رياضة

أدريان يعلق على أول تتويج له مع ليفربول

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص
ليفربول
ليفربول
علق الحارس الإسباني الجديد لنادي ليفربول الإنجليزي أدريان، على تتويج الريدز، أمس الأربعاء، بلقب السوبر الأوروبي على حساب نظيره تشيلسي، عقب اللقاء الذي فاز به ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4)، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل، ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التي تفوق فيها الريدز، وتعد هذه المرة الرابعة التي يتوج فيها أبناء الفريق الإنجليزي بالبطولة الأوروبية.
وقال أدريان، الذي تصدى لركلة الجزاء الحاسمة من لاعب تشيلسي تامي أبراهام، في تصريحات صحفية عقب فوز فريقه بكأس السوبر الأوروبي: «مرحبًا، ليفربول! لقد كان أسبوعًا مثيرًا للغاية، ولكن وجود زملائي في الخط الخلفي سهل عليّ الأمور كثيرًا». وتابع الحارس الجديد للريدز: «أنا سعيد جدًّا بتحقيقنا
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ساديو ماني

ساديو ماني: دائمًا ما نلعب بـ12 لاعبًا ضد 11

وجه السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، رسالة شكر لجماهير الريدز على دعمهم، عقب تتويج فريقه الأحمر بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز (5- 4) بركلات الترجيح على مواطنه تشيلسي في المباراة التي أُقيمت الأربعاء، على ملعب «فودافون آرينا» بمدينة إسطنبول، معقل فريق بشكتاش التركي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1- 1)، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسّمة بالتساوي على شوطين، انتهى بالتعادل (2- 2)، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الأحمر.
أدريان 1

فان دايك: أخبرت أدريان أنه سيكون بطل السوبر الأوروبي

تحدث الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد خط دفاع نادي ليفربول، عن تألق الحارس الإسباني الجديد لنادي ليفربول الإنجليزي أدريان، والذي ساهم في تتويج الريدز، أمس الأربعاء، بلقب السوبر الأوروبي على حساب نظيره تشيلسي، في اللقاء الذي فاز به ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل، ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التي تفوق فيها الريدز.
محمد صلاح

أول تعليق لمحمد صلاح عقب التتويج بالسوبر الأوروبي

فى أول تعليق له عقب التتويج بالسوبر الأوروبى، عبر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، عن سعادته، ليصبح أول لاعب عربى فى التاريخ يتوج بذلك اللقب. ونشر صلاح مجموعة من الصور عبر حسابه على «تويتر»، وكتب عليها: «كأس جديد لدولاب البطولات». وتوج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز.
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التتويج

بعد تألق أدريان أمام تشيلسي.. كلوب:يا لها من قصة جميلة

علق يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى على تتويج الريدز، الأربعاء، بلقب السوبر الأوروبي على حساب نظيره تشيلسي، عقب اللقاء الذى فاز به ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول بالبطولة الأوروبية.
طاقم-تحكيم-اسوبر

أول تعليق من جمال الشريف على أداء حكم لقاء السوبر

توج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا اللقاء الأصليان بالتعادل 1-1 ، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة 2-2، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز ، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول ببطولة السوبر الأوروبى. أُدير اللقاء تحكيميا لأول مرة في التاريخ بطاقم تحكيم من السيدات بقيادة الفرنسية ستيفاني فريبارت، وظهر الطاقم بشكل مميز أغلب فترات المباراة التي امتدت إلى 120 دقيقة.
ليفربول - تشيلسي (5)

بركلات الترجيح.. ليفربول يتوج بطلا للسوبر الأوروبى

توج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطي المباراة الأساسيين بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز ، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول ببطولة السوبر الأوروبى، بينما يقف رصيد البلوز من البطولة عند لقب وحيد توج به عام 1998 ، عندما فاز تشيلسي على ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد.
ليفربول - تشيلسي (1)

الشوط الثانى ينتهي بالتعادل بين ليفربول وتشيلسى

انتهى الشوط الثانى من لقاء فريقي ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي بنتيجة 1-1 ، سجل ساديو مانى فى الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الثانى فى المباراة ، التى تقام على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى. وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يجمع فيها السوبر الأوروبي بين ناديين إنجليزيين، والمرة الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد. ويحمل كل من برشلونة وميلان الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة بواقع 5 مرات .
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