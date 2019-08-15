منها الذهب..أفضل طرق استثمار عائد شهادات قناة السويس

تبدأ البنوك في رد حصيلة شهادات قناة السويس خلال الشهر المقبل، ويمكن للمواطنين استثمار عائد هذه الشهادات من خلال طرق عديدة مثل الذهب أو شهادات الادخار وغيرها

تحرير:رنا عبدالصادق ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

الذهب

تعتزم الحكومة رد إجمالي حصيلة شهادات استثمار قناة السويس للعملاء بالعائد المتفق عليه خلال شهر سبتمبر المقبل، وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أنه بالتعاون مع البنك المركزي المصري ستقوم الهيئة برد إجمالي مبالغ شهادات قناة السويس للعملاء في البنوك في حساباتهم في البنوك، وحسب بياناتهم المسجلة في البنك وقت شراء الشهادة، بسعر عائد يبلغ نحو 15.5%. وهناك العديد من الطرق التى يمكن من خلالها استثمار عائد هذه الشهادات خلال الفترة المقبلة، سواء كانت أوعية ادخارية جديدة مثل الشهادات وحسابات التوفير والودائع، أو الاستثمار في العقارات، والذهب.

شهادات ادخار وهى عبارة عن شهادات تصدرها البنوك بعائد ثابت سواء كان شهريا أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنويا، وتبدأ مدتها من عام أو عام ونصف أو 3 سنوات وحتى 10 سنوات. ويقدم بنك قناة السويس شهادة الحصاد، وهى شهادة ثلاثية مدتها 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لإصدارها نحو 1000 جنيه، ويبلغ سعر الفائدة عليها 14.5%