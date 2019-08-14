حريق هائل في شركة استثمار زراعي بشرق العوينات

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م

حريق - أرشيفية

اندلع حريق بإحدى شركات الاستثمار الزراعي بمنطقة شرق العوينات بالوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، فى أحد مصانع الأعلاف بالشركة، والتهمت النيران كميات كبيرة من بالات "البرسيم" المعدة للتسويق، فيما انتقلت سيارات الحماية المدنية الموجودة بالمنطقة إلى موقع الحريق وجارٍ السيطرة عليه، وتلقى اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق بمزرعة لإحدى شركات الاستثمار بشرق العوينات، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

وقال محمد أحمد محمود رئيس قرية العين بشرق العوينات، إنه جارٍ الدفع بسيارات إطفاء من مركز الداخلة لإمكانية السيطرة على الحريق، مشيرا إلى أن النيران التهمت كميات كبيرة من بالات البرسيم المعدة للتسويق والمجاورة للمصنع الذى اندلعت به النيران، وجار السيطرة ومحاصرة الحريق خشية امتداده للشركات والمناطق المجاورة. وأكد