نهاية الشوط الأول.. تشيلسي يتقدم بهدف على ليفربول

تحرير:محمد جمال ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م

جيرو

انتهى الشوط الأول من لقاء فريقي ليفربول وتشيلسى في السوبر الأوروبي بنتيجة 1-0 للبلوز ، أحرزه جيرو في الدقيقة 36، من عمر اللقاء، الذي يقام على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يجمع فيها السوبر الأوروبي بين ناديين إنجليزيين، والمرة الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد. ويحمل كل من برشلونة وميلان الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة بواقع 5 مرات، مقابل 4 مرات لريال مدريد و3 مرات ليفربول وأتليتكو مدريد، بلقبين لكل من أياكس وأندرلخت و فالنسيا ويوفنتوس.

سيطر تشيلسى على أجواء الشوط الأول هجوميا، على الرغم من وصول ليفربول لمنطقة عمليات البلوز فى فى مرات عديدة أخطرها كانت من نصيب المدافع فيرجيل فان دياك وساديو مانى الذى يلعب فى مركز الجناح. بدأ الشوط بهجمات عديدية على مرمى أدريان حارس مرمى الريدز الذى تصدى لبعضها، ونجح جيرو في تسجيل هدف الشوط الوحيد فى