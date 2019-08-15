روسيا ترسل قاذفتين نوويتين إلى ألاسكا

تحرير:وكالات ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ ص

قاذفة روسية من طراز تو-160 - أرشيفية

أرسلت روسيا قاذفتين من الطراز تو-160 يمكنهما حمل أسلحة نووية إلى منطقة بأقصى الشرق الروسي مواجهة لألاسكا، في إطار مهمة تدريبية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت وسائل الإعلام الرسمية إن المهمة التدريبية أظهرت قدرة موسكو على نشر أسلحة نووية على أعتاب الولايات المتحدة. وقاذفات توبوليف تو-160 الاستراتيجية والملقبة في روسيا بالبجعة البيضاء هي طائرة أسرع من الصوت يعود إنتاجها للحقبة السوفيتية، ويمكنها حمل ما يصل إلى 12 صاروخا نوويا قصير المدى، والتحليق لمسافة 12 ألف كيلومتر بلا توقف ودون التزود بالوقود في الجو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، إن الطائرتين قطعتا مسافة تتجاوز 6 آلاف كيلومتر في أكثر بقليل من 8 ساعات من قاعدتهما في غرب روسيا، وصولا إلى أنادير في منطقة تشوكتوكا المواجهة لألاسكا. وأضافت الوزارة أن الرحلة تأتي في إطار تدريب تكتيكي يستمر حتى نهاية هذا الأسبوع. وذكرت صحيفة «روسيسكايا