مصرع سائق توكتوك بـ«خرطوش» في حفل زفاف بشبرا الخيمة

تحرير:علاء النجار ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص

خرطوش - أرشيفية

تسبب بائع متجول في شبرا الخيمة في مقتل سائق "توكتوك" بطلق ناري، إذ أطلق عدة رصاصات من فرد خرطوش ابتهاجا بحفل زفاف ابنة شقيقه فاستقر طلق نارى في رأس المجنى عليه وتوفى في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى النيل وألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى النيل بوصول "ع ع ر - 19 سنة - سائق توكتوك" مصاب برش خرطوش بالرأس وتوفي فور وصوله المستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تم إخطار اللواء طارق عجيز مدير الأمن، فأمر بانتقال اللواء هشام سليم مدير المباحث إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص أنه في أثناء قيام المدعو " ع ق م - 48 سنة - بائع متجول" بالاحتفال بعرس ابنة شقيقه وإطلاق عيار ناري من سلاح ناري فرد خرطوش كان بحوزته نتج عنه إصابه المجني عليه وفر هاربا. تمكن ضباط وحدة