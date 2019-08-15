جريمة

مصرع سائق توكتوك بـ«خرطوش» في حفل زفاف بشبرا الخيمة

تحرير:علاء النجار ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص
خرطوش - أرشيفية
خرطوش - أرشيفية
تسبب بائع متجول في شبرا الخيمة في مقتل سائق "توكتوك" بطلق ناري، إذ أطلق عدة رصاصات من فرد خرطوش ابتهاجا بحفل زفاف ابنة شقيقه فاستقر طلق نارى في رأس المجنى عليه وتوفى في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى النيل وألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى النيل بوصول "ع ع ر - 19 سنة - سائق توكتوك" مصاب برش خرطوش بالرأس وتوفي فور وصوله المستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
تم إخطار اللواء طارق عجيز مدير الأمن، فأمر بانتقال اللواء هشام سليم مدير المباحث إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص أنه في أثناء قيام المدعو " ع ق م - 48 سنة - بائع متجول" بالاحتفال بعرس ابنة شقيقه وإطلاق عيار ناري من سلاح ناري فرد خرطوش كان بحوزته نتج عنه إصابه المجني عليه وفر هاربا. تمكن ضباط وحدة
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ذئب

ذئب يهاجم قرية في شبين القناطر.. وإصابة 4 أشخاص

هاجم ذئب مفترس مساء أمس الأربعاء، قرية نوى التابعة لمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من الأهالي، وذلك قرب معدية الشيخ صبحي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين المركزي لتلقي العلاج اللازم جراء "عقر الذئب"، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيقات، وذلك بعدما تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مستشفي شبين القناطر بإصابة 4 مواطنين عقرهم ذئب بقرية نوي التابعه لمركز شبين القناطر.
نقل مصابين - أرشيفية

بينهم طفلان.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ببورسعيد

أصيب 6 أشخاص، بينهم طفلان، فى حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى ودراجة نارية بمحافظة بورسعيد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء هشام خطاب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث تصادم على مقربة من مبنى الديوان العام للمحافظة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى ودراجة نارية في شارع 23 يوليو، بجوار ديوان عام المحافظة، وأسفر عن وقوع 6 مصابين.
حرائق الموصل

حريق هائل في شركة استثمار زراعي بشرق العوينات

اندلع حريق بإحدى شركات الاستثمار الزراعي بمنطقة شرق العوينات بالوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، فى أحد مصانع الأعلاف بالشركة، والتهمت النيران كميات كبيرة من بالات "البرسيم" المعدة للتسويق، فيما انتقلت سيارات الحماية المدنية الموجودة بالمنطقة إلى موقع الحريق وجارٍ السيطرة عليه، وتلقى اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق بمزرعة لإحدى شركات الاستثمار بشرق العوينات، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.
انقلاب سيارة - أرشيفية

زفة تتحول لمأتم.. مصرع عريس وابنة أخته في انقلاب سيارة

يا فرحة ما تمت.. طفوا الأنوار"، زفة تحولت إلى مأتم في مركز البداري بمحافظة أسيوط، حيث لقي عريس وابنة شقيقته مصرعهما، وأصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بموكب زفاف، وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من المقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز شرطة البدارى، يفيد بانقلاب سيارة فى موكب زفاف كانت فى طريقها لإحضار العروس بقرية العتمانية التابعة لمركز البدارى، وبالانتقال لمقر الحادث تبين مصرع العريس وابنة شقيقته وإصابة 6 آخرين.
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انقلاب سيارة - أرشيفية

زفة تتحول لمأتم.. مصرع عريس وابنة أخته في انقلاب سيارة

يا فرحة ما تمت.. طفوا الأنوار"، زفة تحولت إلى مأتم في مركز البداري بمحافظة أسيوط، حيث لقي عريس وابنة شقيقته مصرعهما، وأصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بموكب زفاف، وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من المقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز شرطة البدارى، يفيد بانقلاب سيارة فى موكب زفاف كانت فى طريقها لإحضار العروس بقرية العتمانية التابعة لمركز البدارى، وبالانتقال لمقر الحادث تبين مصرع العريس وابنة شقيقته وإصابة 6 آخرين.
بندقية-خرطوش

رايح أجامل.. ضبط بندقية خرطوش وطلقات بحوزة طالب

ارتبك قائد إحدى السيارات فجأة قبل مروره بكمين أمنى بطريق الكورنيش بنطاق محافظة القليوبية، وحاول المرور بين السيارات بشكل غير طبيعى وعندما اشتبهت القوات المكلفة بالكمين فيه، استوقفته وقامت بتفتيش السيارة فوجدوا بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار. تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بتمكن الخدمات الأمنية المعينة بخدمة كمين الكورنيش - دائرة قسم أول شبرا الخيمة، من ضبط السيارة قيادة المدعو "محمود.ا.م"، 30 عامًا، طالب، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و6 طلقات من ذات العيار داخل شنطة السيارة وتم التحفظ عليها.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

مصرع سائق توكتوك في مشاجرة بشبرا الخيمة

أطلق عاطل الرصاص على سائق توكتوك فأرداه قتيلا في شبرا الخيمة، إثر مشاجرة بينهما للخلاف على مبلغ مالي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق. تلقى المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى الساحل بوصول المدعو "حسام ك ف - 27 سنة - سائق توكتوك، والسابق اتهامه في 11 قضية سلاح واستعمال قوة وسلاح أبيض ومخدرات ومصاب بطلق ناري بالبطن، وتوفى أثناء عمل الإسعافات اللازمة له. بإخطار اللواء طارق العجيزى مدير الأمن، انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، لموقع الحادث.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرتين بشبرا الخيمة

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بالخرطوش في مشاجرتين بشبرا الخيمة، بسبب خلاف على 500 جنيه وخلافات الجيرة، وتم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة العامة التحقيقات. وتبين أن الواقعة الأولي بسبب مشادة كلامية بين المجنى عليه والمدعو "ه م م - 35 سنة - صاحب محل دواجن" بسبب خلافات الجيرة بالمحلات التجارية محل عملهما بمنطقة عزبة عثمان دائرة القسم تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته التي أودت بحياته.
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