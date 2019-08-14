الشوط الثانى ينتهي بالتعادل بين ليفربول وتشيلسى

تحرير:محمد جمال ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م

تشيلسي وليفربول

انتهى الشوط الثانى من لقاء فريقي ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي بنتيجة 1-1 ، سجل ساديو مانى فى الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الثانى فى المباراة ، التى تقام على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى. وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يجمع فيها السوبر الأوروبي بين ناديين إنجليزيين، والمرة الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد. ويحمل كل من برشلونة وميلان الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة بواقع 5 مرات .

بدأ الشوط الثانى بنزول فيرمينو بديلا لأوكسيلد تشامبرلين الذى لم يحقق أى فارق فى شوط المباراة الأول، لتعود تشكيلة الريدز إلى شكلها المعهود، ولم ينتظر ساديو مانى الا ثلاثة دقائق على صافرة انطلاق الشوط، ونجح في تسجيل هدف فريقه الأول فى مرمى كيبا حارس مرمى تشيلسى بتمريرة مساعدة من فيرمينو مهاجم الريدز . استمر