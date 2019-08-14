زحام أمام السينمات في آخر أيام العيد (صور)
تحرير:التحرير
١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م
سينمات وسط البلد
شهدت سينمات وسط البلد بالقاهرة، تكدسا كبيرا من المواطنين فى رابع أيام عيد الأضحى، وسط جهود أجهزة الأمن والشرطة النسائية من تواجدها في محيط السينمات لتأمين المواطنين، وحماية الفتيات من التحرش. وشهدت أفلام: "الفيل الأزرق 2"، و "ولاد رزق 2"، و"خيال مآتة"، إقبالا كثيفا بشكل كبير على شباك التذاكر خاصة بعد الإيرادات التي حققتها، حيث حقق "الفيل الأزرق 2" إيرادات تجاوزت الـ 57 مليون جنيه خلال 3 أسابيع، فيما حقق فيلم "ولاد رزق 2" نحو 36 مليونا فى 6 أيام فقط من عرضه بالسينمات، وحقق "خيال مآتة" نحو 12 مليونا في يومين.
«خيال مآتة» تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي، بطولة خالد الصاوي، وحسن حسني وبيومى فؤاد.
«ولاد رزق - عودة أسود الأرض» تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، بطولة عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين.
«الفيل الأزرق 2» تأليف
«خيال مآتة» تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي، بطولة خالد الصاوي، وحسن حسني وبيومى فؤاد.
«ولاد رزق - عودة أسود الأرض» تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، بطولة عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين.
«الفيل الأزرق 2» تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وبطولة هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد.
«الكنز -الحب والمصير» تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شريف عرفة، بطولة هند صبري، أحمد رزق، هاني عادل، أحمد حاتم، روبي، أمينة خليل، هيثم أحمد زكي، عباس أبو الحسن، نهى عابدين.
"أنت حبيبي وبس" بطولة محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسي وهالة فاخر وصوفينار ومحمد محمود ومحمد حلاوة، وهو من إخراج أحمد البدري وإنتاج أحمد السبكي.