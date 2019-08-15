رسميًا.. ألكسندر ستانوفيتش مديرًا فنيًا للزمالك

تحرير:محمد عودة ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ ص

ألكسندر ستانوفيتش

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، التعاقد مع الصربي ألكسندر ستانوفيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الجديد. وكشف رئيس نادي الزمالك عن اسم المدير الفنى الجديد، خلال تصريحات تلفزيونية له قبل قليل، مؤكدًا أن الصربى ألكسندر ستانوفيتش، المدير الفنى السابق لفريق القادسية السعودى، هو المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض خلفا لخالد جلال. وأكد رئيس القلعة البيضاء أن ستانوفيتش سيصل إلى القاهرة، غدًا الجمعة، لتوقيع عقوده مع النادي، ثم بعد ذلك سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي.

وكان الزمالك قد حدد قائمة مدربين للاختيار من بينهم واحدا لقيادة الفريق بداية من الموسم الجديد. وضمت القائمة كلا من: الصربى ميلوتين سريدوفيتش، المدير الفنى لاورلاندو بيراتس الجنوب إفريقى، ومواطنه أليكساندر ستانويفيتش، والسويسرى رينيه فايلر، والإيطالى جيوفانى دى بياسى، واليونانى مارينوس أوزونيديس، والأرجنتينى