إصابة 4 ضباط شرطة في إطلاق نار بالولايات المتحدة

تحرير:وكالات ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ ص

الشرطة الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن 4 ضباط شرطة أصيبوا بالرصاص الحي في منطقة نايس تاون تيوجا، بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. وبحسب ما أفادت به «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها، الخميس، تم نقل المصابين إلى المستشفى بإحدى سيارات الشرطة على الفور، بينما هرعت أجهزة الأمن إلى منطقة الحادث حيث لا يزال مرتكب الحادثة طليقًا. وأفادت مصادر أمنية أن المشتبه بإطلاقه النار يتحصن داخل بناية تحاصرها الشرطة. وفى بداية الشهر الحالي قتل مالا يقل عن 20 شخصا وأصيب 26 آخرون إثر عملية إطلاق نار استهدفت متجر وولمارت بمدينة إل باسو بولاية تكساس.

وتم القبض على مشتبه به وهو، وفقا لما قاله رئيس شرطة المقاطعة، «رجل أبيض يبلغ الحادية والعشرين» ويقطن مدينة آلين بالولاية نفسها، ويدعى باتريك كروزيوس.وعثرت الشرطة على أدلة تشير إلى أنها جريمة كراهية ضد ذوي الأصول اللاتينية الذي هاجروا قديما إلى تكساس.وفيما أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «العمل الجبان»