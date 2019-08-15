بعد تألق أدريان أمام تشيلسي كلوب:يا لها من قصة جميلة

تحرير:محمد جمال ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٤ ص

ليفربول أثناء تتويجه باللقب

علق يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى على تتويج الريدز، الأربعاء، بلقب السوبر الأوروبي على حساب نظيره تشيلسي، عقب اللقاء الذى فاز به ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول بالبطولة الأوروبية.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة «بي تي سبورت»، عقب انتهاء اللقاء: «كانت مباراة صعبة جدًا على الفريقين، الأمر كله تعلق بالفوز، وهو ما فعلناه في النهاية». وأضاف المدير الفنى الألمانى: «لا يوجد أحد في الملعب أراد تمديد الوقت إلى ركلات الترجيح، كان الأمر قاتلًا، لست متأكدا من ركلة