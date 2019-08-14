13 طريق بديل.. غلق جزئي لشارع الهرم لمدة 3 سنوات

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٥ م

تنظيم المرور

قالت مصدر أمنية إنه سيتم وضع خطة تحويلات مرورية بمنطقة الهرم كبديل للغلق الجزئي لشارع الهرم لمدة 3 سنوات، مشيرة إلى أنه سيتم تحويل حركة السيارات لـ13 شارعا، منعا للزحام المرورى، وسيكون الغلق من محطة حي الأشجار مرورا بالطريق الدائري ونزولا إلى ميدان الرماية وشارع الهرم حتى نهايته ليصل إلى محطة الجيزة للربط مع الخط الثاني، ثم يمر عبر النيل، ليصل مدينة الفسطاط ويتم الربط مع الخط الأول عند محطة الملك الصالح، والمرحلة الأولى تضم 17 محطة، منها 11 محطة بشارع الهرم.

وأكدت المصادر، أنه تم تحديد الشوارع البديلة والموازية لشارع الهرم، وتم إجراء أعمال توسعة ونظافة وحملات إشغالات مكبرة، لإضافة حارات مرورية بتلك الطرق ومنها شارع ترسا وخاتم المرسلين وفيصل. وأشارت إلى أنه ستكون هناك شوارع تبادلية سيتم إجراء تحويل لحركة السيارات بها خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء