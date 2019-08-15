حكومة جبل طارق تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

تحرير:وكالات ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص

ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

أفادت «سكاي نيوز عربية» فيما نقلته على لسان مصادر رسمية، بأن رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، لن يتقدم بطلب لتجديد أمر احتجاز الناقلة الإيرانية «جريس 1»، وبالتالي فمن المقرر الإفراج عن السفينة، اليوم الخميس. وكانت الشرطة في جبل طارق قد ألقت القبض على ربان الناقلة أوائل يوليو، وصادرت وثائق وأجهزة إلكترونية. وأضاف: «كل القرارات التي تتعلق بهذا الأمر اتخذت كنتيجة مباشرة لوجود أسباب منطقية تدعو حكومة جبل طارق للاعتقاد بأن السفينة تخالف العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا».

وفي خطاب أمام البرلمان، قال فابيانو إن الإجراء الذي اتخذته الحكومة بالتحفظ على الناقلة هو قرار اتخذته بمفردها وليس نيابة عن أي دولة أو طرف ثالث.وعلقت سلطات جبل طارق، الثلاثاء، على تصريحات الجانب الإيراني بشأن الإفراج عن الناقلة، فقال المتحدث باسم حكومة جبل طارق: «نسعى إلى تخفيض التصعيد مع إيران إثر