رياضة

بعد تألق أدريان أمام تشيلسي كلوب:يا لها من قصة جميلة

تحرير:محمد جمال ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٤ ص
ليفربول أثناء تتويجه باللقب
ليفربول أثناء تتويجه باللقب
علق يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى على تتويج الريدز، الأربعاء، بلقب السوبر الأوروبي على حساب نظيره تشيلسي، عقب اللقاء الذى فاز به ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول بالبطولة الأوروبية.
وقال كلوب في تصريحات لشبكة «بي تي سبورت»، عقب انتهاء اللقاء: «كانت مباراة صعبة جدًا على الفريقين، الأمر كله تعلق بالفوز، وهو ما فعلناه في النهاية». وأضاف المدير الفنى الألمانى: «لا يوجد أحد في الملعب أراد تمديد الوقت إلى ركلات الترجيح، كان الأمر قاتلًا، لست متأكدا من ركلة
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صلاح

بعد تتويج ليفربول بالسوبر.. صلاح يحقق إنجازا تاريخيا

إنجاز جديد حققه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على مستوى تاريخ اللاعبين العرب الذين احترفوا في الدوريات الأوروبية والأندية الكبرى، بعدما شارك في تتويج فريقه ليفربول بلقب السوبر الأوروبي، وأصبح صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يتوج بلقب بطولة السوبر الأوروبي، وأتيحت الفرصة من قبل للثنائي العربي سابقا للفوز ببطولة السوبر الأوروبي، وهما رابح ماجر، نجم الجزائر، والمغربي أشرف حكيمي، لكن يبقى أن صلاح شارك بالفعل في المباراة ونجح في إحراز ركلة الترجيح الأخيرة التي توج من خلالها الريدز باللقب بعد تصدي أدريان لركلة إبراهام.
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بعد فوز ليفربول بالسوبر.. لامبارد: نشعر بخيبة أمل

قال فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي إنه يشعر بخيبة أمل شديدة، بعد خسارة فريقه لقاء السوبر الأوروبي أمام نظيره ليفربول بركلات الترجيح، مشيرا إلى أن البلوز قدموا عرضًا جيدا وكانوا الأقرب للتتويج باللقب، لكن ركلات الترجيح جاءت بما لم يتوقعه بعد الأداء الجيد للاعبيه على مدار الوقت الأصلي والإضافي. وشدد لامبارد، في تصريحاته عقب المباراة، على أنه لا يبحث عن أعذار للخسارة، لكنه كان يتمنى التتويج باللقب لأن هذا كان من الممكن أن يساعد لاعبيه على مواصلة المسيرة في الدوري الإنجليزي بمعنويات جيدة، بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد.
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كيف علقت الصحف الإنجليزية على تتويج ليفربول بالسوبر

علقت الصحف الإنجليزية على تتويج الريدز ببطولة السوبر الأوروبى، على حساب تشيلسى، بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا المباراة الأصليان بالتعادل بهدف لهدف، ليلجأ الفريقان للوقت الإضافى الذى انتهى هو الآخر بالتعادل بهدفين مقابل هدفين، وتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز. وتغنت الصحف الإنجليزية بأداء الحارس الصاعد أدريان الذى قدم مباراة رائعة مع فريق ليفربول ونجح فى التصدى لآخر ضربة جزاء للبلوز، والتى سددها إبراهام ومنحت الليفر الفوز باللقب.
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فرانك لامبارد (1)

بعد فوز ليفربول بالسوبر.. لامبارد: نشعر بخيبة أمل

قال فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي إنه يشعر بخيبة أمل شديدة، بعد خسارة فريقه لقاء السوبر الأوروبي أمام نظيره ليفربول بركلات الترجيح، مشيرا إلى أن البلوز قدموا عرضًا جيدا وكانوا الأقرب للتتويج باللقب، لكن ركلات الترجيح جاءت بما لم يتوقعه بعد الأداء الجيد للاعبيه على مدار الوقت الأصلي والإضافي. وشدد لامبارد، في تصريحاته عقب المباراة، على أنه لا يبحث عن أعذار للخسارة، لكنه كان يتمنى التتويج باللقب لأن هذا كان من الممكن أن يساعد لاعبيه على مواصلة المسيرة في الدوري الإنجليزي بمعنويات جيدة، بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد.
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محمد صلاح يكشف موقفه من الرحيل عن ليفربول

يرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، أن عدم إجراء الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب أي تعاقدات كبيرة مع لاعبين جدد في الصيف، يثبت أن الفريق يمتلك لاعبين جيدين، وذلك حسبما أفاد اليوم الأربعاء، لـCNN، قبل ساعات من قيادة فريقه بطل دوري أبطال أوروبا، لخوض غمار نهائي كأس السوبر الأوروبي، أمام تشيلسي بطل الدوري الأوروبي، والذي سيقام اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، والذي ستديره الفرنسية ستيفاني فريبارت، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي.
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كلوب يكشف سبب غياب لوفرين ويتغنى بتشيلسي

يُنظر إلى ليفربول على أنه المرشح الأقرب للتتويج بمباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها تشيلسي أمام مانشستر يونايتد، برباعية نظيفة، في بداية الدوري، لكن الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز يعتقد أن الخسارة لم تكن تعكس أداءهم. وقال مدرب ليفربول: "لم أكن أعرف أن الجميع توقعوا أن نفوز.. لا مشكلة فيما يفكر فيه الناس من حولنا، ونحترم تشيلسي كثيرًا، إذا رأيت المباراة ضد يونايتد وإذا رأيت النتيجة فقط، فلن يكون لديك أي فكرة عن كيفية اللعب، لقد لعبوا مباراة جيدة".
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فان دايك يقلل من أهمية الفوز بالكرة الذهبية

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، ثقته الكبيرة في قدرة الحارس الإسباني أدريان على تعويض غياب زميله المصاب، البرازيلي أليسون بيكر، في مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، اليوم الأربعاء بمدينة إسطنبول التركية. وقال فان دايك: "أدريان يقضي أسبوعه الثاني مع الفريق، وهو يعمل بجهد كبير، وبالنسبة له من الجيد أن يبدأ مسيرته بمباراة مثل هذه، وبالطبع لم يكن يتوقع هذا السيناريو، بإصابة أليسون، ولكنه يمتلك الخبرة، وسيعبر عن قدراته وإمكاناته. لقد لعب سنوات عديدة في البريميرليج".
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