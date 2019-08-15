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منع رئيس المخابرات السودانية السابق من دخول أمريكا

تحرير:وكالات ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ ص
صلاح قوش
صلاح قوش
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة منعت رئيس المخابرات السودانية السابق صلاح قوش وأفراد عائلته من الدخول إلى أراضيها. وكتب وزير الخارجية الأمريكي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أوضح فيها أن القرار جاء بموجب المادة 7031، وذلك لمشاركته فى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالسودان. وأضاف بومبيو: «هؤلاء غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة، وسنستمر في مساءلة الذين ينتهكون حقوق الإنسان».
Today I publicly designated Salah Gosh & his family members under Section 7031(c) for his involvement in gross violations of #HumanRights in #Sudan. Those designated are ineligible for entry into the U.S. We will continue to hold accountable those who violate human rights. — Secretary Pompeo
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الشرطة الأمريكية - أرشيفية

إصابة 4 ضباط شرطة في إطلاق نار بالولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن 4 ضباط شرطة أصيبوا بالرصاص الحي في منطقة نايس تاون تيوجا، بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. وبحسب ما أفادت به «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها، الخميس، تم نقل المصابين إلى المستشفى بإحدى سيارات الشرطة على الفور، بينما هرعت أجهزة الأمن إلى منطقة الحادث حيث لا يزال مرتكب الحادثة طليقًا. وأفادت مصادر أمنية أن المشتبه بإطلاقه النار يتحصن داخل بناية تحاصرها الشرطة. وفى بداية الشهر الحالي قتل مالا يقل عن 20 شخصا وأصيب 26 آخرون إثر عملية إطلاق نار استهدفت متجر وولمارت بمدينة إل باسو بولاية تكساس.
الخطوط-الجوية-الأمريكية

أمريكا تمنع اصطحاب أجهزة «أبل» على طائراتها

أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أمس الثلاثاء، قرارًا بمنع بعض منتجات "أبل" على متن الطائرات، لتسببها في مخاطر اندلاع حريق. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، في بيان لها: إن "بعض طرز الكمبيوتر المحمول "ماك بوك برو" لن يسمح به في الرحلات الجوية". وأوضح البيان أن الإدارة على علم باستدعاء بطاريات بعض موديلات كمبيوتر ماك بوك برو، وأنها أبلغت شركات الطيران الأمريكية بالأمر. ووفقا للبيان، فقد ذكرت "إدارة الطيران" شركات الخطوط الجوية باتباع إجراءات السلامة، التي صدرت عام 2016 بخصوص المنتجات الإلكترونية.
ترامب

الأرقام تُكذب ترامب في معدلات التوظيف بأمريكا

راهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أدائه الاقتصادي العام في البلاد، وبالأخص معدلات التوظيف التي بدورها يمكن أن تنهي على واحدة من كبرى المشكلات الاجتماعية التي وعد الرئيس الأمريكي بحلها في برنامجه الانتخابي عام 2016. من التخفيضات الضريبية إلى الأنظمة المخففة للتعريفات الجمركية، تستند كل مبادرات الرئيس ترامب الاقتصادية إلى وعد رئيسي، وهو إطلاق موجة من الاستثمار وإعادة الوظائف التي يقول الرئيس إن الولايات المتحدة قد خسرتها لصالح دول أجنبية أخرى في العالم.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

بعد تهديده للشرطة.. ضبط أمريكي وبحوزته 10 آلاف رصاصة

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، عثورها على قطع سلاح ناري وآلاف الرصاصات بحوزة شاب في ولاية أوهايو، حيث جرى توقيفه لإطلاقه دعوات إلى قتل عناصر الشرطة. وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، عثوره على 25 قطعة سلاح ناري ونحو 10 آلاف رصاصة لدى جاستن أولسن البالغ من العمر 18 عامًا في أوهايو. وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي، بأن جاستن نشر على الموقع الإلكتروني (منتدى آي- فاني) الذي يضم نحو 4400 مشترك، رسائل تمجد عمليات القتل الجماعي، وتدعو إلى مهاجمة مراكز تنظيم الأسرة، وفقا لـ"العين".
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الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يعين ماجواير مديرا موقتا لأجهزة الاستخبارات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه ينوي تعيين جوزف ماجواير مديرا موقتا لأجهزة الاستخبارات، ليحل بذلك محل دان كوتس، الذي يترك مهماته في الخامس عشر من أغسطس الحالي. وبحسب وكالة «فرانس برس»، كتب ترامب على موقع «تويتر»: «يسرني أن أعلن لكم أن جوزف ماجواير، المدير الحالي للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، ستتم تسميته مديرا موقتا للاستخبارات الوطنية بدءا من الخامس عشر من أغسطس». وأضاف ترامب: «كانت للأميرال ماجواير مسيرة طويلة ومميزة بالجيش، إذ شغل مناصب قيادية على المستويات كافة، أنا واثق من أنه سيؤدي عملا ممتازا».
سفن-حربية إيرانية

أمريكا: إيران اخترقت نظام «GPS» في الخليج

حذرت الإدارة البحرية لوزارة النقل الأمريكية سفن الشحن التجارية من تهديدات إيرانية في مضيق هرمز والخليج، بعد أن أبلغت سفن عن اختراق في نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" الخاص بها، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت الإدارة، بوجود تقارير أخرى تتحدث عن "كيانات مجهولة تزعم أنها سفن حربية أمريكية أو تابعة للتحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة لتأمين حركة الملاحة". وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة بيانا، جاء فيه أن السفن "أبلغت عن حدوث تداخل في نظام تحديد المواقع العالمي GPS، و عمليات تشويش على الاتصالات الأخرى".
مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (2)

بومبيو: سأذهب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات

أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استعداده للذهاب إلى إيران لإجراء محادثات فى وقت يسيطر فيه التوتر على العلاقات بين البلدين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال بومبيو، في مقابلة تلفزيونية، إنه سيذهب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران. وردا على سؤال عما إذا كان مستعدا للذهاب إلى طهران، قال بومبيو في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرج»: «بالتأكيد إذا كان الأمر كذلك، يسعدني أن أذهب إلى هناك.. سأرحب بفرصة التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني».
صاروخ-باليستى

إيران تختبر صاروخا باليستيا مداه 1000 كيلومتر

قالت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى وصل مداه إلى 1000 كيلومتر. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن الاختبار الصاروخي لم يشكل تهديدا للقواعد أو سفن الشحن الأمريكية. ويُعتقد أن إيران اختبرت الصاروخ متوسط ??المدى، الأربعاء، في محاولة لتحسين مدى ودقة منظومة الأسلحة التي تمتلكها. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقابلة تلفزيونية، إنه سيذهب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات وسط التوتر بين واشنطن وطهران.
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