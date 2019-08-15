جريمة

بينهم طفلان.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ببورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ ص
نقل مصابين في حادث تصادم - أرشيفية
نقل مصابين في حادث تصادم - أرشيفية
أصيب 6 أشخاص، بينهم طفلان، فى حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى ودراجة نارية بمحافظة بورسعيد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء هشام خطاب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث تصادم على مقربة من مبنى الديوان العام للمحافظة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى ودراجة نارية في شارع 23 يوليو، بجوار ديوان عام المحافظة، وأسفر عن وقوع 6 مصابين.
تم الدفع بسيارات الإسعاف التى بادرت بنقل المصابين إلى مستشفى السلام، إذ أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: أمنية أنور على، 30 سنة، بكسر فى الفخذ الأيمن، وحمزة محمد حسن، 7 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأيسل محمد حسن، 4 سنوات، بجرح قطعى فى فروة الرأس، وكامل السيد أحمد، 57 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج،
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حرائق الموصل

حريق هائل في شركة استثمار زراعي بشرق العوينات

اندلع حريق بإحدى شركات الاستثمار الزراعي بمنطقة شرق العوينات بالوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، فى أحد مصانع الأعلاف بالشركة، والتهمت النيران كميات كبيرة من بالات "البرسيم" المعدة للتسويق، فيما انتقلت سيارات الحماية المدنية الموجودة بالمنطقة إلى موقع الحريق وجارٍ السيطرة عليه، وتلقى اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق بمزرعة لإحدى شركات الاستثمار بشرق العوينات، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.
انقلاب سيارة - أرشيفية

زفة تتحول لمأتم.. مصرع عريس وابنة أخته في انقلاب سيارة

يا فرحة ما تمت.. طفوا الأنوار"، زفة تحولت إلى مأتم في مركز البداري بمحافظة أسيوط، حيث لقي عريس وابنة شقيقته مصرعهما، وأصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بموكب زفاف، وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من المقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز شرطة البدارى، يفيد بانقلاب سيارة فى موكب زفاف كانت فى طريقها لإحضار العروس بقرية العتمانية التابعة لمركز البدارى، وبالانتقال لمقر الحادث تبين مصرع العريس وابنة شقيقته وإصابة 6 آخرين.
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مصرع «عروسة» سقطت من الطابق الخامس في الشرقية

لقيت ربة منزل، في مقتبل العقد الثالث من العمر، مصرعها؛ إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزلها، وذلك بعد نحو خمسة وعشرين يومًا على زواجها بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز ومدينة كفر صقر، بمحافظة الشرقية، حيث كانت تقوم بنشر ملابس بشرفة المنزل، قبل أن يختل توازنها وتسقط لتفارق الحياة مُضرجةً بدمائها، فيما جرى تشييع جنازتها وسط حضور كبير من جانب أهالي بلدتها، وسط دعوات ووصف أطلقه أغلب المُشيعيين عليها بأنها «عروسة الجنة»، بعدما انتهت حياتها الزوجية الجديدة قبل أن تُتم شهرها الأول.
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زوج يهشم رأس زوجته بسبب خلافات مادية بالإسكندرية

أقدم زوج في العقد الرابع من العمر ويعمل حدادا، على تهشيم رأس زوجته ربة منزل في العقد الثالث من العمر، بمطرقة حديدية حتى الموت، اليوم الأربعاء، إثر مشاجرة كبيرة وقعت بينهما انتهت بإحضار الزوج مطرقة حديدية من معدات عمله وقام بضربها على رأسها حتى نزفت الدماء وسقطت ميتة وأغرقت الدماء جسدها، مما دفع الزوج المتهم للهرب من منزل الزوجية وتركها غارقة فى الدماء وكثفت الجهات الأمنية فى محافظة الإسكندرية من مجهوداتها لضبط الزوج الهارب حيث تم ضبطه في كمين قبل الهرب.
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تصادم

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخص مصرعة وأصيب 11 آخرون، أثر حادث تصادم سيارتين، ميكروباص بالطريق الصحراوي عند الكيلو 59 اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات وجارٍ إزالة آثار الحادث، تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.
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تكدس بطريق الواحات الصحراوي بسبب تصادم

شهد طريق الواحات الصحراوى حادثا مروريا، حيث تصادمت سيارتان جراء السرعة الزائدة، ما تسبب فى إصابة قائديهما بإصابات بالغة، وتعطّل حركة المرور على الطريق، وأبلغ الأهالي شرطة النجدة التى حركت سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، كما دفعت بقوة أمنية وونش مرور، لتسيير حركة المرور جزئيا لحين رفع حطام الحادث، وفتح الطريق بكامل طاقته، وتكثف الإدارة العامة للمرور جهودها للتصدي لحالات القيادة المتهورة بسرعات عالية، وذلك من خلال حملات الرادار على مختلف الطرق السريعة والرئيسية.
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حادث مروري يصيب مواطنا ويعطل دائرى الوراق جزئيًا

توقفت حركة المرور، اليوم الثلاثاء، جزئيًا أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الوراق نتيجة حادث مروري تسببت فيه سيارة مسرعة صدمت مواطنا خلال محاولته عبور الطريق، وانتقلت أوناش المرور والأجهزة المختصة لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف التي حضرت في غضون دقائق، تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى دائرى الوراق بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتم الدفع بالأوناش وسيارات الإنقاذ لتسيير حركة السيارات.
حادثة

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بالإسماعيلية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، مساء اليوم السبت، في حادث تصادم مروري بمدينة التل الكبير، وذكرت مصادر أمنية أن الحادث وقع على طريق الظاهرية بين سيارة نقل "تريلا" وسيارة ملاكي، ما أسفر عن وفاة مستقلي السيارة الملاكي، وذلك قبل إسعافهم وتحويلهم إلى مستشفى التل الكبير للعلاج، وكان اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، قد تلقى إخطارا من قسم النجدة حول وقوع حادثة تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل بمنطقة التل الكبير ووجود حالات مصابة جراء الحادث بعد انقلاب السيارة الملاكي.
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