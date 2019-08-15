رياضة

بعد فوز ليفربول بالسوبر.. لامبارد: نشعر بخيبة أمل

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٨ ص
فرانك لامبارد
فرانك لامبارد
قال فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي إنه يشعر بخيبة أمل شديدة، بعد خسارة فريقه لقاء السوبر الأوروبي أمام نظيره ليفربول بركلات الترجيح، مشيرا إلى أن البلوز قدموا عرضًا جيدا وكانوا الأقرب للتتويج باللقب، لكن ركلات الترجيح جاءت بما لم يتوقعه بعد الأداء الجيد للاعبيه على مدار الوقت الأصلي والإضافي. وشدد لامبارد، في تصريحاته عقب المباراة، على أنه لا يبحث عن أعذار للخسارة، لكنه كان يتمنى التتويج باللقب لأن هذا كان من الممكن أن يساعد لاعبيه على مواصلة المسيرة في الدوري الإنجليزي بمعنويات جيدة، بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد.
وبسؤاله عن ركلة الترجيح التي أهدرها إبراهام بعدما نجح أدريان حارس ليفربول في التصدي لها، علق قائلا: «كل لاعب في العالم من الممكن أن يتعرض لهذا الموقف، وسأعمل على مساعدته للخروج من هذه الأزمة، وإن كنت تحدثت معه بعد اللقاء وطالبته بنسيان الأمر وألا يخشى من شيء لأن عليه الآن أن يحافظ على ثقته بنفسه». وأشار
اقرأ المزيد
صلاح

بعد تتويج ليفربول بالسوبر.. صلاح يحقق إنجازا تاريخيا

إنجاز جديد حققه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على مستوى تاريخ اللاعبين العرب الذين احترفوا في الدوريات الأوروبية والأندية الكبرى، بعدما شارك في تتويج فريقه ليفربول بلقب السوبر الأوروبي، وأصبح صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يتوج بلقب بطولة السوبر الأوروبي، وأتيحت الفرصة من قبل للثنائي العربي سابقا للفوز ببطولة السوبر الأوروبي، وهما رابح ماجر، نجم الجزائر، والمغربي أشرف حكيمي، لكن يبقى أن صلاح شارك بالفعل في المباراة ونجح في إحراز ركلة الترجيح الأخيرة التي توج من خلالها الريدز باللقب بعد تصدي أدريان لركلة إبراهام.
التتويج

بعد تألق أدريان أمام تشيلسي كلوب:يا لها من قصة جميلة

علق يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى على تتويج الريدز، الأربعاء، بلقب السوبر الأوروبي على حساب نظيره تشيلسي، عقب اللقاء الذى فاز به ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول بالبطولة الأوروبية.
احتفالات-ليفربول‎ (2)

كيف علقت الصحف الإنجليزية على تتويج ليفربول بالسوبر

علقت الصحف الإنجليزية على تتويج الريدز ببطولة السوبر الأوروبى، على حساب تشيلسى، بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا المباراة الأصليان بالتعادل بهدف لهدف، ليلجأ الفريقان للوقت الإضافى الذى انتهى هو الآخر بالتعادل بهدفين مقابل هدفين، وتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز. وتغنت الصحف الإنجليزية بأداء الحارس الصاعد أدريان الذى قدم مباراة رائعة مع فريق ليفربول ونجح فى التصدى لآخر ضربة جزاء للبلوز، والتى سددها إبراهام ومنحت الليفر الفوز باللقب.
اقرأ المزيد من الأخبار
التتويج

بعد تألق أدريان أمام تشيلسي كلوب:يا لها من قصة جميلة

علق يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى على تتويج الريدز، الأربعاء، بلقب السوبر الأوروبي على حساب نظيره تشيلسي، عقب اللقاء الذى فاز به ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول بالبطولة الأوروبية.
طاقم-تحكيم-اسوبر

أول تعليق من جمال الشريف على أداء حكم لقاء السوبر

توج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا اللقاء الأصليان بالتعادل 1-1 ، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة 2-2، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز ، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول ببطولة السوبر الأوروبى. أُدير اللقاء تحكيميا لأول مرة في التاريخ بطاقم تحكيم من السيدات بقيادة الفرنسية ستيفاني فريبارت، وظهر الطاقم بشكل مميز أغلب فترات المباراة التي امتدت إلى 120 دقيقة.
ليفربول - تشيلسي (5)

بركلات الترجيح.. ليفربول يتوج بطلا للسوبر الأوروبى

توج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطي المباراة الأساسيين بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز ، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول ببطولة السوبر الأوروبى، بينما يقف رصيد البلوز من البطولة عند لقب وحيد توج به عام 1998 ، عندما فاز تشيلسي على ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد.
ليفربول - تشيلسي (1)

الشوط الثانى ينتهي بالتعادل بين ليفربول وتشيلسى

انتهى الشوط الثانى من لقاء فريقي ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي بنتيجة 1-1 ، سجل ساديو مانى فى الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الثانى فى المباراة ، التى تقام على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى. وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يجمع فيها السوبر الأوروبي بين ناديين إنجليزيين، والمرة الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد. ويحمل كل من برشلونة وميلان الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة بواقع 5 مرات .
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org