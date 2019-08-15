رياضة

مدرب الزمالك الجديد.. نقطة مضيئة وفشل متلاحق وعمل في إسرائيل

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، التعاقد مع الصربي ألكسندر ستانوفيتش، المدير الفني السابق لنادي القادسية السعودي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الجديد.
تحرير:مصطفى محمود ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ ص
ألكسندر ستانوفيتش
ألكسندر ستانوفيتش
«حتى لا تؤلمك الحقيقة يوما، لا تضع لنفسك منزلة عالية في قلب أحدهم».. هذه المقولة الشهيرة للشاعر اللبناني الكبير جبران خليل جبران، يرفض الكثيرون التعامل بها، ويصرون على رفع سقف طموحاتهم، ودائما ما تأتي النتيجة عكسية، وبالفعل هذا ما حدث في الساعات الأخيرة داخل نادي الزمالك عن طريق مجلس إدارته برئاسة مرتضى منصور في ملف التعاقد مع المدير الفني الجديد. رئيس الزمالك فاجأ الجميع بإعلانه عن تعيين الصربي ألكسندر ستانوفتش مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لخالد جلال الذي تمت إقالته بعد 3 مباريات فقط من توليه المهمة.
وأكد رئيس الزمالك أن المدرب الجديد سيصل القاهرة، غدا الجمعة، لبدء مهمته مع الفريق، ما تسبب في صدمة شديدة لجماهير النادي، خاصة أنه رفع طموحات جماهيره في التعاقد مع مدير فني كبير على الأقل لا تقل قيمته الفنية عن السويسري كريستيان جروس الذي قاد الفريق للتتويج بالبطولة الكونفدرالية، وظل يردد أسماء مدربين
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محمد صلاح

أول تعليق لمحمد صلاح عقب التتويج بالسوبر الأوروبي

فى أول تعليق له عقب التتويج بالسوبر الأوروبى، عبر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، عن سعادته، ليصبح أول لاعب عربى فى التاريخ يتوج بذلك اللقب. ونشر صلاح مجموعة من الصور عبر حسابه على «تويتر»، وكتب عليها: «كأس جديد لدولاب البطولات». وتوج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز.
ألكسندر ستانوفيتش

رسميًا.. ألكسندر ستانوفيتش مديرًا فنيًا للزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، التعاقد مع الصربي ألكسندر ستانوفيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الجديد. وكشف رئيس نادي الزمالك عن اسم المدير الفنى الجديد، خلال تصريحات تلفزيونية له قبل قليل، مؤكدًا أن الصربى ألكسندر ستانوفيتش، المدير الفنى السابق لفريق القادسية السعودى، هو المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض خلفا لخالد جلال. وأكد رئيس القلعة البيضاء أن ستانوفيتش سيصل إلى القاهرة، غدًا الجمعة، لتوقيع عقوده مع النادي، ثم بعد ذلك سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي.
صلاح

بعد تتويج ليفربول بالسوبر.. صلاح يحقق إنجازا تاريخيا

إنجاز جديد حققه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على مستوى تاريخ اللاعبين العرب الذين احترفوا في الدوريات الأوروبية والأندية الكبرى، بعدما شارك في تتويج فريقه ليفربول بلقب السوبر الأوروبي، وأصبح صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يتوج بلقب بطولة السوبر الأوروبي، وأتيحت الفرصة من قبل للثنائي العربي سابقا للفوز ببطولة السوبر الأوروبي، وهما رابح ماجر، نجم الجزائر، والمغربي أشرف حكيمي، لكن يبقى أن صلاح شارك بالفعل في المباراة ونجح في إحراز ركلة الترجيح الأخيرة التي توج من خلالها الريدز باللقب بعد تصدي أدريان لركلة إبراهام.
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ألكسندر ستانوفيتش

رسميًا.. ألكسندر ستانوفيتش مديرًا فنيًا للزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، التعاقد مع الصربي ألكسندر ستانوفيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الجديد. وكشف رئيس نادي الزمالك عن اسم المدير الفنى الجديد، خلال تصريحات تلفزيونية له قبل قليل، مؤكدًا أن الصربى ألكسندر ستانوفيتش، المدير الفنى السابق لفريق القادسية السعودى، هو المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض خلفا لخالد جلال. وأكد رئيس القلعة البيضاء أن ستانوفيتش سيصل إلى القاهرة، غدًا الجمعة، لتوقيع عقوده مع النادي، ثم بعد ذلك سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (6)

الزمالك: جاهزون للسوبر الإفريقي.. وهذا ما يزعجنا

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن فريقه على أتم الاستعداد لخوض مباراة السوبر الإفريقي مهما كان اسم المنافس، وقال المشرف على الكرة بالزمالك في تصريح لإذاعة "إي إف إم" التونسية: "نحن على أتم الاستعداد للعب مباراة السوبر، ولكن ما يزعجنا أن ملف الترجي الرياضي والوداد لم يحسم بعد، ولم يتأكد خوضنا مباراة السوبر ولدينا التزامات أخرى، وعلى كل حال نحن سنستعد لأي منافس بنفس الطريقة، فالفريقان كبيران وسنكون جاهزين للموعد سواء واجهنا الترجي أو الوداد".
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (4)

الزمالك: هناك لاعبون عمرهم الافتراضي انتهى

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن أن ضغط الجماهير البيضاء بسبب الصفقات أغضبه، مشيرا إلى أنه يقدّر قلق الجماهير رغم أنه لا يعرف سببا لهذا القلق. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "الإعلان عن الصفقات من المفترض أن يكون بعد المباريات الأربع الأخيرة في الدوري، وضغط الجماهير أغضبني شخصيا، لقد كان هناك رأي عام واتجاه إلى أن الإدارة تأخرت في الصفقات. لا يمكن مقارنة ناد بآخر، من الممكن أن أخسر الدوري بسبب شائعات الاستغناء عن لاعبين أو شراء آخرين، تردد أنه تم الاستغناء عن لاعبين على ذمة النادي".
نادي الزمالك

رئيس الزمالك: صفقة عربية في الطريق وهؤلاء لن يرحلوا

أعلن رئيس نادى الزمالك أن النادي سيكشف عن صفقة عربية جديدة خلال الساعات المقبلة لمواصلة تدعيم الفريق بعناصر مميزة، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد. وقال رئيس الزمالك، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الزمالك اليوم» عبر فضائية «المحور»: «هناك لاعب عربي جديد سيصل إلى مصر اليوم الثلاثاء للانتقال إلى صفوف الزمالك رسميا، لا يقل عن أشرف بن شرقي المنضم حديثا لصفوف الفريق». وأضاف: «أشكر أمير وأحمد مرتضى اللذان يعملان على ملف الصفقات لتدعيم صفوف الزمالك، سنتعاقد خلال الميركاتو الجاري مع 6 أو 7 لاعبين جدد، ولن يرحل سوى 3 لاعبين فقط».
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