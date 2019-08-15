بعد تتويج ليفربول بالسوبر.. صلاح يحقق إنجازا تاريخيا

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ ص

محمد صلاح

إنجاز جديد حققه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على مستوى تاريخ اللاعبين العرب الذين احترفوا في الدوريات الأوروبية والأندية الكبرى، بعدما شارك في تتويج فريقه ليفربول بلقب السوبر الأوروبي، وأصبح صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يتوج بلقب بطولة السوبر الأوروبي، وأتيحت الفرصة من قبل للثنائي العربي سابقا للفوز ببطولة السوبر الأوروبي، وهما رابح ماجر، نجم الجزائر، والمغربي أشرف حكيمي، لكن يبقى أن صلاح شارك بالفعل في المباراة ونجح في إحراز ركلة الترجيح الأخيرة التي توج من خلالها الريدز باللقب بعد تصدي أدريان لركلة إبراهام.

وقاد محمد صلاح ليفربول الموسم الماضي لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام هوتسبير، وأصبح أول لاعب مصري، وثالث لاعب عربي يتوج باللقب الأغلى في القارة العجوز. وسبق صلاح في التتويج بالسوبر الجزائري رابح ماجر مع بورتو البرتغالي على حساب أياكس أمستردام الهولندي موسم 1987- 1988، حيث كانت البطولة آنذاك