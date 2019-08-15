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6 مصابين في إطلاق نار بأمريكا.. ومخاوف من وجود رهائن

تحرير:وكالات ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
ارتفع عدد مصابى إطلاق النار في مدينة فيلادلفيا الأمريكية إلى 6 من ضباط الشرطة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، وقع تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة منزل، ويحث مفاوضون المهاجم على الاستسلام بينما لا يزال ضابطان محاصرين داخل المنزل. وبعد مواجهة بدأت منذ أكثر من 3 ساعات وما زالت مستمرة، ذكرت شرطة فيلادلفيا أن 6 ضباط نقلوا لمستشفيات بالمنطقة، وأن حالتهم مستقرة بعد إصابتهم بأعيرة نارية لا تهدد حياتهم. وكانت الشرطة تنفذ إذن ضبط في منزل بشمال مدينة فيلادلفيا حوالي الساعة الرابعة والنصف عصر الأربعاء، عندما دخل مهاجم البيت وفتح النار على الضباط.
وقال ريتشارد روس، مفوض شرطة فيلادلفيا في مؤتمر صحفي: «لاذ كثيرون منهم بالفرار من النوافذ والأبواب أمام وابل الرصاص». وأضاف: «أخشى من احتمال وجود رهائن، وسنحاول تسوية الأمر»، لافتا إلى أنه يعتقد أن الضابطين المحاصرين بالمنزل لم يصبهما سوء. وقال إريك غريب، المتحدث باسم شرطة فيلادلفيا،
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صلاح-عبدالله-قوش (3)

منع رئيس المخابرات السودانية السابق من دخول أمريكا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة منعت رئيس المخابرات السودانية السابق صلاح قوش وأفراد عائلته من الدخول إلى أراضيها. وكتب وزير الخارجية الأمريكي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أوضح فيها أن القرار جاء بموجب المادة 7031، وذلك لمشاركته فى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالسودان. وأضاف بومبيو: «هؤلاء غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة، وسنستمر في مساءلة الذين ينتهكون حقوق الإنسان».
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

إصابة 4 ضباط شرطة في إطلاق نار بالولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن 4 ضباط شرطة أصيبوا بالرصاص الحي في منطقة نايس تاون تيوجا، بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. وبحسب ما أفادت به «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها، الخميس، تم نقل المصابين إلى المستشفى بإحدى سيارات الشرطة على الفور، بينما هرعت أجهزة الأمن إلى منطقة الحادث حيث لا يزال مرتكب الحادثة طليقًا. وأفادت مصادر أمنية أن المشتبه بإطلاقه النار يتحصن داخل بناية تحاصرها الشرطة. وفى بداية الشهر الحالي قتل مالا يقل عن 20 شخصا وأصيب 26 آخرون إثر عملية إطلاق نار استهدفت متجر وولمارت بمدينة إل باسو بولاية تكساس.
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أمريكا تمنع اصطحاب أجهزة «أبل» على طائراتها

أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أمس الثلاثاء، قرارًا بمنع بعض منتجات "أبل" على متن الطائرات، لتسببها في مخاطر اندلاع حريق. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، في بيان لها: إن "بعض طرز الكمبيوتر المحمول "ماك بوك برو" لن يسمح به في الرحلات الجوية". وأوضح البيان أن الإدارة على علم باستدعاء بطاريات بعض موديلات كمبيوتر ماك بوك برو، وأنها أبلغت شركات الطيران الأمريكية بالأمر. ووفقا للبيان، فقد ذكرت "إدارة الطيران" شركات الخطوط الجوية باتباع إجراءات السلامة، التي صدرت عام 2016 بخصوص المنتجات الإلكترونية.
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الأرقام تُكذب ترامب في معدلات التوظيف بأمريكا

راهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أدائه الاقتصادي العام في البلاد، وبالأخص معدلات التوظيف التي بدورها يمكن أن تنهي على واحدة من كبرى المشكلات الاجتماعية التي وعد الرئيس الأمريكي بحلها في برنامجه الانتخابي عام 2016. من التخفيضات الضريبية إلى الأنظمة المخففة للتعريفات الجمركية، تستند كل مبادرات الرئيس ترامب الاقتصادية إلى وعد رئيسي، وهو إطلاق موجة من الاستثمار وإعادة الوظائف التي يقول الرئيس إن الولايات المتحدة قد خسرتها لصالح دول أجنبية أخرى في العالم.
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صلاح-عبدالله-قوش (3)

منع رئيس المخابرات السودانية السابق من دخول أمريكا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة منعت رئيس المخابرات السودانية السابق صلاح قوش وأفراد عائلته من الدخول إلى أراضيها. وكتب وزير الخارجية الأمريكي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أوضح فيها أن القرار جاء بموجب المادة 7031، وذلك لمشاركته فى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالسودان. وأضاف بومبيو: «هؤلاء غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة، وسنستمر في مساءلة الذين ينتهكون حقوق الإنسان».
ترامب

الأرقام تُكذب ترامب في معدلات التوظيف بأمريكا

راهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أدائه الاقتصادي العام في البلاد، وبالأخص معدلات التوظيف التي بدورها يمكن أن تنهي على واحدة من كبرى المشكلات الاجتماعية التي وعد الرئيس الأمريكي بحلها في برنامجه الانتخابي عام 2016. من التخفيضات الضريبية إلى الأنظمة المخففة للتعريفات الجمركية، تستند كل مبادرات الرئيس ترامب الاقتصادية إلى وعد رئيسي، وهو إطلاق موجة من الاستثمار وإعادة الوظائف التي يقول الرئيس إن الولايات المتحدة قد خسرتها لصالح دول أجنبية أخرى في العالم.
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إيران: أمريكا حولت الخليج لعلبة كبريت قابلة للاشتعال

في تصعيد جديد من قبل الجانب الإيراني تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية أزمة مياه الخليج، خرج محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني من قطر خلال لقائه نظيره القطري في الدوحة، مهددا بقوله «أمن مياه الخليج مسؤولية إيران ودول المنطقة ذاتها، وليس مسؤولية القوات الأجنبية.. القوات الأجنبية والتحالفات العسكرية، مهزومة مسبقًا وتمهد لزعزعة أمن المنطقة». واتهم "ظريف" الولايات المتحدة بتحويل منطقة الخليج إلى «علبة كبريت قابلة للاشتعال».
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يعين ماجواير مديرا موقتا لأجهزة الاستخبارات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه ينوي تعيين جوزف ماجواير مديرا موقتا لأجهزة الاستخبارات، ليحل بذلك محل دان كوتس، الذي يترك مهماته في الخامس عشر من أغسطس الحالي. وبحسب وكالة «فرانس برس»، كتب ترامب على موقع «تويتر»: «يسرني أن أعلن لكم أن جوزف ماجواير، المدير الحالي للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، ستتم تسميته مديرا موقتا للاستخبارات الوطنية بدءا من الخامس عشر من أغسطس». وأضاف ترامب: «كانت للأميرال ماجواير مسيرة طويلة ومميزة بالجيش، إذ شغل مناصب قيادية على المستويات كافة، أنا واثق من أنه سيؤدي عملا ممتازا».
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