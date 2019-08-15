فان دايك: أخبرت أدريان أنه سيكون بطل السوبر الأوروبي

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

أدريان

تحدث الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد خط دفاع نادي ليفربول، عن تألق الحارس الإسباني الجديد لنادي ليفربول الإنجليزي أدريان، والذي ساهم في تتويج الريدز، أمس الأربعاء، بلقب السوبر الأوروبي على حساب نظيره تشيلسي، في اللقاء الذي فاز به ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل، ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التي تفوق فيها الريدز.

وقال دايك، في تصريحات صحفية عقب المباراة، إنه تحدث مع أدريان، قبل انطلاق ركلات الترجيح في نهائي كأس السوبر الأوروبي، حيث كشف دايك عما قاله لأدريان، وجاء فيه: «أخبرته قبل مواجهته لركلات الترجيح، إنه قادر على أن يكون بطل هذه المباراة، وبالتالي فإن عليه أن يكون على قدر المسؤلية». وتابع: «أنا

وقال دايك، في تصريحات صحفية عقب المباراة، إنه تحدث مع أدريان، قبل انطلاق ركلات الترجيح في نهائي كأس السوبر الأوروبي، حيث كشف دايك عما قاله لأدريان، وجاء فيه: «أخبرته قبل مواجهته لركلات الترجيح، إنه قادر على أن يكون بطل هذه المباراة، وبالتالي فإن عليه أن يكون على قدر المسؤلية».



وتابع: «أنا سعيد جدًا له وسعيد جدًا أيضًا لما حققه فريقه في السوبر الأوروبي.. كانت مباراة جميلة لأن تشاهدها كمشجع محايد، لكنها كانت مباراة صعبة جدا علينا كلاعبين، خصوصا في بداية الشوط الثاني».



ورحل الحارس البالغ عمره 32 عامًا، عن صفوف وست هام يونايتد نهاية الموسم الماضي، لكن المدير الفني لليفربول، الألماني يورجن كلوب، أنعش آمال الحارس الإسباني في الاستمرار في الدوري الإنجليزي، عندما اختاره للانضمام للفريق ليكون بديلًا للبرازيلي أليسون بيكر.

