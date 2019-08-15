أول تعليق من جمال الشريف على أداء حكم لقاء السوبر

تحرير:التحرير ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥١ ص

طاقم تحكيم لقاء السوبر الأوروبي

توج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا اللقاء الأصليان بالتعادل 1-1 ، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة 2-2، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز ، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول ببطولة السوبر الأوروبى. أُدير اللقاء تحكيميا لأول مرة في التاريخ بطاقم تحكيم من السيدات بقيادة الفرنسية ستيفاني فريبارت، وظهر الطاقم بشكل مميز أغلب فترات المباراة التي امتدت إلى 120 دقيقة.

ستيفاني ظهرت أكثر هدوءًا وقوة على مدار أشواط اللقاء الأربعة ووضح أن ثقة الطاقم التحكيمي في أنفسهن زادت تدريجيا بمرور الوقت، كما وضح أن ستيفاني صاحبة شخصية قوية ساعدها على ذلك اتخاذ القرارات الصحيحة في تجربة ممتازة للإستعانة بالسيدات في تحكيم مباريات الرجال الكبرى. من جانبه، أكد جمال الشريف محلل الحكام