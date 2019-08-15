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هبوط اضطراري لطائرة ركاب في روسيا

تحرير:وكالات ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ ص
هبوط اضطراري - أرشيفية
هبوط اضطراري - أرشيفية
أفادت وكالة أنباء «تاس» الروسية، صباح اليوم الخميس، بأن طائرة ركاب هبطت اضطراريًا قرب موسكو. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، لم تكشف الوكالة الروسية على الفور عن الدولة التي تتبعها تلك الطائرة أو سبب الهبوط. بينما أفادت وسائل إعلام بأنه جرى إخلاء جميع ركاب الطائرة بعد اشتعال أحد محركاتها أثناء الإقلاع. وفي أواخر يونيو الماضي، لقي طياران مصرعهما، وأصيب 7 أشخاص آخرين، إثر هبوط اضطرارى نفذته طائرة ركاب من طراز «آن-24»، شمالي جمهورية بورياتيا الروسية.
وقال السكرتير الصحفي لرئيس جمهورية بورياتيا الروسية، أليكسي فيشيف، إن طيارين اثنين لقيا مصرعهما، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين، جراء هبوط اضطراري لطائرة ركاب من طراز «آن-24» شمالي الجمهورية.وأفاد موقع «روسيا اليوم»، فيما نقله عن وكالة «تاس» بأن أليكسي فيشيف قال: «قامت طائرة ركاب بهبوط اضطراري في مطار مدينة
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قاذفة روسية من طراز تو-160 - أرشيفية

روسيا ترسل قاذفتين نوويتين إلى ألاسكا

أرسلت روسيا قاذفتين من الطراز تو-160 يمكنهما حمل أسلحة نووية إلى منطقة بأقصى الشرق الروسي مواجهة لألاسكا، في إطار مهمة تدريبية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت وسائل الإعلام الرسمية إن المهمة التدريبية أظهرت قدرة موسكو على نشر أسلحة نووية على أعتاب الولايات المتحدة. وقاذفات توبوليف تو-160 الاستراتيجية والملقبة في روسيا بالبجعة البيضاء هي طائرة أسرع من الصوت يعود إنتاجها للحقبة السوفيتية، ويمكنها حمل ما يصل إلى 12 صاروخا نوويا قصير المدى، والتحليق لمسافة 12 ألف كيلومتر بلا توقف ودون التزود بالوقود في الجو.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

حكومة جبل طارق تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

أفادت «سكاي نيوز عربية» فيما نقلته على لسان مصادر رسمية، بأن رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، لن يتقدم بطلب لتجديد أمر احتجاز الناقلة الإيرانية «جريس 1»، وبالتالي فمن المقرر الإفراج عن السفينة، اليوم الخميس. وكانت الشرطة في جبل طارق قد ألقت القبض على ربان الناقلة أوائل يوليو، وصادرت وثائق وأجهزة إلكترونية. وأضاف: «كل القرارات التي تتعلق بهذا الأمر اتخذت كنتيجة مباشرة لوجود أسباب منطقية تدعو حكومة جبل طارق للاعتقاد بأن السفينة تخالف العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا».
بي بي سي

غضب واتهامات واعتذار.. مذيعة بي بي سي تصف التشهد بـ«تحية داعش»

أصدرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اعتذارا بعد أن أشارت المذيعة التلفزيونية ستايسي دولي، إلى حركة التشهد خلال الصلاة بأنها "تحية داعش"، خلال تقديمها إحدى حلقات البرنامج الوثائقي "بانوراما"، ليلة الإثنين 5 أغسطس، بعنوان "لقاء عرائس داعش"، إذ وثقت زيارة خاصة قامت بها المتنافسة في برنامج الرقص الشهير "ستريكتلي كام دانسينج"، لمعسكرات شمال سوريا، حيث تحدثت لنساء تركن بلادهن للانضمام لداعش، وفي أثناء تعليقها على اللقاءات، وصفت دولي، لقطة لنساء كن يرفعن أصابعهن في الهواء بأنهم يؤدون "تحية داعش"، قبل أن تتداراك القناة الخطأ وتحذف المشهد المسيء.
بوريس-جونسون (1.) (2)

صدام متوقع بين جونسون ومجلس العموم حول «البريكست»

على الرغم من حزم بوريس جونسون، رئيس الحكومة البريطانية الجديد، في التعامل مع ملف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، والمعروف عالميًّا باسم "البريكست"، فإنه لا يرغب في الدخول بمواجهة مع مجلس العموم البريطاني لسبب يتعلق بهذا الملف الشائك. بوريس جونسون، الذي أعلن عزمه خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر المقبل، قد يصطدم في مواجهة مع مجلس العموم، والذي لا يزال يملك حق القبول أو الرفض لهذا المقترح في غضون الشهرين المتبقيين على موعد الخروج الرسمي من اليورو.
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الانفجار-في-منشأة-عسكرية-بمنطقة-القطب-الشمالي

خبراء يطورون أسلحة.. أسرار الانفجار النووي في روسيا

اعترفت روسيا، بأن الانفجار الذي وقع في قاعدة لإطلاق الصواريخ شمال البلاد ينطوي على طابع نووي، وقالت وكالة روساتوم الروسية النووية، في بيان اليوم، أن خمسة من موظفيها قتلوا في هذا الانفجار، وأن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح ناجمة عن تعرضهم لحروق، كاشفة أن موظفيها كانوا يقدمون الدعم الهندسي والتقني المتعلق بالوقود المستخدم في محرك الصواريخ، فيما قال رئيس "روساتوم"، الإثنين، إن الخبراء الخمسة الذين ماتوا الأسبوع الماضي في انفجار، كانوا يعملون على تطوير "أسلحة جديدة"، متعهدا بمواصلة الاختبارات "حتى النهاية"، على الرغم من الحادث، بحسب سكاي نيوز.
قصف-صواريخ

روسيا: تدمير 6 طائرات أطلقت على قاعدة حميميم بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد، تدمير 6 طائرات مسيرة قتالية أطلقها الإرهابيون باتجاه قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا، بحسب "روسيا اليوم". وقالت الوزارة، في بيان، إن وسائط مراقبة الأجواء التابعة لقاعدة "حميميم" ضبطت، في حوالي الساعة 20:10 (بتوقيت موسكو)، ست طائرات مسيرة تقترب من القاعدة من جهة الشمال الغربي.
بوتين (3)

إجراءات اقتصادية جديدة.. هل يغامر بوتين بشعبيته؟

يفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إبطاء وتيرة الاقتصاد في بلاده عن إحداث أي خلل في التوازن السياسي لسلطته قد ينتج عن محاولة تسريع النمو الاقتصادي في روسيا خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي قد يصحبه بعض الخلل السياسي أحيانًا. وعلى الرغم من أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال يحكم بقبضة أمنية واضحة داخل روسيا، فقد أنقذت الإدارة الاقتصادية المختصة بلاده من الانهيار، وهو الأمر الذي لا يزال مفيدًا، إلا أنه قد يحمل بعض القلق في المستقبل للنظام السياسي لبوتين.
انفجار-محول-كهرباء (2)

انفجارات تهز مستودع أسلحة بروسيا وإجلاء 11 ألف مواطن

هزت سلسلة تفجيرات مستودع أسلحة في قاعدة عسكرية روسية في سيبيريا، اليوم الإثنين، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص، ودفع شركة روسال المنتجة للألومنيوم لتعليق العمل في أكبر مصنع لإنتاج الألومينا في البلاد، بحسب "رويترز". ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن السلطات المحلية قولها، إنه تم إجلاء 11 ألف روسي من أحياء في مدينة أتشينسك بمنطقة كراسنويارسك عقب وقوع الانفجارات ونشوب حريق في مخزن عسكري.
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