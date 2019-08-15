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مطلق النار بفيلادلفيا الأمريكية يستسلم للشرطة

تحرير:وكالات ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ ص
إطلاق نار في مدينة فيلادلفيا الأمريكية
إطلاق نار في مدينة فيلادلفيا الأمريكية
سلم المشتبه به في حادث إطلاق النار وإصابة 6 من ضباط الشرطة الأمريكية، فى مواجهة استمرت لساعات عدة، في فيلادلفيا، نفسه للسلطات الأمريكية. وخرج المشتبه به من مقر الإقامة رافعا يديه إلى الأعلى، تحيط به سحابة من الغاز المسيل للدموع أطلقتها قوات الشرطة. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تم إطلاق النار على 6 ضباط، مما أدى إلى إصابتهم، بينما تم إطلاق سراح ضابطين محتجزين، و3 رهائن، دون أن يصب أحدهم بأذى. كان 6 ضباط شرطة أمريكيين قد أصيبوا في إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا.
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، وقع تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة منزل، وحث مفاوضون المهاجم على الاستسلام فى الوقت الذى كان ضابطان محاصرين داخل المنزل.وبعد مواجهة عنيفة، ذكرت شرطة فيلادلفيا أن 6 ضباط نقلوا لمستشفيات بالمنطقة، وأن حالتهم مستقرة بعد إصابتهم بأعيرة نارية لا تهدد حياتهم.وكانت الشرطة تنفذ إذن
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6 مصابين في إطلاق نار بأمريكا.. ومخاوف من وجود رهائن

ارتفع عدد مصابى إطلاق النار في مدينة فيلادلفيا الأمريكية إلى 6 من ضباط الشرطة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، وقع تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة منزل، ويحث مفاوضون المهاجم على الاستسلام بينما لا يزال ضابطان محاصرين داخل المنزل. وبعد مواجهة بدأت منذ أكثر من 3 ساعات وما زالت مستمرة، ذكرت شرطة فيلادلفيا أن 6 ضباط نقلوا لمستشفيات بالمنطقة، وأن حالتهم مستقرة بعد إصابتهم بأعيرة نارية لا تهدد حياتهم. وكانت الشرطة تنفذ إذن ضبط في منزل بشمال مدينة فيلادلفيا حوالي الساعة الرابعة والنصف عصر الأربعاء، عندما دخل مهاجم البيت وفتح النار على الضباط.
صلاح-عبدالله-قوش (3)

منع رئيس المخابرات السودانية السابق من دخول أمريكا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة منعت رئيس المخابرات السودانية السابق صلاح قوش وأفراد عائلته من الدخول إلى أراضيها. وكتب وزير الخارجية الأمريكي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أوضح فيها أن القرار جاء بموجب المادة 7031، وذلك لمشاركته فى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالسودان. وأضاف بومبيو: «هؤلاء غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة، وسنستمر في مساءلة الذين ينتهكون حقوق الإنسان».
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إصابة 4 ضباط شرطة في إطلاق نار بالولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن 4 ضباط شرطة أصيبوا بالرصاص الحي في منطقة نايس تاون تيوجا، بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. وبحسب ما أفادت به «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها، الخميس، تم نقل المصابين إلى المستشفى بإحدى سيارات الشرطة على الفور، بينما هرعت أجهزة الأمن إلى منطقة الحادث حيث لا يزال مرتكب الحادثة طليقًا. وأفادت مصادر أمنية أن المشتبه بإطلاقه النار يتحصن داخل بناية تحاصرها الشرطة. وفى بداية الشهر الحالي قتل مالا يقل عن 20 شخصا وأصيب 26 آخرون إثر عملية إطلاق نار استهدفت متجر وولمارت بمدينة إل باسو بولاية تكساس.
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أمريكا تمنع اصطحاب أجهزة «أبل» على طائراتها

أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أمس الثلاثاء، قرارًا بمنع بعض منتجات "أبل" على متن الطائرات، لتسببها في مخاطر اندلاع حريق. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، في بيان لها: إن "بعض طرز الكمبيوتر المحمول "ماك بوك برو" لن يسمح به في الرحلات الجوية". وأوضح البيان أن الإدارة على علم باستدعاء بطاريات بعض موديلات كمبيوتر ماك بوك برو، وأنها أبلغت شركات الطيران الأمريكية بالأمر. ووفقا للبيان، فقد ذكرت "إدارة الطيران" شركات الخطوط الجوية باتباع إجراءات السلامة، التي صدرت عام 2016 بخصوص المنتجات الإلكترونية.
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الشرطة-الأمريكية

6 مصابين في إطلاق نار بأمريكا.. ومخاوف من وجود رهائن

ارتفع عدد مصابى إطلاق النار في مدينة فيلادلفيا الأمريكية إلى 6 من ضباط الشرطة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، وقع تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة منزل، ويحث مفاوضون المهاجم على الاستسلام بينما لا يزال ضابطان محاصرين داخل المنزل. وبعد مواجهة بدأت منذ أكثر من 3 ساعات وما زالت مستمرة، ذكرت شرطة فيلادلفيا أن 6 ضباط نقلوا لمستشفيات بالمنطقة، وأن حالتهم مستقرة بعد إصابتهم بأعيرة نارية لا تهدد حياتهم. وكانت الشرطة تنفذ إذن ضبط في منزل بشمال مدينة فيلادلفيا حوالي الساعة الرابعة والنصف عصر الأربعاء، عندما دخل مهاجم البيت وفتح النار على الضباط.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

إصابة 4 ضباط شرطة في إطلاق نار بالولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن 4 ضباط شرطة أصيبوا بالرصاص الحي في منطقة نايس تاون تيوجا، بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. وبحسب ما أفادت به «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها، الخميس، تم نقل المصابين إلى المستشفى بإحدى سيارات الشرطة على الفور، بينما هرعت أجهزة الأمن إلى منطقة الحادث حيث لا يزال مرتكب الحادثة طليقًا. وأفادت مصادر أمنية أن المشتبه بإطلاقه النار يتحصن داخل بناية تحاصرها الشرطة. وفى بداية الشهر الحالي قتل مالا يقل عن 20 شخصا وأصيب 26 آخرون إثر عملية إطلاق نار استهدفت متجر وولمارت بمدينة إل باسو بولاية تكساس.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

بعد تهديده للشرطة.. ضبط أمريكي وبحوزته 10 آلاف رصاصة

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، عثورها على قطع سلاح ناري وآلاف الرصاصات بحوزة شاب في ولاية أوهايو، حيث جرى توقيفه لإطلاقه دعوات إلى قتل عناصر الشرطة. وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، عثوره على 25 قطعة سلاح ناري ونحو 10 آلاف رصاصة لدى جاستن أولسن البالغ من العمر 18 عامًا في أوهايو. وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي، بأن جاستن نشر على الموقع الإلكتروني (منتدى آي- فاني) الذي يضم نحو 4400 مشترك، رسائل تمجد عمليات القتل الجماعي، وتدعو إلى مهاجمة مراكز تنظيم الأسرة، وفقا لـ"العين".
الشرطة-الأمريكية

قتلى وجرحى في إطلاق نار بمعرض غدائي بكاليفورنيا

أطلق شخص مجهول النار في معرض للمواد الغذائية في ولاية كاليفورنيا، فيما قال متحدث باسم الشرطة إن هناك ضحايا قد وقعوا جراء الهجوم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية". ولم تتوافر تفاصيل تذكر حتى الآن، لكن محطة "إن.بي.سي باي إيريا" أوضحت أنه تم إبلاغ أطقم الإسعاف عن سقوط 11 شخصا بعد دوي إطلاق نار في مهرجان جيلروي جارليك السنوي في جيلروي جنوبي سان هوزيه. وعرضت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي رواد المهرجان يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية.
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