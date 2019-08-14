رياضة

بركلات الترجيح.. ليفربول يتوج بطلا للسوبر الأوروبى

تشيلسي قدم عرضاً أفضل مع مدربه الواعد فرانك لامبارد في تجربته مع ناديه الكبير، حيث كانت الغلبة والخطورة في أغلب فترات اللقاء لصالح البلوز.
تحرير:محمد جمال ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م
ليفربول وتشيلسى
ليفربول وتشيلسى
توج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطي المباراة الأساسيين بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز ، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول ببطولة السوبر الأوروبى، بينما يقف رصيد البلوز من البطولة عند لقب وحيد توج به عام 1998 ، عندما فاز تشيلسي على ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد.
المباراة جاءت حماسية وسريعة تليق بالفريقين، وإن كان تشيلسي قدم عرضاً أفضل مع مدربه الواعد فرانك لامبارد في تجربته مع ناديه الكبير، حيث كانت الغلبة والخطورة في أغلب فترات اللقاء لصالح البلوز. وساعد تشيلسي على التفوق الأخطاء التي ارتكبها يورجن كلوب المدير الفني الألماني للريدز، بعدما اجرى عدة تعديلات
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ليفربول - تشيلسي (1)

الشوط الثانى ينتهي بالتعادل بين ليفربول وتشيلسى

انتهى الشوط الثانى من لقاء فريقي ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي بنتيجة 1-1 ، سجل ساديو مانى فى الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الثانى فى المباراة ، التى تقام على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى. وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يجمع فيها السوبر الأوروبي بين ناديين إنجليزيين، والمرة الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد. ويحمل كل من برشلونة وميلان الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة بواقع 5 مرات .
ليفربول - تشيلسي (3)

نهاية الشوط الأول.. تشيلسي يتقدم بهدف على ليفربول

انتهى الشوط الأول من لقاء فريقي ليفربول وتشيلسى في السوبر الأوروبي بنتيجة 1-0 للبلوز ، أحرزه جيرو في الدقيقة 36، من عمر اللقاء، الذي يقام على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يجمع فيها السوبر الأوروبي بين ناديين إنجليزيين، والمرة الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد. ويحمل كل من برشلونة وميلان الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة بواقع 5 مرات، مقابل 4 مرات لريال مدريد و3 مرات ليفربول وأتليتكو مدريد، بلقبين لكل من أياكس وأندرلخت و فالنسيا ويوفنتوس.
ميتشو

كل ما تريد أن تعرفه عن ميتشو.. مدرب الزمالك المحتمل

علمت التحرير من مصدر داخل نادي الزمالك ممن حضروا جلسة رئيس النادي مع القدامى التي عقدها معهم عصر أمس الثلاثاء، لاختيار المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء استقرار رئيس النادي على التعاقد مع المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا والحالي لفريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي. وأوضح المصدر أن قائمة المدربين التي تم عرضها خلال الجلسة ضمت 3 مدربين من صربيا ومدربا من إيطاليا ومدربا إسبانيا وآخر سويسري وألماني، والتقرير التالى يستعرض أبرز محطات الميدر الفنى مع الفرق التى تولى قيادتها فنيا .
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ليفربول - تشيلسي (1)

الشوط الثانى ينتهي بالتعادل بين ليفربول وتشيلسى

انتهى الشوط الثانى من لقاء فريقي ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي بنتيجة 1-1 ، سجل ساديو مانى فى الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الثانى فى المباراة ، التى تقام على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى. وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يجمع فيها السوبر الأوروبي بين ناديين إنجليزيين، والمرة الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد. ويحمل كل من برشلونة وميلان الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة بواقع 5 مرات .
ليفربول - تشيلسي (3)

نهاية الشوط الأول.. تشيلسي يتقدم بهدف على ليفربول

انتهى الشوط الأول من لقاء فريقي ليفربول وتشيلسى في السوبر الأوروبي بنتيجة 1-0 للبلوز ، أحرزه جيرو في الدقيقة 36، من عمر اللقاء، الذي يقام على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يجمع فيها السوبر الأوروبي بين ناديين إنجليزيين، والمرة الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد. ويحمل كل من برشلونة وميلان الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة بواقع 5 مرات، مقابل 4 مرات لريال مدريد و3 مرات ليفربول وأتليتكو مدريد، بلقبين لكل من أياكس وأندرلخت و فالنسيا ويوفنتوس.
ليفربول - تشيلسي (1)

أول مرة.. سيدة تدير لقاء السوبر بين الريدز وتشيلسي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الفرنسية ستيفاني فوبارت حكما للمباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين في كأس السوبر الأوروبي المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم على ملعب فودافون أرينا، لتصبح ستيفاني فوبارت البالغة من العمر 35 عاما، أول امرأة تقود مباراة على هذا المستوى في بطولة كبرى للرجال في أوروبا عبر التاريخ. وسبق أن أدارت فوبارت مباراة نهائي كأس العالم للسيدات، والتي جمعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، وفاز خلالها المنتخب الأمريكي بهدفين دون مقابل.
ليفربول - تشيلسي (4)

مفاجأت فى تشكيلة الريدز وتشيلسى في لقاء السوبر

أعلن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم الأربعاء، حيث يلتقى فيها الريدز نظيره فريق تشيلسى بقيادة فرانك لامبارد والتى ستقام فى تمام التاسعة مساءً على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى . وجاءت تشكيلة الريدز على النحو التالى.. حراسة المرمى: أدريان خط الدفاع:جوميز، ماتيب، فان دايك، روبيرسون خط الوسط: فابينو، ميلنر، هندرسون خط الهجوم: تشامبرلين، مانى، صلاح . الاحتياطى: لوميرجان، كيلير، فينالدوم، فيرمينو، لالانا، شاكيرى، بروستر، اوريجى، هوفر، الكسندر ارنولد، إيليوت .
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