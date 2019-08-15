جريمة

رعب في شبين القناطر.. ذئب شرس يهاجم الأهالي

تحرير:علاء النجار ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص
ذئب - أرشيفية
ذئب - أرشيفية
هاجم ذئب مفترس مساء أمس الأربعاء، قرية نوى التابعة لمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من الأهالي، وذلك قرب معدية الشيخ صبحي، وسط حالة من الرعب بين الأهالي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين المركزي لتلقي العلاج اللازم جراء "عقر الذئب"، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيقات، وذلك بعدما تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مستشفي شبين القناطر بإصابة 4 مواطنين عقرهم ذئب بقرية نوي التابعه لمركز شبين القناطر.
وتبين من التحريات أن أهالي قرية نوى فوجئوا بذئب كبير الحجم يعقر شابا من ذراعه فاستغاث بالأهالي وبعد أن تجمع الأهالي والجيران وطاردوا الذئب وأنقذوا الشخص بعد أن غرس أنيابه في ذراعه، قام الذئب بمهاجمة ثلاثة آخرين أثناء مطاردتهم إياه وتمكن الأهالي من استهداف الذئب وقتله أثناء خروجه من أرض مزروعة
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ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم الصف لـ 7 أشخاص

استمع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لأقوال المصابين بحادث تصادم سيارة نقل ثقيل (تريلا)، بسيارة ميكروباص بطريق الصف، صباح اليوم الخميس، والذى ارتفع عدد المتوفيين فيه إلى 7 أشخاص، فيما أصيب8 آخرين، بإصابات مختلفة، لكشف ملابسات وقوع الحادث، فيما أشارت التحريات الأولية إلى وقوع الحادث نتجية اختلال عجلة القيادة في يد قائد إحدى السيارتين والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية. كان 5 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث التصادم المروع قبل أن يرتفع العدد لـ 7 متوفيين عقب وفاة ضحيتين جديدتين متأثرين بإصابتهما.
انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

مصرع طفل وإصابة 3 في انقلاب سيارة بترعة بالبحيرة

لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين على أثر انقلاب سيارة ملاكي في إحدى الترع، بطريق قرية السوالم التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من انتشال الجثة والمصابين واستخراج السيارة من المجرى المائي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى إيتاى البارود العام، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار استخراج تصريح دفن الجثة.
طعن

عامل يقتل زوجته في الشرقية: بتكلم واحد في التليفون

أقدم عامل في بداية العقد الثالث من العمر، على قتل زوجته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ بعدما طعنها عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية بدأت بضبطه المجني عليها تتحدث مع أحد الأشخاص عبر الهاتف، وانتهت باستلاله سكينًا وطعنها حتى الموت، فيما جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبو كبير المركزي، وضبط الزوج والسلاح المُستخدم في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
القبض-على-متهم

عاطل يُورِّط نجل شقيقته في جريمة قتل بالخانكة

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الخميس، في كشف غموض مقتل سائق توك توك وإلقاء جثته برشاح الخانكة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا ونجل شقيقته بسبب مرورهما بضائقة مالية. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ من "ن. ص. س- 50 عاما- ربة منزل، بغياب نجلها المدعو "السيد. ا. م- 16 عاما- طالب بالصف الثالث الإعدادي"، حيث خرج للعمل على مركبة توك توك خاصتها ولم يعد. وتم العثور على جثة المجني عليه في الرشاح، وتبين أن مرتكبي الحادث "أحمد. ع. م- 31 عاما- عاطل"، ونجل شقيقته "محمد. ع. ش- 17 عاما- حاصل على دبلوم صنايع".
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مخدر-الحشيش

سقوط عاطل بكيلو حشيش في المثلث الذهبى بالقليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، في ضبط تاجر مخدرات بنطاق مركز شرطة شبين القناطر، قبل ترويج سمومه بين المتعاطين وعملائه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث شبين القناطر، يفيد ضبط المدعو "أشرف. س. ع"، 50 عاما، عاطل، مقيم بالجعافرة، إحدى قرى المثلث الذهبى بشبين القناطر، في أثناء قيادته سيارة، وبحوزته سلاح ناري (بندقية خرطوش) "شوت جن" وطلقتان من ذات العيار، ونحو كيلوجرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 1390 جنيها، وهاتف محمول.
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