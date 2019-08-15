مطلق النار بفيلادلفيا الأمريكية يستسلم للشرطة

تحرير:وكالات ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ ص

إطلاق نار في مدينة فيلادلفيا الأمريكية

سلم المشتبه به في حادث إطلاق النار وإصابة 6 من ضباط الشرطة الأمريكية، فى مواجهة استمرت لساعات عدة، في فيلادلفيا، نفسه للسلطات الأمريكية. وخرج المشتبه به من مقر الإقامة رافعا يديه إلى الأعلى، تحيط به سحابة من الغاز المسيل للدموع أطلقتها قوات الشرطة. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تم إطلاق النار على 6 ضباط، مما أدى إلى إصابتهم، بينما تم إطلاق سراح ضابطين محتجزين، و3 رهائن، دون أن يصب أحدهم بأذى. كان 6 ضباط شرطة أمريكيين قد أصيبوا في إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا.

وبحسب «سكاي نيوز عربية»، وقع تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة منزل، وحث مفاوضون المهاجم على الاستسلام فى الوقت الذى كان ضابطان محاصرين داخل المنزل.وبعد مواجهة عنيفة، ذكرت شرطة فيلادلفيا أن 6 ضباط نقلوا لمستشفيات بالمنطقة، وأن حالتهم مستقرة بعد إصابتهم بأعيرة نارية لا تهدد حياتهم.وكانت الشرطة تنفذ إذن