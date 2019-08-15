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إصابة 10 أشخاص في هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية

تحرير:وكالات ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ ص
الطائرة بعد هبوطها
الطائرة بعد هبوطها
أصيب 10 أشخاص بإصابات طفيفة، إثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية من طراز «إيرباص-321» في ضواحي موسكو، فجر اليوم الخميس، بعد اندلاع النار في محركيها. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، أفادت شركة «أورال إيرلانز» بأن طائرة تابعة لها اضطرت للهبوط فور إقلاعها من مطار جوكوزفسكي متجهة إلى سيمفيروبل عاصمة جمهورية القرم جنوبي البلاد، بعد تعطل محركيها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور. وذكرت وزارة الطوارئ أن الطيارين نجحا فى الهبوط بالطائرة، التي كانت تقل 324 شخصا على متنها، بينهم 7 أفراد الطاقم، على حقل زراعي قرب قرية على بعد بضعة كيلومترات من المطار.
وأضافت أن الطائرة لم تتعرض للحريق بعد الهبوط، وتم إجلاء الركاب من موقع الحادث.وجرى نقل 3 أطفال و7 أشخاص آخرين إلى المستشفى إثر إصابتهم بكدمات ورضوض.وفي أواخر يونيو الماضي، لقي طياران مصرعهما، وأصيب 7 أشخاص آخرين، إثر هبوط اضطرارى نفذته طائرة ركاب من طراز «آن-24»، شمالي جمهورية بورياتيا الروسيةوقال السكرتير
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هبوط اضطراري - أرشيفية

هبوط اضطراري لطائرة ركاب في روسيا

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أصدرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اعتذارا بعد أن أشارت المذيعة التلفزيونية ستايسي دولي، إلى حركة التشهد خلال الصلاة بأنها "تحية داعش"، خلال تقديمها إحدى حلقات البرنامج الوثائقي "بانوراما"، ليلة الإثنين 5 أغسطس، بعنوان "لقاء عرائس داعش"، إذ وثقت زيارة خاصة قامت بها المتنافسة في برنامج الرقص الشهير "ستريكتلي كام دانسينج"، لمعسكرات شمال سوريا، حيث تحدثت لنساء تركن بلادهن للانضمام لداعش، وفي أثناء تعليقها على اللقاءات، وصفت دولي، لقطة لنساء كن يرفعن أصابعهن في الهواء بأنهم يؤدون "تحية داعش"، قبل أن تتداراك القناة الخطأ وتحذف المشهد المسيء.
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هبوط اضطراري لطائرة ركاب في روسيا

أفادت وكالة أنباء «تاس» الروسية، صباح اليوم الخميس، بأن طائرة ركاب هبطت اضطراريًا قرب موسكو. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، لم تكشف الوكالة الروسية على الفور عن الدولة التي تتبعها تلك الطائرة أو سبب الهبوط. بينما أفادت وسائل إعلام بأنه جرى إخلاء جميع ركاب الطائرة بعد اشتعال أحد محركاتها أثناء الإقلاع. وفي أواخر يونيو الماضي، لقي طياران مصرعهما، وأصيب 7 أشخاص آخرين، إثر هبوط اضطرارى نفذته طائرة ركاب من طراز «آن-24»، شمالي جمهورية بورياتيا الروسية.
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اضطراب روسي بشأن إخلاء مناطق الانفجار النووي

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ترامب يفجر مفأجاة عن الانفجار النووي في روسيا

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