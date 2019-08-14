جريمة

حريق هائل في شركة استثمار زراعي بشرق العوينات

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
اندلع حريق بإحدى شركات الاستثمار الزراعي بمنطقة شرق العوينات بالوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، فى أحد مصانع الأعلاف بالشركة، والتهمت النيران كميات كبيرة من بالات "البرسيم" المعدة للتسويق، فيما انتقلت سيارات الحماية المدنية الموجودة بالمنطقة إلى موقع الحريق وجارٍ السيطرة عليه، وتلقى اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق بمزرعة لإحدى شركات الاستثمار بشرق العوينات، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.
وقال محمد أحمد محمود رئيس قرية العين بشرق العوينات، إنه جارٍ الدفع بسيارات إطفاء من مركز الداخلة لإمكانية السيطرة على الحريق، مشيرا إلى أن النيران التهمت كميات كبيرة من بالات البرسيم المعدة للتسويق والمجاورة للمصنع الذى اندلعت به النيران، وجار السيطرة ومحاصرة الحريق خشية امتداده للشركات والمناطق المجاورة. وأكد
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انقلاب سيارة - أرشيفية

زفة تتحول لمأتم.. مصرع عريس وابنة أخته في انقلاب سيارة

يا فرحة ما تمت.. طفوا الأنوار"، زفة تحولت إلى مأتم في مركز البداري بمحافظة أسيوط، حيث لقي عريس وابنة شقيقته مصرعهما، وأصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بموكب زفاف، وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من المقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز شرطة البدارى، يفيد بانقلاب سيارة فى موكب زفاف كانت فى طريقها لإحضار العروس بقرية العتمانية التابعة لمركز البدارى، وبالانتقال لمقر الحادث تبين مصرع العريس وابنة شقيقته وإصابة 6 آخرين.
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مصرع «عروسة» سقطت من الطابق الخامس في الشرقية

لقيت ربة منزل، في مقتبل العقد الثالث من العمر، مصرعها؛ إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزلها، وذلك بعد نحو خمسة وعشرين يومًا على زواجها بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز ومدينة كفر صقر، بمحافظة الشرقية، حيث كانت تقوم بنشر ملابس بشرفة المنزل، قبل أن يختل توازنها وتسقط لتفارق الحياة مُضرجةً بدمائها، فيما جرى تشييع جنازتها وسط حضور كبير من جانب أهالي بلدتها، وسط دعوات ووصف أطلقه أغلب المُشيعيين عليها بأنها «عروسة الجنة»، بعدما انتهت حياتها الزوجية الجديدة قبل أن تُتم شهرها الأول.
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زوج يهشم رأس زوجته بسبب خلافات مادية بالإسكندرية

أقدم زوج في العقد الرابع من العمر ويعمل حدادا، على تهشيم رأس زوجته ربة منزل في العقد الثالث من العمر، بمطرقة حديدية حتى الموت، اليوم الأربعاء، إثر مشاجرة كبيرة وقعت بينهما انتهت بإحضار الزوج مطرقة حديدية من معدات عمله وقام بضربها على رأسها حتى نزفت الدماء وسقطت ميتة وأغرقت الدماء جسدها، مما دفع الزوج المتهم للهرب من منزل الزوجية وتركها غارقة فى الدماء وكثفت الجهات الأمنية فى محافظة الإسكندرية من مجهوداتها لضبط الزوج الهارب حيث تم ضبطه في كمين قبل الهرب.
تصادم

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بكفر الشيخ

أصيب 7 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم مروع على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من قرية الكسارة، بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى نصف نقل، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزي والتي وجهت بنقلهم إلى كفر الشيخ العام لخطورة حالتهم. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم، أسفر عن مصابين، وعلى الفور وجه بالدفع بسيارات الإسعاف.
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حريق بحديقة أطفال نادى الإتحاد السكندري (2)

ماكيت و12 سيارة إطفاء.. كواليس حريق «ماجيك لاند»

كشف مصدر أمني لـ"التحرير" كواليس الحريق المندلع الآن فى مدينة ملاهي، بمدينة السادس من أكتوبر، «ماجيك لاند»، إذ تبين اندلاع النيران بداية فى ماكيت مصنوع من الفوم والمعدن، ويجسد نمط الحياة فى إحدى المحافظات، وسرعان ما امتدت النيران إلى مبنى محاكاة منشأ من المعدن المدعوم بالخشب المصنع والفوم والمواد الكرتونية كذلك، مما تسبب فى تفاقم النيران بسبب طبيعة المواد التى يحتويها المكان، ورفعت قوات الحماية المدنية عدد سيارات الإطفاء المتعاملة مع النيران إلى 12 سيارة إطفاء حتى الآن، فى محاولة للسيطرة على النيران.
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حريق في مدينة ملاهي بـ6 أكتوبر.. وسيارات الإطفاء تتحرك

شهدت مدينة ألعاب "ملاهي" بنطاق مدينة السادس من أكتوبر، قرب مدينة الإنتاج الإعلامي، اندلاع حريق داخلها، وسرعان ما تفاقمت سحابات الدخان بالمكان، خاصة مع احتوائه على مكونات من البلاستيك القابلة للاشتعال، وفور استغاثة عمال بالمكان بشرطة النجدة، تم إخطار قوات الحماية المدنية، وهرعت 12 سيارة إطفاء إلى مكان البلاغ، للتعامل مع الموقف والسيطرة على ألسنة اللهب، وتبريد آثار الحريق لمنع تجدده مرة أخرى، ولم يتبين حتى الآن وقوع إصابات أو وفيات جراء الحريق من عدمه، وسنوافيكم بالتفاصيل.
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حريق يلتهم 10 منازل وأحواش ماشية في الأقصر (صور)

التهم حريق هائل، اليوم الخميس، 10 منازل وأحواش للماشية في محافظة الأقصر، أسفر عن نفوق العشرات من رؤوس الماشية، بنجع الفتاتيح بمدينة الطود شرق المحافظة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق، دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق. تلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب النيران فى عدد من منازل نجع الفتاتيح بمدينة الطود، وعلى الفور وجهه بسرعة السيطرة على الحريق.
السيطرة على حريق في شقة سكنية

بسبب صاعق الناموس.. تفحم منزل في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق داخل شقة في الدور الثالث بمنزل بمنطقة الجلاء بمنشية راضي التابعة لمركز كوم حمادة، بسبب ماس كهربائي في صاعق الناموس، مما أدى إلى اشتعال محتويات الشقة بالكامل دون حدوث أي إصابات، وتم إخماد الحريق باستخدام سيارتي إطفاء. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد عمر عرفات، رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، بنشوب حريق بمنزل بالقرية المشار إليها.
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