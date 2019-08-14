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زحام أمام السينمات في آخر أيام العيد (صور)

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م
سينمات وسط البلد
سينمات وسط البلد
شهدت سينمات وسط البلد بالقاهرة، تكدسا كبيرا من المواطنين فى رابع أيام عيد الأضحى، وسط جهود أجهزة الأمن والشرطة النسائية من تواجدها في محيط السينمات لتأمين المواطنين، وحماية الفتيات من التحرش. وشهدت أفلام: "الفيل الأزرق 2"، و "ولاد رزق 2"، و"خيال مآتة"، إقبالا كثيفا بشكل كبير على شباك التذاكر خاصة بعد الإيرادات التي حققتها، حيث حقق "الفيل الأزرق 2" إيرادات تجاوزت الـ 57 مليون جنيه خلال 3 أسابيع، فيما حقق فيلم "ولاد رزق 2" نحو 36 مليونا فى 6 أيام فقط من عرضه بالسينمات، وحقق "خيال مآتة" نحو 12 مليونا في يومين.
«خيال مآتة» تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي، بطولة خالد الصاوي، وحسن حسني وبيومى فؤاد. «ولاد رزق - عودة أسود الأرض» تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، بطولة عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين. «الفيل الأزرق 2» تأليف
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صورة لأحمد عز تحير جمهوره.. هل لها علاقة بأزمة زينة؟

صورة نشرها الفنان أحمد عز، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، أثارت حيرة جمهوره، حيث ظهر فيها النجم وفي وجهه جروح وكدمات في أنفه وفمه؛ ما أثار تساؤلات حول كون هذه الإصابات نتيجة الاعتداء الذي وقع عليه بالأيدي من قِبل السيدة نسرين رضا إسماعيل مرسي، شقيقة الفنانة زينة رضا، فبينما يجلس أحمد عز مساء أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى، في مطعم شهير داخل فندق "العلمين" الذي شهد الواقعة، ويلبي طلبات المعجبين في التقاط الصور معه، تفاجأ بسيدة تقترب منه بشدة وتلكمه في وجهه صارخة: "إزيك يا أحمد عامل إيه تمام!".
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«لص بغداد» في دور العرض يناير المقبل

استقر صناع فيلم "لص بغداد" على طرح العمل في موسم منتصف العام الدراسي، يناير المقبل، بعد خروجه من سباق عيد الأضحى الجاري. وحصل فريق العمل على إجازة العيد، ليستأنف مخرج العمل التصوير بعدها بديكورات محتلفة، أبرزها التصوير داخل أحد حمامات السباحة داخل استاد القاهرة. واستبعدت الشركة المنتجة دولة تايلاند من التصوير الخارجي للفيلم، حيث كان من المفترض تصوير المشاهد الخارجية بها الفترة المقبلة، إلا أن تغييرات جديدة طرأت على التصوير، إذ تبحث شركة "سينرجي فيلمز" عن دولة أوروبية لتصوير المشاهد الخارجية خلال الفترة المقبلة.
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الأكشن يتصدر.. Fast & Furious الأول للأسبوع الثاني

نجح فيلم الأكشن والإثارة Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw في تصدر البوكس أوفيس هذا الأسبوع بإيرادات 25 مليون دولار أمريكي وبإجمالي إيرادات بلغت 111 مليون دولار، وبذلك يواصل الفيلم تصدر البوكس أوفيس للأسبوع الثاني على التوالي منذ بدء عرضه. يقدم الفيلم قصة منفصلة عن سلسلة أفلام The Fast and The Furious، حيث يقرر عميل الأمن الدبلوماسي الأمريكي "لوك هوبس" بالتحالف على نحو غير متوقع مع "ديكارد شاو" لكي يواجها معًا شريرا محسنا جينيًّا يهدد مستقبل الإنسانية.
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فيلم الكنز

تعرف على إيرادات «الكنز 2» في أول أيام عيد الأضحى

لم يتمكن الجزء الثاني من فيلم "الكنز"، الذي يحمل اسم "الحب والمصير"، من تحقيق إيرادات جيدة في دور العرض السينمائي، في أول أيام عيد الأضحى، حيث حصد الفيلم أمس الأحد إيرادات بلغت 604.470 جنيها. وهي إيرادات ضعيفة إذا ما تمت مقارنتها بالأعمال الأخرى المنافسة، التي تعرض أيضا في موسم عيد الأضحى المبارك. "الكنز - الحب والمصير" تأليف عبد الرحيم كمال، وبطولة "محمد رمضان، هند صبري، محمد سعد، أحمد رزق، هاني عادل، أحمد حاتم، روبي، أمينة خليل، هيثم أحمد زكي، عباس أبو الحسن، نهى عابدين"، وإخراج شريف عرفة.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

58 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 17 يوما

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ58 مليون جنيه، بعد مرور 17 يوما من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى 3 ملايين و908 آلاف و852 جنيها. ويشارك فى بطولة الفيلم كل من النجوم: «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي، ومن المقرر أن يعرض الفيلم فى بعض السينمات بتقنية 4D.
ولاد رزق

20 مليون جنيه لـ«ولاد رزق 2» في 4 أيام

حقق الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق - عودة أسود الأرض" أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 8 ملايين و401 ألفا و929 جنيها، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم في نحو 4 أيام عرض فقط نحو 20 مليونا و400 ألف جنيه. الفيلم من بطولة: «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين» تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي، ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم هي ظهور الفنانة أصالة نصري ضيف شرف بالفيلم إلى جوار غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة.
فيلم الكنز

إيرادات ضعيفة لفيلم الكنز 2 في أول أيام عرضه

لم يتمكن الجزء الثاني من فيلم الكنز، الذي يحمل اسم "الحب والمصير"، من تحقيق إيرادات جيدة في دور العرض السينمائي، في أول أيام عرضه، وذلك في يوم الوقفة أمس السبت، إذ إن الفيلم حصد 212 ألفا و904 جنيهات، وهي إيرادات ضعيفة إذا ما تمت مقارنتها بالأعمال الأخرى المنافسة، التي تعرض أيضا في موسم عيد الأضحى المبارك. "الكنز- الحب والمصير" تأليف عبد الرحيم كمال، وبطولة "محمد رمضان، هند صبري، محمد سعد، أحمد رزق، هاني عادل، أحمد حاتم، روبي، أمينة خليل، هيثم أحمد زكي، عباس أبو الحسن، نهى عابدين"، وإخراج شريف عرفة.
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