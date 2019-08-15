إصابة 10 أشخاص في هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية

تحرير:وكالات ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ ص

الطائرة بعد هبوطها

أصيب 10 أشخاص بإصابات طفيفة، إثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية من طراز «إيرباص-321» في ضواحي موسكو، فجر اليوم الخميس، بعد اندلاع النار في محركيها. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، أفادت شركة «أورال إيرلانز» بأن طائرة تابعة لها اضطرت للهبوط فور إقلاعها من مطار جوكوزفسكي متجهة إلى سيمفيروبل عاصمة جمهورية القرم جنوبي البلاد، بعد تعطل محركيها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور. وذكرت وزارة الطوارئ أن الطيارين نجحا فى الهبوط بالطائرة، التي كانت تقل 324 شخصا على متنها، بينهم 7 أفراد الطاقم، على حقل زراعي قرب قرية على بعد بضعة كيلومترات من المطار.

وأضافت أن الطائرة لم تتعرض للحريق بعد الهبوط، وتم إجلاء الركاب من موقع الحادث.وجرى نقل 3 أطفال و7 أشخاص آخرين إلى المستشفى إثر إصابتهم بكدمات ورضوض.وفي أواخر يونيو الماضي، لقي طياران مصرعهما، وأصيب 7 أشخاص آخرين، إثر هبوط اضطرارى نفذته طائرة ركاب من طراز «آن-24»، شمالي جمهورية بورياتيا الروسيةوقال السكرتير