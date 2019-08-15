رعب في شبين القناطر.. ذئب شرس يهاجم الأهالي

تحرير:علاء النجار ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص

ذئب - أرشيفية

هاجم ذئب مفترس مساء أمس الأربعاء، قرية نوى التابعة لمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من الأهالي، وذلك قرب معدية الشيخ صبحي، وسط حالة من الرعب بين الأهالي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين المركزي لتلقي العلاج اللازم جراء "عقر الذئب"، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيقات، وذلك بعدما تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مستشفي شبين القناطر بإصابة 4 مواطنين عقرهم ذئب بقرية نوي التابعه لمركز شبين القناطر.

وتبين من التحريات أن أهالي قرية نوى فوجئوا بذئب كبير الحجم يعقر شابا من ذراعه فاستغاث بالأهالي وبعد أن تجمع الأهالي والجيران وطاردوا الذئب وأنقذوا الشخص بعد أن غرس أنيابه في ذراعه، قام الذئب بمهاجمة ثلاثة آخرين أثناء مطاردتهم إياه وتمكن الأهالي من استهداف الذئب وقتله أثناء خروجه من أرض مزروعة