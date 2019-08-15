ساديو ماني: دائمًا ما نلعب بـ12 لاعبًا ضد 11

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

ساديو ماني

وجه السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، رسالة شكر لجماهير الريدز على دعمهم، عقب تتويج فريقه الأحمر بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز (5- 4) بركلات الترجيح على مواطنه تشيلسي في المباراة التي أُقيمت الأربعاء، على ملعب «فودافون آرينا» بمدينة إسطنبول، معقل فريق بشكتاش التركي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1- 1)، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسّمة بالتساوي على شوطين، انتهى بالتعادل (2- 2)، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الأحمر.

ماني قال في تصريحات صحفية عقب المباراة، التي نجح فيها السنغالي في تسجيل هدفي ليفربول، قبل اللجوء لركلات الترجيح: «الجماهير رائعة كالعادة كما تكون عندما يلعب ليفربول.. لدينا أفضل مشجعين في العالم، يسهلون الأمور علينا أحيانًا». وتابع: «دائمًا ما أقول إننا نلعب بـ12 لاعبًا ضد 11.. هم

ماني قال في تصريحات صحفية عقب المباراة، التي نجح فيها السنغالي في تسجيل هدفي ليفربول، قبل اللجوء لركلات الترجيح: «الجماهير رائعة كالعادة كما تكون عندما يلعب ليفربول.. لدينا أفضل مشجعين في العالم، يسهلون الأمور علينا أحيانًا».



وتابع: «دائمًا ما أقول إننا نلعب بـ12 لاعبًا ضد 11.. هم يحمسوننا للمضي قدما ومواصلة الفوز»، مضيفًا: «كان من المهم حقا الفوز بهذه المباراة، ونحن فخورون وسعداء».



يأتي هذا الفوز ليصالح به ليفربول، الذي سبق له الفوز بالبطولة أعوام (1977 و2001 و2005) جماهيره التي شعرت بخيبة أمل عقب خسارة الفريق لقب درع المجتمع الإنجليزي أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح، بينما عمّق من جراح تشيلسي، الذي خسر برباعية دون رد، أمام مضيفه مانشستر يونايتد في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.