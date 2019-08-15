6 مصابين في إطلاق نار بأمريكا.. ومخاوف من وجود رهائن

تحرير:وكالات ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ ص

الشرطة الأمريكية

ارتفع عدد مصابى إطلاق النار في مدينة فيلادلفيا الأمريكية إلى 6 من ضباط الشرطة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، وقع تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة منزل، ويحث مفاوضون المهاجم على الاستسلام بينما لا يزال ضابطان محاصرين داخل المنزل. وبعد مواجهة بدأت منذ أكثر من 3 ساعات وما زالت مستمرة، ذكرت شرطة فيلادلفيا أن 6 ضباط نقلوا لمستشفيات بالمنطقة، وأن حالتهم مستقرة بعد إصابتهم بأعيرة نارية لا تهدد حياتهم. وكانت الشرطة تنفذ إذن ضبط في منزل بشمال مدينة فيلادلفيا حوالي الساعة الرابعة والنصف عصر الأربعاء، عندما دخل مهاجم البيت وفتح النار على الضباط.

وقال ريتشارد روس، مفوض شرطة فيلادلفيا في مؤتمر صحفي: «لاذ كثيرون منهم بالفرار من النوافذ والأبواب أمام وابل الرصاص». وأضاف: «أخشى من احتمال وجود رهائن، وسنحاول تسوية الأمر»، لافتا إلى أنه يعتقد أن الضابطين المحاصرين بالمنزل لم يصبهما سوء. وقال إريك غريب، المتحدث باسم شرطة فيلادلفيا،