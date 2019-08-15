بعد فوز ليفربول بالسوبر.. لامبارد: نشعر بخيبة أمل

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٨ ص

فرانك لامبارد

قال فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي إنه يشعر بخيبة أمل شديدة، بعد خسارة فريقه لقاء السوبر الأوروبي أمام نظيره ليفربول بركلات الترجيح، مشيرا إلى أن البلوز قدموا عرضًا جيدا وكانوا الأقرب للتتويج باللقب، لكن ركلات الترجيح جاءت بما لم يتوقعه بعد الأداء الجيد للاعبيه على مدار الوقت الأصلي والإضافي. وشدد لامبارد، في تصريحاته عقب المباراة، على أنه لا يبحث عن أعذار للخسارة، لكنه كان يتمنى التتويج باللقب لأن هذا كان من الممكن أن يساعد لاعبيه على مواصلة المسيرة في الدوري الإنجليزي بمعنويات جيدة، بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد.

وبسؤاله عن ركلة الترجيح التي أهدرها إبراهام بعدما نجح أدريان حارس ليفربول في التصدي لها، علق قائلا: «كل لاعب في العالم من الممكن أن يتعرض لهذا الموقف، وسأعمل على مساعدته للخروج من هذه الأزمة، وإن كنت تحدثت معه بعد اللقاء وطالبته بنسيان الأمر وألا يخشى من شيء لأن عليه الآن أن يحافظ على ثقته بنفسه». وأشار