رياضة

ساديو ماني: دائمًا ما نلعب بـ12 لاعبًا ضد 11

١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص
ساديو ماني
ساديو ماني
وجه السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، رسالة شكر لجماهير الريدز على دعمهم، عقب تتويج فريقه الأحمر بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز (5- 4) بركلات الترجيح على مواطنه تشيلسي في المباراة التي أُقيمت الأربعاء، على ملعب «فودافون آرينا» بمدينة إسطنبول، معقل فريق بشكتاش التركي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1- 1)، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسّمة بالتساوي على شوطين، انتهى بالتعادل (2- 2)، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الأحمر.
ماني قال في تصريحات صحفية عقب المباراة، التي نجح فيها السنغالي في تسجيل هدفي ليفربول، قبل اللجوء لركلات الترجيح: «الجماهير رائعة كالعادة كما تكون عندما يلعب ليفربول.. لدينا أفضل مشجعين في العالم، يسهلون الأمور علينا أحيانًا». وتابع: «دائمًا ما أقول إننا نلعب بـ12 لاعبًا ضد 11.. هم
اقرأ المزيد
لكسندر-ستانوفيتش (6)

مدرب الزمالك الجديد: لم يتصل بي أي مسؤول في النادي

رد الصربي ألكسندر ستانكوفيتش على أنباء توليه القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بداية من الموسم الجديد، إذ أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن الصربى ألكسندر ستانكوفيتش، المدير الفنى السابق لفريق القادسية السعودى، هو المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض خلفًا لخالد جلال، وأكد رئيس القلعة البيضاء أن ستانكوفيتش سيصل إلى القاهرة، غدًا الجمعة، لتوقيع عقوده مع النادي، ثم بعد ذلك سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي.
الطفل-الكازخستاني-علي-تورجانبيكوف‎ (1)

الاتحاد الأوروبي يحقق حلم طفل ولد بلا ساقين

«دائما ما تعتاد كرة القدم على رسم البسمة على شفاه تغيبت عنها البهجة، لتزرع الأمل من جديد في أجساد أطفال صغار ملأها الألم وأصابها بعض العجز».. هكذا كان وصف الموقف الإنساني من ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي، عندما حقق حلم الطفل الكازخستاني علي تورجانبيكوف، الذي ولد بلا ساقين، عندما وافق رئيس الاتحاد الأوروبي على أن يشهد الطفل الكازخستاني تسليم ميداليات تتويج فريق ليفربول لقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة، وكان محمد صلاح وهندرسون وستيفاني على رأس مصافحيه.
أدريان 1

فان دايك: أخبرت أدريان أنه سيكون بطل السوبر الأوروبي

تحدث الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد خط دفاع نادي ليفربول، عن تألق الحارس الإسباني الجديد لنادي ليفربول الإنجليزي أدريان، والذي ساهم في تتويج الريدز، أمس الأربعاء، بلقب السوبر الأوروبي على حساب نظيره تشيلسي، في اللقاء الذي فاز به ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل، ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التي تفوق فيها الريدز.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح (3)

محمد صلاح يكشف موقفه من الرحيل عن ليفربول

يرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، أن عدم إجراء الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب أي تعاقدات كبيرة مع لاعبين جدد في الصيف، يثبت أن الفريق يمتلك لاعبين جيدين، وذلك حسبما أفاد اليوم الأربعاء، لـCNN، قبل ساعات من قيادة فريقه بطل دوري أبطال أوروبا، لخوض غمار نهائي كأس السوبر الأوروبي، أمام تشيلسي بطل الدوري الأوروبي، والذي سيقام اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، والذي ستديره الفرنسية ستيفاني فريبارت، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي.
فرانك لامبارد (6)

لامبارد: لا مجال للأعذار أمام ليفربول

أبدى فرانك لامبارد، مدرب نادي تشيلسي، تفاؤله حول حظوظ فريقه في التتويج بلقب السوبر الأوروبي عندما يلتقي اليوم الأربعاء أمام ليفربول، وفي الوقت ذاته أقر بأن خسارة الفريق القاسية في مستهل مشوار البريمييرليج على يد مانشستر يونايتد (4-0)، أثرت كثيرا على الفريق. وقال لامبارد: "أنا متفائل لأنني أؤمن بقدرات اللاعبين، وفي كوننا موجودين هنا.. وليس من السهل التحدث مع اللاعبين بعد هذه الخسارة الثقيلة، ولكن إذا وضعت في الاعتبار الطريقة التي لعبنا بها، وتلافيت الأخطاء التي وقعت، فهناك جوانب إيجابية كثيرة علينا أن نحافظ عليها.. لقد كان أسبوعا صاخبا".
كلوب (3)

كلوب يكشف سبب غياب لوفرين ويتغنى بتشيلسي

يُنظر إلى ليفربول على أنه المرشح الأقرب للتتويج بمباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها تشيلسي أمام مانشستر يونايتد، برباعية نظيفة، في بداية الدوري، لكن الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز يعتقد أن الخسارة لم تكن تعكس أداءهم. وقال مدرب ليفربول: "لم أكن أعرف أن الجميع توقعوا أن نفوز.. لا مشكلة فيما يفكر فيه الناس من حولنا، ونحترم تشيلسي كثيرًا، إذا رأيت المباراة ضد يونايتد وإذا رأيت النتيجة فقط، فلن يكون لديك أي فكرة عن كيفية اللعب، لقد لعبوا مباراة جيدة".
بيدرو-لاعب-تشيلسي (2)

نجم تشيلسي: العقلية سلاحنا للتتويج بالسوبر الأوروبي

وصف الإسباني سيزار أزبيلكويتا، مدافع وقائد تشيلسي، مباراة السوبر الأوروبي أمام ليفربول، المقامة على ملعب فودافون بارك بمدينة إسطنبول التركية، بـ"الفرصة الكبيرة" لبداية الموسم بشكل رائع، قائلا: "لقد فزنا ببطولات عديدة في أوروبا، خسرنا السوبر مرتين في 2012 و2013، ولكنها تبقى بطولة كبيرة، وطريقة رائعة لبداية الموسم". وأقر سيزار أزبيلكويتا بأن الخسارة برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، في أولى جولات البريميرليج كانت قاسية للغاية، على الرغم من أن فريقه كان مهيمنا على مجريات الشوط الأول تماما.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org