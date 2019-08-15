الشرقية للدخان ترفع أسعار بعض أصناف السجائر

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

السجائر

قررت شركة الشرقية للدخان، إيسترن كومباني، زيادة أسعار بعض منتجاتها وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 14 أغسطس 2019. وأضافت الشركة في بيان البورصة اليوم، الخميس، أنه تقررت زيادة سعر صنف مونديال بأنواع من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه، كما تقررت زيادة أسعار سجائر بلاك ليبول من 22 جنيها إلى 23 جنيها. وحققت شركة الشرقية للدخان أرباحا بلغت نحو 3.768 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يونيو من العام المالي الماضي 2018- 2019، مقابل أرباح بلغت نحو 4.240 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2017- 2018.

وفي يوليو من العام الماضي 2018، شهدت أسعار السجائر زيادات جديدة، حيث أعلنت شركة الشرقية للدخان، إيسترن كومبانى، رفع الأسعار، وتراوحت الزيادة ما بين جنيه ونصف الجنيه، و4 جنيهات. ومنذ قرار تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016 وحتى الآن، ارتفعت أسعار السجائر بواقع 8 مرات. وكانت قد بدأت موجة رفع أسعار السجائر