كيف علقت الصحف الإنجليزية على تتويج ليفربول بالسوبر
تحرير:محمد جمال
١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ ص
ليفربول
علقت الصحف الإنجليزية على تتويج الريدز ببطولة السوبر الأوروبى، على حساب تشيلسى، بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا المباراة الأصليان بالتعادل بهدف لهدف، ليلجأ الفريقان للوقت الإضافى الذى انتهى هو الآخر بالتعادل بهدفين مقابل هدفين، وتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز.
وتغنت الصحف الإنجليزية بأداء الحارس الصاعد أدريان الذى قدم مباراة رائعة مع فريق ليفربول ونجح فى التصدى لآخر ضربة جزاء للبلوز، والتى سددها إبراهام ومنحت الليفر الفوز باللقب.
صحيفة «ميرور» علقت عبر موقعها الإلكترونى على المباراة تحت عنوان : «بعد تتويج ليفربول بالسوبر الأوروبى علي حساب تشيلسى بركلات الترجيح.. أدريان بطل الريدز يخيب أمال إبراهام فى إسطنبول».
في المقابل عنونت صحيفة «صن» تقريرها عن اللقاء: «أدريان بطل الريدز.. بعد فوز
صحيفة «ميرور» علقت عبر موقعها الإلكترونى على المباراة تحت عنوان : «بعد تتويج ليفربول بالسوبر الأوروبى علي حساب تشيلسى بركلات الترجيح.. أدريان بطل الريدز يخيب أمال إبراهام فى إسطنبول».
في المقابل عنونت صحيفة «صن» تقريرها عن اللقاء: «أدريان بطل الريدز.. بعد فوز ليفربول بركلات الترجيح فى إسطنبول مرة أخرى».
وجاء عنوان صحيفة الـ«جرديان» متغنيًا هو الآخر بحارس مرمى ليفربول الصاعد، حيث علقت قائلة: «ليفربول يهزم تشيلسى ويرفع كأس السوبر الأوروبى بفضل تصدى أدريان».
وتعد هذه هى المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول ببطولة السوبر الأوروبى، بينما توقف رصيد البلوز من البطولة عند لقب وحيد توج به عام 1998، عندما فاز تشيلسي على ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد.