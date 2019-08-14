زحام أمام السينمات في آخر أيام العيد (صور)

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م

سينمات وسط البلد

شهدت سينمات وسط البلد بالقاهرة، تكدسا كبيرا من المواطنين فى رابع أيام عيد الأضحى، وسط جهود أجهزة الأمن والشرطة النسائية من تواجدها في محيط السينمات لتأمين المواطنين، وحماية الفتيات من التحرش. وشهدت أفلام: "الفيل الأزرق 2"، و "ولاد رزق 2"، و"خيال مآتة"، إقبالا كثيفا بشكل كبير على شباك التذاكر خاصة بعد الإيرادات التي حققتها، حيث حقق "الفيل الأزرق 2" إيرادات تجاوزت الـ 57 مليون جنيه خلال 3 أسابيع، فيما حقق فيلم "ولاد رزق 2" نحو 36 مليونا فى 6 أيام فقط من عرضه بالسينمات، وحقق "خيال مآتة" نحو 12 مليونا في يومين.

«خيال مآتة» تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي، بطولة خالد الصاوي، وحسن حسني وبيومى فؤاد. «ولاد رزق - عودة أسود الأرض» تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، بطولة عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين. «الفيل الأزرق 2» تأليف