رياضة

رسميًا.. ألكسندر ستانوفيتش مديرًا فنيًا للزمالك

تحرير:محمد عودة ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ ص
ألكسندر ستانوفيتش
ألكسندر ستانوفيتش
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، التعاقد مع الصربي ألكسندر ستانوفيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الجديد. وكشف رئيس نادي الزمالك عن اسم المدير الفنى الجديد، خلال تصريحات تلفزيونية له قبل قليل، مؤكدًا أن الصربى ألكسندر ستانوفيتش، المدير الفنى السابق لفريق القادسية السعودى، هو المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض خلفا لخالد جلال. وأكد رئيس القلعة البيضاء أن ستانوفيتش سيصل إلى القاهرة، غدًا الجمعة، لتوقيع عقوده مع النادي، ثم بعد ذلك سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي.
وكان الزمالك قد حدد قائمة مدربين للاختيار من بينهم واحدا لقيادة الفريق بداية من الموسم الجديد. وضمت القائمة كلا من: الصربى ميلوتين سريدوفيتش، المدير الفنى لاورلاندو بيراتس الجنوب إفريقى، ومواطنه أليكساندر ستانويفيتش، والسويسرى رينيه فايلر، والإيطالى جيوفانى دى بياسى، واليونانى مارينوس أوزونيديس، والأرجنتينى
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بعد تتويج ليفربول بالسوبر.. صلاح يحقق إنجازا تاريخيا

إنجاز جديد حققه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على مستوى تاريخ اللاعبين العرب الذين احترفوا في الدوريات الأوروبية والأندية الكبرى، بعدما شارك في تتويج فريقه ليفربول بلقب السوبر الأوروبي، وأصبح صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يتوج بلقب بطولة السوبر الأوروبي، وأتيحت الفرصة من قبل للثنائي العربي سابقا للفوز ببطولة السوبر الأوروبي، وهما رابح ماجر، نجم الجزائر، والمغربي أشرف حكيمي، لكن يبقى أن صلاح شارك بالفعل في المباراة ونجح في إحراز ركلة الترجيح الأخيرة التي توج من خلالها الريدز باللقب بعد تصدي أدريان لركلة إبراهام.
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بعد فوز ليفربول بالسوبر.. لامبارد: نشعر بخيبة أمل

قال فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي إنه يشعر بخيبة أمل شديدة، بعد خسارة فريقه لقاء السوبر الأوروبي أمام نظيره ليفربول بركلات الترجيح، مشيرا إلى أن البلوز قدموا عرضًا جيدا وكانوا الأقرب للتتويج باللقب، لكن ركلات الترجيح جاءت بما لم يتوقعه بعد الأداء الجيد للاعبيه على مدار الوقت الأصلي والإضافي. وشدد لامبارد، في تصريحاته عقب المباراة، على أنه لا يبحث عن أعذار للخسارة، لكنه كان يتمنى التتويج باللقب لأن هذا كان من الممكن أن يساعد لاعبيه على مواصلة المسيرة في الدوري الإنجليزي بمعنويات جيدة، بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد.
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بعد تألق أدريان أمام تشيلسي.. كلوب:يا لها من قصة جميلة

علق يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى على تتويج الريدز، الأربعاء، بلقب السوبر الأوروبي على حساب نظيره تشيلسي، عقب اللقاء الذى فاز به ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول بالبطولة الأوروبية.
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تفاصيل جلسة اختيار مدرب الزمالك الجديد

عقد رئيس نادي الزمالك جلسة مع عدد من اللاعبين القدامى بالقلعة البيضاء للتصويت على اختيار المدير الفني الجديد للفريق حيث شهدت الجلسة تواجد إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وطارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق ووليد صلاح عبداللطيف نائب رئيس قطاع الناشئين ونصر إبراهيم وجمال حمزة وعبدالحميد بسيوني. وقام رئيس الزمالك بعرض قائمة المدربين المرشحين لتدريب الفريق حيث ضمت القائمة 7 مدربين بينهم 3 مدربين من صربيا ومدرب ألماني ومدرب إيطالي وآخر سويسري ومدرب أسباني.
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رئيس الزمالك يكشف موعد الإعلان عن المدرب الجديد

أفصح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن هوية المدربين المرشحين لتولي منصب المدير الفني للفريق الأبيض خلفا لخالد جلال، مشيرًا إلى أن أحدهم إيطالي الجنسية، وآخر برتغالي، بالإضافة إلى فرنسي، وصربي، مؤكدا أن الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد سيكون مساء اليوم الأربعاء. وأوضح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالنادي، خاض جولة شاقة في عدد من الدول الأوروبية للتفاوض مع أكثر من مدير فني، قبل الاستقرار على مدربين اثنين سيتم حسم التعاقد مع أحدهما خلال الساعات القادمة.
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رئيس الزمالك: المدرب القادم سيكون مفاجأة سعيدة

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المدير الفني الأجنبي الجديد الذي من المقرر أن يتولى مهمة تدريب الفريق الأبيض في الموسم الجديد سيكون مفاجأة للجماهير، حيث قال رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك، والذي عُقد اليوم الأربعاء داخل مقر نادي القلعة البيضاء: «ملف المدرب الجديد سيتم حسمه في أقرب وقت، وسيكون مفاجأة سعيدة للجماهير مثل الصفقات. سنتعاقد مع صفقتين أو ثلاث صفقات جديدة في الساعات المقبلة، وسأحقق كل أحلام جماهير الزمالك».
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رئيس الزمالك: نفذت وعدي مع شيكا وهذا الثلاثي لن يرحل

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن جميع لاعبي القلعة البيضاء أبطال، فيما عدا لاعبين أو ثلاثة متخاذلين، موضحًا خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك المنعقد حاليا داخل مقر نادي القلعة البيضاء: «جميع الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها تم سداد أموالها نقدًا، ولا يتبقى أي مليم على النادي»، وأشار رئيس الزمالك: «محمود علاء وطارق حامد وفرجاني ساسي لن يرحلوا عن النادي ولن يتم التفريط في القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء».
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