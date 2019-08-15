أدريان يعلق على أول تتويج له مع ليفربول

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص

ليفربول

علق الحارس الإسباني الجديد لنادي ليفربول الإنجليزي أدريان، على تتويج الريدز، أمس الأربعاء، بلقب السوبر الأوروبي على حساب نظيره تشيلسي، عقب اللقاء الذي فاز به ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4)، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل، ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التي تفوق فيها الريدز، وتعد هذه المرة الرابعة التي يتوج فيها أبناء الفريق الإنجليزي بالبطولة الأوروبية.

وقال أدريان، الذي تصدى لركلة الجزاء الحاسمة من لاعب تشيلسي تامي أبراهام، في تصريحات صحفية عقب فوز فريقه بكأس السوبر الأوروبي: «مرحبًا، ليفربول! لقد كان أسبوعًا مثيرًا للغاية، ولكن وجود زملائي في الخط الخلفي سهل عليّ الأمور كثيرًا». وتابع الحارس الجديد للريدز: «أنا سعيد جدًّا بتحقيقنا



وقال أدريان، الذي تصدى لركلة الجزاء الحاسمة من لاعب تشيلسي تامي أبراهام، في تصريحات صحفية عقب فوز فريقه بكأس السوبر الأوروبي: «مرحبًا، ليفربول! لقد كان أسبوعًا مثيرًا للغاية، ولكن وجود زملائي في الخط الخلفي سهل عليّ الأمور كثيرًا».



وتابع الحارس الجديد للريدز: «أنا سعيد جدًّا بتحقيقنا هذا اللقب، وبكوني لاعبًا في ليفربول.. أشعر بالسعادة كثيرًا من أجل الجماهير أيضًا، وأعتقد أنهم استمتعوا بالمباراة.. لقد كانت مباراة طويلة، ولكننا استطعنا إنهاءها لصالحنا».



وعلق يوجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تالق أدريان: «يا لها من قصة جميلة، احتفظ بتماسك أعصابه، لا أعتقد أنه فاز بالكثير في حياته، لذلك فمن الجيد بالنسبة إليه أن يفوز بالكأس، لقد قام بتصديات لا تصدق، بل كلا الحارسين تألقا».