفر عن مصابين، وعلى الفور وجه بالدفع بسيارات الإسعاف.
جثة

شقيق مأمور الشروق يكشف تفاصيل جديدة عن ظروف مصرعه

كشف جمال أبو طالب، شقيق أيمن أبو طالب، مأمور قسم الشروق الراحل، والذي توفي نتيجة إصابته بطلقة بالخطأ، عن تفاصيل جديدة حول وفاة الضابط الراحل، قائلا عبر حسابه الخاص على فيسبوك: "إن ما حدث أنه بعد مروره وتفقده للخدمات بالمدينة، عاد إلى مكتبه، وطلب من الجندي المكلف بالمكتب تجهيز أدوات تنظيف السلاح لحين انتهائه من الصلاة فصلى، وبدأ في التنظيف، ثم تركه الجندي وغادر المكتب". وأضاف أبو طالب: "كان شقيقي دائم تنظيف سلاحه بنفسه، على فترات متقاربة، ومر بتجربة سابقة، إذ أخرج سلاحه لإطلاق النار في واقعة، فحُشرت الطلقة في الماسورة نتيجة عدم نظافة السلاح".
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مشاجرة - أرشيفية

عيال وضرب نار.. 6 مصابين في مشاجرة بين عائلتين

أصيب ستة أشخاص، جميعهم من أبناء عائلة «عيد» قي المنطقة المعروفة بعزبة «عيد» التابعة لقرية «ميت معلا» بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بطلق ناري بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد؛ إثر نشوب خلافات بينهم وبين أفرد من عائلة «أبو شعير» بالعزبة، فيما تبين نشوب الخلاف بسبب مشاجرة بين أطفال من أبناء العائلتين، قبل أن يتطور الأمر مشاجرة بالأسلحة النارية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «مشتول السوق» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.
جثة طفل

«وقع بين الأسانسير والحيطة».. مصرع طفل رضيع بالبحيرة

لقي طفل يبلغ من العمر عاما، مصرعه اليوم، أثر سقوطه من مصعد عقار بناحية مدينة إيتاى البارود بالبحيرة، وتم نقله لمشرحة مستشفى إيتاي البارود وسط تزاحم كبير من قبل أسرته وأقاربه، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز إيتاي البارود لمكان الحادث بالمنطقة المشار إليها للمعاينة، وجارٍ انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، في انتظار استخراج تصريح الدفن لتشييعه في مقابر العائلة وسط حالة من الحزن والانهيار من قبل أقاربه، وتم فرض كردون أمني بقيادة ضباط مباحث مركز الشرطة وقوات الحماية المدنية، بمحيط العقار لمعرفة سبب سقوط المصعد والمعاينة.
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في حالة تعفن وتحلل.. جثة مجهولة داخل فيلا محمد النني

عثر ناصر النني مدرب كرة قدم ووالد الدولي محمد النني لاعب وسط المنتخب الوطني ونادي أرسنال الإنجليزي، على جثة مجهولة الهوية وفي حالة تعفن، داخل فيلا تحت الإنشاء يمتلكها الأخير في دائرة قسم أول المحلة، ليقرر على الفور إبلاغ الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، وتلقى مأمور قسم أول المحلة العميد حسام الخشن، البلاغ، قبل أن يوجه مدير الأمن اللواء طارق حسونة، بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث الجنائي، للتأكد من هوية الجثة، وسماع أقوال الجيران وشهود العيان.
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مزارع يقتل والده بالمنيا في مشاجرة بسبب حمار

قتل مزارع والده عن طريق الخطأ، وسط زراعات إحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، خلال مشاجرة وقعت بين المجني عليه وابن عمه بسبب نزول حمار أرضه الزراعية وأكل الحشائش، تدخل على إثرها نجل المجني عليه محاولا قتل الأول بشرشرة "آلة حصاد"، إلا أن الطعنة أخطأت هدفها واستقرت في رقبة والده، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة ملوي، من الدكتور أسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول محمد ع.، 55 عاما، وشهرته ندير مزارع، جثة هامدة، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار طعنة نافذه بالرقبة.
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