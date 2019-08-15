الأرصاد تحذر: طقس اليوم شديد الحرارة

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

طقس - أرشيفية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين فارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 28 41 شبين الكوم 26 40 طنطا 24 39 دمنهور 23 36 الإسكندرية 22 34 بلطيم 22 32 مطروح 22 32 السلوم 23 34 سيوة 23 41 بورسعيد 26 35 دمياط 25 34 الزقازيق 24 40 الإسماعيلية 23 41 السويس 24 39 العريش 25 40 رفح 24 39 رأس سدر 27 41 نخل 19 40 نويبع