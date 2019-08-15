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منها الذهب..أفضل طرق استثمار عائد شهادات قناة السويس

تبدأ البنوك في رد حصيلة شهادات قناة السويس خلال الشهر المقبل، ويمكن للمواطنين استثمار عائد هذه الشهادات من خلال طرق عديدة مثل الذهب أو شهادات الادخار وغيرها
تحرير:رنا عبدالصادق ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص
الذهب
الذهب
تعتزم الحكومة رد إجمالي حصيلة شهادات استثمار قناة السويس للعملاء بالعائد المتفق عليه خلال شهر سبتمبر المقبل، وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أنه بالتعاون مع البنك المركزي المصري ستقوم الهيئة برد إجمالي مبالغ شهادات قناة السويس للعملاء في البنوك في حساباتهم في البنوك، وحسب بياناتهم المسجلة في البنك وقت شراء الشهادة، بسعر عائد يبلغ نحو 15.5%. وهناك العديد من الطرق التى يمكن من خلالها استثمار عائد هذه الشهادات خلال الفترة المقبلة، سواء كانت أوعية ادخارية جديدة مثل الشهادات وحسابات التوفير والودائع، أو الاستثمار في العقارات، والذهب.
شهادات ادخار وهى عبارة عن شهادات تصدرها البنوك بعائد ثابت سواء كان شهريا أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنويا، وتبدأ مدتها من عام أو عام ونصف أو 3 سنوات وحتى 10 سنوات. ويقدم بنك قناة السويس شهادة الحصاد، وهى شهادة ثلاثية مدتها 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لإصدارها نحو 1000 جنيه، ويبلغ سعر الفائدة عليها 14.5%
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جمارك (2)

ضوابط جديدة بالجمارك لنقل البضائع بنظام الترانزيت

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والتي تتعلق بضوابط وإجراءات نقل البضائع بنظام الترانزيت، بما يسهم في ضبط منظومة العمل لصالح المتعاملين مع الجمارك دون المساس بحق الدولة. وتضمنت التعديلات السماح بنقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ، أو إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة، أو أي موانئ أخرى وفقا لنظام الترانزيت بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيا.
بطالة

التعبئة والإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 7.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني "أبريل- يونيو" لعام 2019، إذ بلغ معدل البطالة 7.5% من إجمالي قوة العمل، مقابل 8.1% في الربع الأول من عام 2019 بانخفاض قدره 0.6%، وبانخفاض قدره 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق. وأوضح الجهاز أن إجمالي قوة العمل، مشتغلين ومتعطلين، بلغ نحو 28.069 مليون فرد خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 27.968 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 0.4%، وبلغت قوة العمل في الحضر 12.026 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16.043 مليون فرد.
سجائر (2)

الشرقية للدخان ترفع أسعار بعض أصناف السجائر

قررت شركة الشرقية للدخان، إيسترن كومباني، زيادة أسعار بعض منتجاتها وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 14 أغسطس 2019. وأضافت الشركة في بيان البورصة اليوم، الخميس، أنه تقررت زيادة سعر صنف مونديال بأنواع من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه، كما تقررت زيادة أسعار سجائر بلاك ليبول من 22 جنيها إلى 23 جنيها. وحققت شركة الشرقية للدخان أرباحا بلغت نحو 3.768 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يونيو من العام المالي الماضي 2018- 2019، مقابل أرباح بلغت نحو 4.240 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2017- 2018.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 15 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.53 جنيه، ونحو 16.63 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك الزراعي المصري، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 16.61 جنيه للبيع، و16.51 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك البركة، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.
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اسعار-الذهب-دهب (5)

قفزت 36 جنيها في أسبوع.. ماذا يحدث في سوق الذهب؟

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات غير مسبوقة بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ليقفز سعر الجرام بنحو 36 جنيها خلال أسبوع واحد، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، حيث لامست أوقية الذهب بالبورصة العالمية مستوى 1535 دولارا للأوقية، متأثرة بارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن من قبَل المستثمرين، بفعل تراجع الدولار، وارتفاع وتيرة الحرب التجارية والسياسية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتوقع بنك «جولدمان ساكس» أن تقفز أسعار الذهب حتى تصل عند مستوى 1600 دولار للأوقية، بعدما كسرت مستوى 1500 دولار للمرة الأولى في أكثر من 6 سنوات.
سبائك-ذهب (4)

عالميا.. الذهب يرتفع لأعلى مستوى منذ 6 سنوات

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 6 سنوات، اليوم الثلاثاء، إثر عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر بفعل حالة القلق المحيطة باحتجاجات في هونج كونج وانهيار عملة الأرجنتين في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي. وبحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1515.56 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2013 عند 1518.03 دولار. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 في المئة إلى 1526.90 دولار للأوقية.
الذهب (2)

سجلت أعلى مستوى.. لماذا ارتفعت أسعار الذهب في مصر؟

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الأسبوع الجاري بنسبة غير مسبوقة، ليزداد سعر الجرام بمتوسط بلغ نحو 29 جنيها، وذلك بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وعالميا، قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2% على مدار اليومين الماضيين، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 سنوات، وذلك في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن. وبلغت مكاسب الذهب نحو 20% منذ أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها هذا العام عند 1265.85 دولار في مايو الماضي.
ذهب

قفزة مفاجئة في أسعار الذهب.. والجرام يرتفع 11 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو 11 جنيها، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1501 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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