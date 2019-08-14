بركلات الترجيح.. ليفربول يتوج بطلا للسوبر الأوروبى

تشيلسي قدم عرضاً أفضل مع مدربه الواعد فرانك لامبارد في تجربته مع ناديه الكبير، حيث كانت الغلبة والخطورة في أغلب فترات اللقاء لصالح البلوز.

تحرير:محمد جمال ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م

ليفربول وتشيلسى

توج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطي المباراة الأساسيين بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز ، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول ببطولة السوبر الأوروبى، بينما يقف رصيد البلوز من البطولة عند لقب وحيد توج به عام 1998 ، عندما فاز تشيلسي على ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد.

المباراة جاءت حماسية وسريعة تليق بالفريقين، وإن كان تشيلسي قدم عرضاً أفضل مع مدربه الواعد فرانك لامبارد في تجربته مع ناديه الكبير، حيث كانت الغلبة والخطورة في أغلب فترات اللقاء لصالح البلوز. وساعد تشيلسي على التفوق الأخطاء التي ارتكبها يورجن كلوب المدير الفني الألماني للريدز، بعدما اجرى عدة تعديلات