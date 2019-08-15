أول تعليق لمحمد صلاح عقب التتويج بالسوبر الأوروبي

تحرير:محمد عودة ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ ص

محمد صلاح

فى أول تعليق له عقب التتويج بالسوبر الأوروبى، عبر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، عن سعادته، ليصبح أول لاعب عربى فى التاريخ يتوج بذلك اللقب. ونشر صلاح مجموعة من الصور عبر حسابه على «تويتر»، وكتب عليها: «كأس جديد لدولاب البطولات». وتوج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز.

وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول ببطولة السوبر الأوروبى، بينما يقف رصيد البلوز من البطولة عند لقب وحيد توج به عام 1998، عندما فاز تشيلسي على ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد.بينما أصبح صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يتوج بلقب بطولة السوبر الأوروبي، وأتيحت الفرصة من قبل للثنائي العربي