بينهم طفلان.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ببورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ ص

نقل مصابين في حادث تصادم - أرشيفية

أصيب 6 أشخاص، بينهم طفلان، فى حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى ودراجة نارية بمحافظة بورسعيد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء هشام خطاب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث تصادم على مقربة من مبنى الديوان العام للمحافظة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى ودراجة نارية في شارع 23 يوليو، بجوار ديوان عام المحافظة، وأسفر عن وقوع 6 مصابين.

تم الدفع بسيارات الإسعاف التى بادرت بنقل المصابين إلى مستشفى السلام، إذ أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: أمنية أنور على، 30 سنة، بكسر فى الفخذ الأيمن، وحمزة محمد حسن، 7 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأيسل محمد حسن، 4 سنوات، بجرح قطعى فى فروة الرأس، وكامل السيد أحمد، 57 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج،

تم الدفع بسيارات الإسعاف التى بادرت بنقل المصابين إلى مستشفى السلام، إذ أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: أمنية أنور على، 30 سنة، بكسر فى الفخذ الأيمن، وحمزة محمد حسن، 7 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأيسل محمد حسن، 4 سنوات، بجرح قطعى فى فروة الرأس، وكامل السيد أحمد، 57 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد حسن مرسى، 34 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وسمير محمد السيد، 63 سنة، بنزيف فى البطن وكدمات فى الجسم، وتم احتجازهم جميعا فى المستشفى، حيث قام الأطباء وطاقم التمريض بتقديم الإسعافات والخدمة الطبية اللازمة، وإجراء الاشاعات المقطعية والسونار، وتبين أن الحالة العامة للمصابين متوسطة.



