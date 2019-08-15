رياضة

كيف علقت الصحف الإنجليزية على تتويج ليفربول بالسوبر

تحرير:محمد جمال ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ ص
ليفربول
ليفربول
علقت الصحف الإنجليزية على تتويج الريدز ببطولة السوبر الأوروبى، على حساب تشيلسى، بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا المباراة الأصليان بالتعادل بهدف لهدف، ليلجأ الفريقان للوقت الإضافى الذى انتهى هو الآخر بالتعادل بهدفين مقابل هدفين، وتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز. وتغنت الصحف الإنجليزية بأداء الحارس الصاعد أدريان الذى قدم مباراة رائعة مع فريق ليفربول ونجح فى التصدى لآخر ضربة جزاء للبلوز، والتى سددها إبراهام ومنحت الليفر الفوز باللقب.
صحيفة «ميرور» علقت عبر موقعها الإلكترونى على المباراة تحت عنوان : «بعد تتويج ليفربول بالسوبر الأوروبى علي حساب تشيلسى بركلات الترجيح.. أدريان بطل الريدز يخيب أمال إبراهام فى إسطنبول». في المقابل عنونت صحيفة «صن» تقريرها عن اللقاء: «أدريان بطل الريدز.. بعد فوز
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صلاح

بعد تتويج ليفربول بالسوبر.. صلاح يحقق إنجازا تاريخيا

إنجاز جديد حققه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على مستوى تاريخ اللاعبين العرب الذين احترفوا في الدوريات الأوروبية والأندية الكبرى، بعدما شارك في تتويج فريقه ليفربول بلقب السوبر الأوروبي، وأصبح صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يتوج بلقب بطولة السوبر الأوروبي، وأتيحت الفرصة من قبل للثنائي العربي سابقا للفوز ببطولة السوبر الأوروبي، وهما رابح ماجر، نجم الجزائر، والمغربي أشرف حكيمي، لكن يبقى أن صلاح شارك بالفعل في المباراة ونجح في إحراز ركلة الترجيح الأخيرة التي توج من خلالها الريدز باللقب بعد تصدي أدريان لركلة إبراهام.
فرانك لامبارد (1)

بعد فوز ليفربول بالسوبر.. لامبارد: نشعر بخيبة أمل

قال فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي إنه يشعر بخيبة أمل شديدة، بعد خسارة فريقه لقاء السوبر الأوروبي أمام نظيره ليفربول بركلات الترجيح، مشيرا إلى أن البلوز قدموا عرضًا جيدا وكانوا الأقرب للتتويج باللقب، لكن ركلات الترجيح جاءت بما لم يتوقعه بعد الأداء الجيد للاعبيه على مدار الوقت الأصلي والإضافي. وشدد لامبارد، في تصريحاته عقب المباراة، على أنه لا يبحث عن أعذار للخسارة، لكنه كان يتمنى التتويج باللقب لأن هذا كان من الممكن أن يساعد لاعبيه على مواصلة المسيرة في الدوري الإنجليزي بمعنويات جيدة، بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد.
التتويج

بعد تألق أدريان أمام تشيلسي كلوب:يا لها من قصة جميلة

علق يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى على تتويج الريدز، الأربعاء، بلقب السوبر الأوروبي على حساب نظيره تشيلسي، عقب اللقاء الذى فاز به ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول بالبطولة الأوروبية.
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صلاح

بعد تتويج ليفربول بالسوبر.. صلاح يحقق إنجازا تاريخيا

إنجاز جديد حققه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على مستوى تاريخ اللاعبين العرب الذين احترفوا في الدوريات الأوروبية والأندية الكبرى، بعدما شارك في تتويج فريقه ليفربول بلقب السوبر الأوروبي، وأصبح صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يتوج بلقب بطولة السوبر الأوروبي، وأتيحت الفرصة من قبل للثنائي العربي سابقا للفوز ببطولة السوبر الأوروبي، وهما رابح ماجر، نجم الجزائر، والمغربي أشرف حكيمي، لكن يبقى أن صلاح شارك بالفعل في المباراة ونجح في إحراز ركلة الترجيح الأخيرة التي توج من خلالها الريدز باللقب بعد تصدي أدريان لركلة إبراهام.
ليفربول - تشيلسي (5)

بركلات الترجيح.. ليفربول يتوج بطلا للسوبر الأوروبى

توج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطي المباراة الأساسيين بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز ، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول ببطولة السوبر الأوروبى، بينما يقف رصيد البلوز من البطولة عند لقب وحيد توج به عام 1998 ، عندما فاز تشيلسي على ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد.
ليفربول - تشيلسي (1)

أول مرة.. سيدة تدير لقاء السوبر بين الريدز وتشيلسي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الفرنسية ستيفاني فوبارت حكما للمباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين في كأس السوبر الأوروبي المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم على ملعب فودافون أرينا، لتصبح ستيفاني فوبارت البالغة من العمر 35 عاما، أول امرأة تقود مباراة على هذا المستوى في بطولة كبرى للرجال في أوروبا عبر التاريخ. وسبق أن أدارت فوبارت مباراة نهائي كأس العالم للسيدات، والتي جمعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، وفاز خلالها المنتخب الأمريكي بهدفين دون مقابل.
ليفربول - تشيلسي (4)

مفاجأت فى تشكيلة الريدز وتشيلسى في لقاء السوبر

أعلن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم الأربعاء، حيث يلتقى فيها الريدز نظيره فريق تشيلسى بقيادة فرانك لامبارد والتى ستقام فى تمام التاسعة مساءً على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى . وجاءت تشكيلة الريدز على النحو التالى.. حراسة المرمى: أدريان خط الدفاع:جوميز، ماتيب، فان دايك، روبيرسون خط الوسط: فابينو، ميلنر، هندرسون خط الهجوم: تشامبرلين، مانى، صلاح . الاحتياطى: لوميرجان، كيلير، فينالدوم، فيرمينو، لالانا، شاكيرى، بروستر، اوريجى، هوفر، الكسندر ارنولد، إيليوت .
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