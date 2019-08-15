رياضة

أول تعليق لمحمد صلاح عقب التتويج بالسوبر الأوروبي

تحرير:محمد عودة ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
فى أول تعليق له عقب التتويج بالسوبر الأوروبى، عبر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، عن سعادته، ليصبح أول لاعب عربى فى التاريخ يتوج بذلك اللقب. ونشر صلاح مجموعة من الصور عبر حسابه على «تويتر»، وكتب عليها: «كأس جديد لدولاب البطولات». وتوج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز.
وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول ببطولة السوبر الأوروبى، بينما يقف رصيد البلوز من البطولة عند لقب وحيد توج به عام 1998، عندما فاز تشيلسي على ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد.بينما أصبح صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يتوج بلقب بطولة السوبر الأوروبي، وأتيحت الفرصة من قبل للثنائي العربي
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ألكسندر ستانوفيتش

مدرب الزمالك الجديد.. نقطة مضيئة وفشل متلاحق وعمل في إسرائيل

«حتى لا تؤلمك الحقيقة يوما، لا تضع لنفسك منزلة عالية في قلب أحدهم».. هذه المقولة الشهيرة للشاعر اللبناني الكبير جبران خليل جبران، يرفض الكثيرون التعامل بها، ويصرون على رفع سقف طموحاتهم، ودائما ما تأتي النتيجة عكسية، وبالفعل هذا ما حدث في الساعات الأخيرة داخل نادي الزمالك عن طريق مجلس إدارته برئاسة مرتضى منصور في ملف التعاقد مع المدير الفني الجديد. رئيس الزمالك فاجأ الجميع بإعلانه عن تعيين الصربي ألكسندر ستانوفتش مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لخالد جلال الذي تمت إقالته بعد 3 مباريات فقط من توليه المهمة.
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بعد تتويج ليفربول بالسوبر.. صلاح يحقق إنجازا تاريخيا

إنجاز جديد حققه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على مستوى تاريخ اللاعبين العرب الذين احترفوا في الدوريات الأوروبية والأندية الكبرى، بعدما شارك في تتويج فريقه ليفربول بلقب السوبر الأوروبي، وأصبح صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يتوج بلقب بطولة السوبر الأوروبي، وأتيحت الفرصة من قبل للثنائي العربي سابقا للفوز ببطولة السوبر الأوروبي، وهما رابح ماجر، نجم الجزائر، والمغربي أشرف حكيمي، لكن يبقى أن صلاح شارك بالفعل في المباراة ونجح في إحراز ركلة الترجيح الأخيرة التي توج من خلالها الريدز باللقب بعد تصدي أدريان لركلة إبراهام.
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صلاح

بعد تتويج ليفربول بالسوبر.. صلاح يحقق إنجازا تاريخيا

إنجاز جديد حققه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على مستوى تاريخ اللاعبين العرب الذين احترفوا في الدوريات الأوروبية والأندية الكبرى، بعدما شارك في تتويج فريقه ليفربول بلقب السوبر الأوروبي، وأصبح صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يتوج بلقب بطولة السوبر الأوروبي، وأتيحت الفرصة من قبل للثنائي العربي سابقا للفوز ببطولة السوبر الأوروبي، وهما رابح ماجر، نجم الجزائر، والمغربي أشرف حكيمي، لكن يبقى أن صلاح شارك بالفعل في المباراة ونجح في إحراز ركلة الترجيح الأخيرة التي توج من خلالها الريدز باللقب بعد تصدي أدريان لركلة إبراهام.
ليفربول - تشيلسي (1)

أول مرة.. سيدة تدير لقاء السوبر بين الريدز وتشيلسي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الفرنسية ستيفاني فوبارت حكما للمباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين في كأس السوبر الأوروبي المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم على ملعب فودافون أرينا، لتصبح ستيفاني فوبارت البالغة من العمر 35 عاما، أول امرأة تقود مباراة على هذا المستوى في بطولة كبرى للرجال في أوروبا عبر التاريخ. وسبق أن أدارت فوبارت مباراة نهائي كأس العالم للسيدات، والتي جمعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، وفاز خلالها المنتخب الأمريكي بهدفين دون مقابل.
محمد-أبو-تريكة (1)

أبو تريكة: محمد صلاح مشكلته الأنانية

علق محمد أبو تريكة لاعب الأهلى والمنتخب الوطني السابق على خسارة ليفربول فى أول مباراة له بالموسم الجديد أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1- 1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد ويمبلي، وتوج الستيزينز بهذا الفوز بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية. وقال أبو تريكة خلال الاستوديو التحليلي عقب المباراة: "صلاح قدم مستوى رائعا في المباراة وخلق لنفسه الكثير من الفرص وهدد مرمى مانشستر سيتي أكثر من مرة".
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (3)

مانشستر سيتي يتوج بالدرع الخيرية على حساب ليفربول

توج فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على حساب نظيره فريق ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد ويمبلي، سجل رحيم ستيرلينج في الدقيقة 12 بينما سجل التعادل ماتيب في الدقيقة 77 من عمر المباراة. المباراة بدأت بتركيز كبير من جانب أبناء جوارديولا، ونجح رحيم سيرلينج مبكرًا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12، وخرج ليروي ساني من المباراة بسبب الإصابة في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، ودخل المهاجم جابريل خيسوس.
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