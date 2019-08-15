منها الذهب..أفضل طرق استثمار عائد شهادات قناة السويس

تبدأ البنوك في رد حصيلة شهادات قناة السويس خلال الشهر المقبل، ويمكن للمواطنين استثمار عائد هذه الشهادات من خلال طرق عديدة مثل الذهب أو شهادات الادخار وغيرها
تعتزم الحكومة رد إجمالي حصيلة شهادات استثمار قناة السويس للعملاء بالعائد المتفق عليه خلال شهر سبتمبر المقبل، وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أنه بالتعاون مع البنك المركزي المصري ستقوم الهيئة برد إجمالي مبالغ شهادات قناة السويس للعملاء في البنوك في حساباتهم في البنوك، وحسب بياناتهم المسجلة في البنك وقت شراء الشهادة، بسعر عائد يبلغ نحو 15.5%.
وهناك العديد من الطرق التى يمكن من خلالها استثمار عائد هذه الشهادات خلال الفترة المقبلة، سواء كانت أوعية ادخارية جديدة مثل الشهادات وحسابات التوفير والودائع، أو الاستثمار في العقارات، والذهب.
شهادات
ادخار
وهى
عبارة عن شهادات تصدرها البنوك بعائد
ثابت سواء كان شهريا أو ربع سنوى أو نصف
سنوى أو سنويا، وتبدأ مدتها من عام أو عام
ونصف أو 3 سنوات
وحتى 10 سنوات.
ويقدم
بنك قناة السويس شهادة الحصاد، وهى شهادة
ثلاثية مدتها 3 سنوات،
ويبلغ الحد الأدنى لإصدارها نحو 1000 جنيه،
ويبلغ
سعر الفائدة عليها 14.5%
شهادات
ادخار
وهى
عبارة عن شهادات تصدرها البنوك بعائد
ثابت سواء كان شهريا أو ربع سنوى أو نصف
سنوى أو سنويا، وتبدأ مدتها من عام أو عام
ونصف أو 3 سنوات
وحتى 10 سنوات.
ويقدم
بنك قناة السويس شهادة الحصاد، وهى شهادة
ثلاثية مدتها 3 سنوات،
ويبلغ الحد الأدنى لإصدارها نحو 1000 جنيه،
ويبلغ
سعر الفائدة عليها 14.5% للعائد
الشهري، و14.75% للعائد
الربع شهري، و15% للعائد
النصف سنوي.
بينما
يقدم البنك الأهلي المصري، شهادة الادخار
البلاتينية الشهرية، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات،
ويبلغ الحد الأدنى لإصدارها نحو 1000 جنيه
ومضاعفتها، ويتم صرف العائد شهريا ويبلغ 15%.
كما
يقدم بنك مصر شهادة ادخارية تحت اسم «البريمو»،
بفائدة متغيرة تحسب وفقًا لسعر العائد
بالبنك المركزي، ويبلغ
سعر العائد نحو 16%،
ويصرف ربع سنوى، كما أن
مدة الشهادة تبلغ نحو 3 سنوات.
الودائع
وهي
عبارة عن مبلغ من المال يتم حفظه أو إيداعه
في البنك لمدة معينة محددة أو غير محددة
وفقا لشروط محددة، ويكون ذلك بهدف حفظ
المال أو توفيره أو استثماره، وبالتالي
يحصل صاحب المبلغ على عائد محدد وفق شروط
العقد طيلة وجود المبلغ النقدي في البنك،
وتنقسم الودائع البنكية إلى عدة أنواع
بحسب موعد استردادها، كما أنه يمكن ربط
وديعة بالجنيه المصري أو بالعملات
الأجنبية.
ويقدم
البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من
الودائع التى تبدأ
من يوم وحتى 7 سنوات،
ويبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة نحو 1000 جنيه،
كما يتم صرف العائد في نهاية المدة،
بفائدة تصل إلى 9.5%.
كما
يقدم البنك التجاري الدولي مجموعة مختلفة
من الودائع، يمكن ربطها لفترة زمنية
محددة، بدءًا من أسبوع وحتى 5 سنوات، وذلك عبر إيداع المبلغ بتاريخ استحقاق
محدد ومعدل عائد ثابت، بفائدة تصل إلى 9.5%.
ويقدم
أيضا بنك عودة مجموعة من الودائع، ولفترات مختلفة تبدأ من أسبوع
وحتى 10 سنوات،
ويبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة نحو 5 آلاف
جنيه، كما يتم صرف العائد في نهاية المدة،
بفائدة تصل إلى 11.1%.
فيما
يقدم بنك التعمير والإسكان مجموعة متنوعة
من الودائع الآجلة التى تبدأ مدتها من
شهر إلى 5 سنوات،
ويتم صرف العائد دفعة واحدة في تاريخ
انتهاء الوديعة، بفائدة تصل إلى 10.75%.
الذهب
يعد
الذهب من أفضل طرق الاستثمار خلال السنوات
الأخيرة، وذلك لعدة أسباب منها ارتفاع
أسعار الذهب؛ مما يحقق فرصا لتحقيق الربح
من الاستثمار بالذهب، بالإضافة إلى أنه
يعتبر الملاذ الآمن والحكيم على فترات
التاريخ نظرًا لاحتفاظه بقيمته وقت
الأزمات.
وشهدت
أسعار الذهب في مصر ارتفاعات غير مسبوقة
خلال الأيام الماضية، وذلك نتيجة صعود
سعر المعدن الأصفر عالميًّا، وتشير التوقعات
إلى استمرار ارتفاع الأسعار بهذا الشكل
غير المسبوق في حالة تزايد الطلب.
وتدور
أسعار الذهب حاليا في مصر ما بين 692 جنيها سعر جرام عيار 21،
و791 جنيها سعر جرام عيار 24،
و593 جنيها سعر جرام عيار 18،
فيما يبلغ سعر الجنيه الذهب 5536 جنيها.
العقارات
ما
زال الطلب على شراء العقارات مستمرا بداية
من العام الجاري 2019،
ووفقا لمؤشرات «عقار
ماب»،
فقد ارتفع الطلب على العقارات بنسبة بلغت
نحو 22% خلال
شهر يونيو 2019،
وارتفع إلى 29% خلال
شهر يوليو الماضي.
ووفقا
لمنصة «إنفست
جيت» المتخصصة
في العقار، فإن أسعار العقارات قد انتعشت
في الأسواق المصرية بنسبة 10% هذا
العام.
كما
سجل موقع «عقار ماب» أكثر
من 150 ألف
زيارة من مصريين مغتربين في دول الخليج
العربي خلال الفترة الماضية.