كيف علقت الصحف الإنجليزية على تتويج ليفربول بالسوبر

تحرير:محمد جمال ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ ص

ليفربول

علقت الصحف الإنجليزية على تتويج الريدز ببطولة السوبر الأوروبى، على حساب تشيلسى، بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا المباراة الأصليان بالتعادل بهدف لهدف، ليلجأ الفريقان للوقت الإضافى الذى انتهى هو الآخر بالتعادل بهدفين مقابل هدفين، وتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز. وتغنت الصحف الإنجليزية بأداء الحارس الصاعد أدريان الذى قدم مباراة رائعة مع فريق ليفربول ونجح فى التصدى لآخر ضربة جزاء للبلوز، والتى سددها إبراهام ومنحت الليفر الفوز باللقب.

صحيفة «ميرور» علقت عبر موقعها الإلكترونى على المباراة تحت عنوان : «بعد تتويج ليفربول بالسوبر الأوروبى علي حساب تشيلسى بركلات الترجيح.. أدريان بطل الريدز يخيب أمال إبراهام فى إسطنبول». في المقابل عنونت صحيفة «صن» تقريرها عن اللقاء: «أدريان بطل الريدز.. بعد فوز