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الأرصاد تحذر: طقس اليوم شديد الحرارة

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص
طقس - أرشيفية
طقس - أرشيفية
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين فارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:   الصغرى العظمى القاهرة 28 41 شبين الكوم 26 40 طنطا 24 39 دمنهور 23 36 الإسكندرية 22 34 بلطيم 22 32 مطروح 22 32 السلوم 23 34 سيوة 23 41 بورسعيد 26 35 دمياط 25 34 الزقازيق 24 40 الإسماعيلية 23 41 السويس 24 39 العريش 25 40 رفح 24 39 رأس سدر 27 41 نخل 19 40  نويبع
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اشارة-مرور (2)

13 طريق بديل.. غلق جزئي لشارع الهرم لمدة 3 سنوات

قالت مصدر أمنية إنه سيتم وضع خطة تحويلات مرورية بمنطقة الهرم كبديل للغلق الجزئي لشارع الهرم لمدة 3 سنوات، مشيرة إلى أنه سيتم تحويل حركة السيارات لـ13 شارعا، منعا للزحام المرورى، وسيكون الغلق من محطة حي الأشجار مرورا بالطريق الدائري ونزولا إلى ميدان الرماية وشارع الهرم حتى نهايته ليصل إلى محطة الجيزة للربط مع الخط الثاني، ثم يمر عبر النيل، ليصل مدينة الفسطاط ويتم الربط مع الخط الأول عند محطة الملك الصالح، والمرحلة الأولى تضم 17 محطة، منها 11 محطة بشارع الهرم.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس: الفهلوة مرفوضة.. ولا انقسام بالمجمع المقدس

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن كل الكنائس المسيحية حول العالم تريد الوحدة، مشيرا إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليست وحدها التي تريد الوحدة، وأوضح أن الوحدة بين الكنائس قائمة على وحدة الإيمان، مشيرا إلى أنه حتى الآن، ما زالت المناقشات قائمة ولم تنته إلى قرار بعد، مشيرا في سياق حديثه خلال العظة الأسبوعية بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، إلى أنه لا يوجد قانون لمنع الملابس غير اللائقة داخل الكنيسة، والإنسان يجب أن يخشى الله دون قانون.
مريض الإيدز بمستشفى في الغربية (5)

صحة الغربية ترد على طرد مريض إيدز بمستشفى كفر الزيات

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، صورا لإلقاء مريض خارج مستشفى كفر الزيات العام بعد اكتشاف إصابته بالإيدز، وأظهرت الصور قيام العاملين بجذب المريض على الأرض بالقوة في محاولة منهم لإخراجه خارج المستشفى، وهو ما أثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل. وفي أول رد رسمي، قال الدكتور عبد القادر الكيلاني، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المريض يدعى "ا. أ. ط- 45 عامًا"، توجه إلى مستشفى كفر الزيات العام، صباح اليوم الأربعاء، مصابًا بحالة هبوط، وتم إجراء الكشف المبدئي له بتذكرة تحمل رقم "7974".
احالة-العاملين بـ 8 مراكز-شباب-فى-القليوبية-للتحقيق (2)

التحقيق مع موظفي 8 مراكز شباب مغلقة في القليوبية

أحال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، العاملين بـ8 مراكز شباب، وهي "الخرقانية، والكتب، ومنشأة الأهالى بإدارة القناطر، وبرشوم الصغرى، وبرشوم الكبرى، وكفر الرجالات، وطنط الجزيرة، والسيفا" التابعة لإدارة الشباب بطوخ، ومتابعي الإدارات التابعة لها، للتحقيق؛ لتقصيرهم في أداء عملهم وغلقهم المراكز في أثناء فترات العمل الرسمية ووقف الأنشطة رابع أيام العيد. جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها "الصبروط" على 11 مركز شباب بإدارات قليوب وطوخ والقناطر الخيرية، يرافقه وليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة.
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طقس-حار-مياه

الأرصاد: شبورة وحرارة شديدة في طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين فارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف.
شبورة-

الأرصاد تحذر العائدين من إجازة العيد: شبورة على الطرق

وجه محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا للمواطنين وبخاصة العائدين من إجازات عيد الأضحى، بوجود "شبورة مائية على الطرق". وقال ""شاهين"، لبرنامج «الآن»، على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الأربعاء، إن «شبورة مائية كثيفة على معظم الطرق السريعة، خلال ساعات الصباح الباكر»؛ وذلك بسبب الارتفاع الكبير في نسبة الرطوبة، حسب تعبيره. وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية سائقي السيارات على الطرق بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع تعليمات المرور بكل دقة؛ حفاظًا على الأرواح.
طقس-حار (7)

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار (6)

الأرصاد تحذر من حر ورطوبة في طقس ثالث أيام العيد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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