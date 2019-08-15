في مثل هذا اليوم.. اندلاع انتفاضة البراق في القدس

تحرير:محمد عودة ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

حائط البراق

في مثل هذا اليوم 15 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1929: اندلاع انتفاضة البراق في القدس وذلك ردا على مطالبة اليهود بالاستيلاء على حائط البراق، وقد قمع البريطانيون الانتفاضة بقوة وصفت بالوحشية. وفي عام 1769: ولد نابليون بونابرت، إمبراطور فرنسا. وفي عام 1971: البحرين تحصل على استقلالها من السيطرة البريطانية. وفي عام 1947: إعلان استقلال الهند عن بريطانيا.

وفي عام 1990: العراق يسحب قواته من إيران ويعلن قبوله بمعاهدة 1975 والقاضية بتقسيم شط العرب بين إيران والعراق.وفي عام 2007: مقتل أكثر من 250 شخص وإصابة 500 آخرين في 4 تفجيرات بصهريج نفط و3 سيارات مفخخة في بلدتي القحطانية والعدنانية ذات الغالبية الإيزيدية في محافظة نينوى بالعراق.وفي عام 1918: قطع العلاقات