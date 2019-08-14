رياضة

الشوط الثانى ينتهي بالتعادل بين ليفربول وتشيلسى

تحرير:محمد جمال ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م
تشيلسي وليفربول
تشيلسي وليفربول
انتهى الشوط الثانى من لقاء فريقي ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي بنتيجة 1-1 ، سجل ساديو مانى فى الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الثانى فى المباراة ، التى تقام على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى. وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يجمع فيها السوبر الأوروبي بين ناديين إنجليزيين، والمرة الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد. ويحمل كل من برشلونة وميلان الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة بواقع 5 مرات .
بدأ الشوط الثانى بنزول فيرمينو بديلا لأوكسيلد تشامبرلين الذى لم يحقق أى فارق فى شوط المباراة الأول، لتعود تشكيلة الريدز إلى شكلها المعهود، ولم ينتظر ساديو مانى الا ثلاثة دقائق على صافرة انطلاق الشوط، ونجح في تسجيل هدف فريقه الأول فى مرمى كيبا حارس مرمى تشيلسى بتمريرة مساعدة من فيرمينو مهاجم الريدز . استمر
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ليفربول - تشيلسي (3)

نهاية الشوط الأول.. تشيلسي يتقدم بهدف على ليفربول

انتهى الشوط الأول من لقاء فريقي ليفربول وتشيلسى في السوبر الأوروبي بنتيجة 1-0 للبلوز ، أحرزه جيرو في الدقيقة 36، من عمر اللقاء، الذي يقام على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يجمع فيها السوبر الأوروبي بين ناديين إنجليزيين، والمرة الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد. ويحمل كل من برشلونة وميلان الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة بواقع 5 مرات، مقابل 4 مرات لريال مدريد و3 مرات ليفربول وأتليتكو مدريد، بلقبين لكل من أياكس وأندرلخت و فالنسيا ويوفنتوس.
ليفربول - تشيلسي (4)

مفاجأت فى تشكيلة الريدز وتشيلسى في لقاء السوبر

أعلن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم الأربعاء، حيث يلتقى فيها الريدز نظيره فريق تشيلسى بقيادة فرانك لامبارد والتى ستقام فى تمام التاسعة مساءً على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى . وجاءت تشكيلة الريدز على النحو التالى.. حراسة المرمى: أدريان خط الدفاع:جوميز، ماتيب، فان دايك، روبيرسون خط الوسط: فابينو، ميلنر، هندرسون خط الهجوم: تشامبرلين، مانى، صلاح . الاحتياطى: لوميرجان، كيلير، فينالدوم، فيرمينو، لالانا، شاكيرى، بروستر، اوريجى، هوفر، الكسندر ارنولد، إيليوت .
احمد علاء (3)

أحمد علاء في طلائع الجيش لمدة موسمين

وقع أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقود انتقاله لصفوف فريق طلائع الجيش، لمدة موسمين على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وانضم اللاعب للأهلي مطلع الموسم الماضي قادماً من فريق الداخلية مقابل 10 ملايين جنيه. وحضر أحمد علاء لمقر النادي في وجود أحمد المهدي المشرف على قطاع الكرة بالنادي العسكري، واتفقا على بنود التعاقد، حيث فضل النادي الأهلي خروج اللاعب في إعارة لنادي الطلائع في ظل عدم احتياج الفريق لخدمات اللاعب في الفترة الحالية بالإضافة إلى تقليص قائمة الفريق إلى 30 لاعبا فقط.
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ليفربول - تشيلسي (3)

نهاية الشوط الأول.. تشيلسي يتقدم بهدف على ليفربول

انتهى الشوط الأول من لقاء فريقي ليفربول وتشيلسى في السوبر الأوروبي بنتيجة 1-0 للبلوز ، أحرزه جيرو في الدقيقة 36، من عمر اللقاء، الذي يقام على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يجمع فيها السوبر الأوروبي بين ناديين إنجليزيين، والمرة الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد. ويحمل كل من برشلونة وميلان الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة بواقع 5 مرات، مقابل 4 مرات لريال مدريد و3 مرات ليفربول وأتليتكو مدريد، بلقبين لكل من أياكس وأندرلخت و فالنسيا ويوفنتوس.
ليفربول - تشيلسي (1)

أول مرة.. سيدة تدير لقاء السوبر بين الريدز وتشيلسي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الفرنسية ستيفاني فوبارت حكما للمباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين في كأس السوبر الأوروبي المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم على ملعب فودافون أرينا، لتصبح ستيفاني فوبارت البالغة من العمر 35 عاما، أول امرأة تقود مباراة على هذا المستوى في بطولة كبرى للرجال في أوروبا عبر التاريخ. وسبق أن أدارت فوبارت مباراة نهائي كأس العالم للسيدات، والتي جمعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، وفاز خلالها المنتخب الأمريكي بهدفين دون مقابل.
ليفربول - تشيلسي (4)

مفاجأت فى تشكيلة الريدز وتشيلسى في لقاء السوبر

أعلن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم الأربعاء، حيث يلتقى فيها الريدز نظيره فريق تشيلسى بقيادة فرانك لامبارد والتى ستقام فى تمام التاسعة مساءً على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى . وجاءت تشكيلة الريدز على النحو التالى.. حراسة المرمى: أدريان خط الدفاع:جوميز، ماتيب، فان دايك، روبيرسون خط الوسط: فابينو، ميلنر، هندرسون خط الهجوم: تشامبرلين، مانى، صلاح . الاحتياطى: لوميرجان، كيلير، فينالدوم، فيرمينو، لالانا، شاكيرى، بروستر، اوريجى، هوفر، الكسندر ارنولد، إيليوت .
محمد-صلاح (3)

محمد صلاح يكشف موقفه من الرحيل عن ليفربول

يرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، أن عدم إجراء الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب أي تعاقدات كبيرة مع لاعبين جدد في الصيف، يثبت أن الفريق يمتلك لاعبين جيدين، وذلك حسبما أفاد اليوم الأربعاء، لـCNN، قبل ساعات من قيادة فريقه بطل دوري أبطال أوروبا، لخوض غمار نهائي كأس السوبر الأوروبي، أمام تشيلسي بطل الدوري الأوروبي، والذي سيقام اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، والذي ستديره الفرنسية ستيفاني فريبارت، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي.
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