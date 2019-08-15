منع رئيس المخابرات السودانية السابق من دخول أمريكا

تحرير:وكالات ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ ص

صلاح قوش

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة منعت رئيس المخابرات السودانية السابق صلاح قوش وأفراد عائلته من الدخول إلى أراضيها. وكتب وزير الخارجية الأمريكي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أوضح فيها أن القرار جاء بموجب المادة 7031، وذلك لمشاركته فى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالسودان. وأضاف بومبيو: «هؤلاء غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة، وسنستمر في مساءلة الذين ينتهكون حقوق الإنسان».

Today I publicly designated Salah Gosh & his family members under Section 7031(c) for his involvement in gross violations of #HumanRights in #Sudan. Those designated are ineligible for entry into the U.S. We will continue to hold accountable those who violate human rights. — Secretary Pompeo