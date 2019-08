منع رئيس المخابرات السودانية السابق من دخول أمريكا

Today I publicly designated Salah Gosh & his family members under Section 7031(c) for his involvement in gross violations of #HumanRights in #Sudan . Those designated are ineligible for entry into the U.S. We will continue to hold accountable those who violate human rights.

وتابع بومبيو: «إنني أضم صوتي إلى الشعب السوداني في دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية ذات قيادة مدنية حقيقية وتختلف اختلافًا جذريًا عن نظام البشير، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبها قوش ومسؤولون آخرون».

I join the Sudanese people in their call for a transitional government that is truly civilian led and is fundamentally different than the Bashir regime, especially as it relates to its human rights record and abuses implemented by Gosh and other officials.